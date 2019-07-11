Ответ президенту России Владимиру Путину!

Господин Президент! Прежде всего, я хотел бы отметить, что, несмотря на сложную ситуацию между Грузией и Россией, заявление грузинского журналиста Георгия Габуниа является недостойным поступком, не совместимым ни с поведением грузина, ни кавказца.

Я ознакомился с Вашим заявлением, где Вы представляете Грузию агрессором и устроителем геноцида по отношению к абхазам и осетинам грузин.

Напоминаем Вам сначала о том, что грузинам всегда была присуща толерантность, мы единственная страна, где преследования евреев не было в течение 26 веков. В подтверждение своих слов хочу напомнить Вам, что российские туристы, которые приезжали в Грузию после войны августа 2008 года, всегда чувствовали себя в безопасности и пользовались присущим грузинам гостеприимством.

Вы говорите, что Южная Осетия вошла вместе с Северной Осетией в состав Российской империи, как независимое государство, в 1774 году, а Абхазия в 1810 году и грузины устроили геноцид в Абхазии и Осетин. Это чистая ложь.

Если кто-то угнетал и проводил геноцид кавказских народов, то это была Российская империя. Еще в начале XIX века русский декабрист П. Пестель писал в «Русской правде» о мерах, которые российское правительство должно было провести на Кавказе, и делило народы Кавказа на непокорные и терпеливые племена. По его мнению, необходимо было переселить первых в центральные губернии Империи, а вторых ожидала постепенная ассимиляция и растворение среди поселенного на Кавказе русского населения. В 1859-1864 годах царизм начал насильственное выселение с родины непокорных кавказских народов. Этот процесс известен под названием мухаджирства. В 1859 году, после завоевания русскими Северо-Восточного Кавказа, чеченцы, дагестанцы и осетины двинулись в сторону Турции. Следующий процесс переселения включал в себя Западный Кавказ, где кульминация достигла к 1863-1864 гг. Племена западного Кавказа: черкесы, убыхи, абазы, кубанские ногайцы, карачаевцы переселились в Турцию. Процесс мухаджирства охватил и Абхазию. В 1867 году состоялось первое массовое переселение абхазов в Турцию. Мухаджирство стало одним из самых трагических событий в истории абхазского и других народов Кавказа. Абхазский историк Ш. Инал-Ифа писал: «Это не простой эпизод, а тяжелейшая национальная трагедия, которая поставила абхазский народ перед угрозой физического уничтожения». Да, Абхазия (1810 г.), как и другие грузинские княжества-государства, самостоятельно «вошла» в Российскую Империю, хотя и «вошла» как Грузинское княжество! Что же касается Южной Осетии, то такого термина вообще не существовало, и эта территория, которую Вы назвали Южной Осетией, в 1810 году не входила в нее вместе с Картлинско-Кахетинским царством, а была захвачена Российской Империей.

Что же касается Автономной Республики Абхазия, в условиях советского строя, она, фактически, имела самую широкую автономию среди автономных областей в составе Российской Федерации по сравнению с другими субъектами Советского Союза и значительно лучшие условия развития и сохранения идентичности, а абхазы – привилегии, в отличие от остальной части населения, где дошло до нарушения прав человека. Именно в результате такого права дошло до того, что этнические грузины, для того, чтобы получить привилегии, записывались абхазами.

«В 70-х и 1980-х годах детям, принадлежащим к этническим группам в Советских Автономных Республиках, было отказано в праве получать образование на их родном языке, а у нас функционировали 73 абхазские школы.

В Абхазии функционировали Абхазский университет, телевидение, которое вещало только на абхазском языке, Абхазский драматический театр и краеведческий музей, литературно-мемориальный музей, государственный ансамбль песни и танца, танцевальные ансамбли „Шаратини”, „Эрцаху”, Государственный симфонический оркестр, абхазская государственная капелла, женский вокально-инструментальный квартет „Гунда” и этнографический ансамбль песни и танца долгожителей «Нартаа». Большинство вышеупомянутых коллективов не раз выезжали на гастроли за границу, где знакомили зрителя с абхазской национальной культурой.

Плодотворно работали различные союзы: писателей, композиторов, художников, архитекторов, публичная библиотека, театральное общество. На абхазском языке издавалась художественная, историко-этнографическая литература, издавались журналы и газеты.

В Верховном Совете СССР последнего созыва от Грузии было восемь абхазов, а в грузинский парламент всегда избиралось 40 человек из Абхазии, в том числе 15 абхазов. В Верховном Совете автономной республики последнего созыва было 140 депутатов, в том числе абхазов – 57 (40,7%), грузин – 53 (37,9%), представители русских, армян и других этнических групп – 30 (21,4%). В городских и районных советах абхазы составляли почти треть, а в аппарате Совета министров Абхазии и областном комитете Коммунистической партии – более половины. 8 из 13 министров в городском и районных советах и 5 из 8 председателей государственных комитетов были также абхазцами, пять городских прокуратур возглавлялись представителями коренных народов и если удельный вес абхазов, которые были заняты в общественном производстве, составлял 17,8%, их число на руководящих должностях было вдвое выше. Все это происходило на фоне того, что по последней советской переписи 1989 года в Абхазии проживало 239 900 грузин, 93 300 абхазов, 74 900 русских и 76 500 армян.

