Ozonul poate dezinfecta suprafețele contaminate cu noul coronavirus, relevă un studiu israelian. „STAȚI ÎN CASE!” mai rămâne valabil?

Un studiu israelian a constatat că ozonul poate dezinfecta suprafețele contaminate cu noul coronavirus, relatează agenția Xinhua, citată de ȘpS.

Potrivit studiului publicat în jurnalul științific Environmental Chemistry Letters, cercetătorii au descoperit că suprafețele pot fi dezinfectate după expunerea scurtă la concentrații mici de ozon.

Autorii studiului efectuat la Universitatea din Tel Aviv au constatat că expunerea unei zone la ozon, gazul atmosferic cunoscut pentru protejarea vieții pe Pământ, datorită faptului că reține o parte din radiația solară ultravioletă, a avut 90% succes în dezactivarea virusului chiar și în locuri greu accesibile, care nu sunt dezinfectate în mod normal cu dezinfectanți lichizi.

„Pentru prima dată, am reușit să dovedim că (ozonul) este extrem de eficient și în combaterea coronavirusului”, a declarat cercetător-principal Ines Zucker, citată de The Times of Israel.

Noul coronavirus, denumit SARS-CoV-2 și cauzator al bolii COVID-19, este capabil să rămână activ pe suprafețe ore sau chiar zile, în funcție de tipul suprafeței și de condițiile de mediu.

„Avantajul ozonului față de dezinfectanții obișnuiți este capacitatea sa de a dezinfecta obiectele și aerosolii dintr-o încăpere și nu doar suprafețele expuse, rapid și fără niciun pericol pentru sănătatea publică”, a adăugat Ines Zucker. Deși ozonul poate fi dăunător dacă este inhalat, o concentrație scăzută nu ar reprezenta un risc pentru sănătate, consideră cercetătoarea.

Metoda ar implica o tehnologie ieftină și ușor accesibilă, ce poate fi utilizată pentru a dezinfecta spitale, școli, hoteluri și chiar aeronave și săli de divertisment, cu doar câteva minute înainte ca oamenii să intre în ele, susțin cercetătorii.

Ozonul, care poate fi produs sintetic în interior, este deja utilizat ca agent antibacterian și antiviral în tratarea apei.

Sursa: https://www.activenews.ro