Что касается осетин. В Самачабло, на этой древней грузинской земле, всегда дружно и в согласии жили грузины и осетины.

Грузины также уважали осетин и внесли большой вклад в дело сохранения и продвижения их культуры и искусства, также как и в случае с абхазами. Основные показатели развития осетинского здравоохранения в бывшей Юго-Осетинской автономной области были намного лучше, чем во всей Республике Грузия. В частности, по данным 1988 года, в «Южной Осетии» на каждые 10 000 человек приходилось в среднем 134,3 больничных коек, а в Грузии в целом – 110,6. Средний медицинский персонал в области – 143,4, в Грузии – 124,9. Врачи в области – 67,4, в Грузии – 58. Уровень обеспечения постоянными дошкольными учреждениями был выше в области – (53%), чем в Грузии (46%).

Обеспечение населения жильем на одного жителя (общая площадь, кв. м) Южно-Осетинская область – 21,3, Грузия – 18,8.

Количество библиотек на 10000 жителей, область -16, Грузия -8.

Количество клубных учреждений на 10000 человек, область -11, Грузия -5. Население региона имело значительное количество собственных легковых автомобилей. Например, 59 человек из каждые 1000 человек в области имели автомобиль, а в бывшем Советском Союзе – 53.

Приведенные официальные данные дают нам полное право отметить, что бывшая Юго-Осетинская автономная область и осетины, проживающие в Грузии на протяжении десятилетий, имели гораздо лучшие условия для их социального, экономического и культурного развития, чем население бывших союзных республик Советского Союза или любого автономного объединения.

Передовое грузинское общество всегда заботилось о развитии осетинской культуры; исторический факт, что еще в 18 веке, во времена правления царя Ираклия, специальная комиссия создала для осетин первую письменность, а позже грузинская письменная графика была положена в основу осетинской письменности.

Начиная с 19-го века и по сегодняшний день грузинский народ всегда заботился о развитии осетинского языка и литературы, о получении школьного образования на своем родном языке. Историческая правда заслуживает большего уважения. А правда в том, что, как отмечает наш великий педагог Якоб Гогебашвили, осетины использовали грузинскую пиcьменность и за короткое время создали осетинскую. Кроме того, поскольку изготовление фотографий было связано с большими расходами, они брали у грузин клише, которые были переданы им бесплатно.

На вопрос, если у осетин и абхазов были такие условия, что же вызвало конфликт в этих регионах? Сепаратизм в обоих регионах поощрялся империалистическими устремлениями России. Что в итоге привело к оккупации этих территорий в 2008 году и признанию их независимости.

И сегодня грузинские ансамбли народной песни и танца вносят свой вклад в абхазскую и осетинскую культуры, что выражается в постановке и исполнении их песен и танцев.

Мы часто слышим от российских политиков, что в конце 18-го века Россия явилась в образе спасителя Грузии и объединила разделенную на отдельные княжества Грузию. Все это чистая правда, но также верно и то, что Россия сделала это не во имя благоденствия Грузии, а для расширения собственной империи. Россия никогда не рассматривала Грузию как самостоятельный, независимый субъект. Такой подход российского империализма оказался для малого народа той же веры источником многих бед. Начиная с Георгиевского Трактата можно вспомнить много таких фактов: с 12 сентября 1801 года незаконная отмена грузинских княжеств; новая аннексия 25 февраля 1921 года, после чего в том же году 1/3 грузинских территорий была передана соседним государствам; с 1804 по 1924 год кровавое подавление до 30 мятежей с требованием свободы. В 1978 году попытка отмены государственного языка и многое другое … Дело в том, что Грузия никогда не была в долгу перед Россией и заплатила очень высокую цену за «защиту». Грузия сделала самый большой вклад, в процентном отношении, в борьбу с фашизмом во Второй мировой войне. Более половины из 700 000 ушедших на фронт бойцов погибли на войне.

Российское государство не может понять, что милитаристская политика губительна для многоэтнического и состоящего из автономий государства. Если независимость для Абхазии и Южной Осетии, то почему не для той же Ингушетии, Чечни, Дагестана, Черкесии …?

Протекающие в мире процессы, направленные на установление нового мирового порядка, набирают силу. Россия, под Вашим руководством, старается стать защитником православия, морали и истинных ценностей. Но все это фальшиво, потому что вместо того, чтобы иметь друзьями и союзниками такие православные государства, как Грузия, Украина и Молдова, Российское государство создало территориальные проблемы.

Нынешняя ситуация вредна как для Грузии, так и для России, и еще не поздно, потому что в политике нет постоянных врагов и друзей. Речь идет о совпадении интересов, впрочем, наверное, ни у кого нет иллюзий, что наша судьба не беспокоит Россию (и никого другого). По словам грузинского поэта Важа Пшавела, «каждый народ разжигает свой огонь и смотрит на свой очаг, и хочет пользы для другого настолько, насколько это пойдет на пользу ему самому».

Российская Федерация, как и любое государство, имеет свои стратегические интересы. К сожалению, для проведения стратегических интересов оно, в основном, ориентировано на милитаризм. Официальный Кремль признает Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств, вместо того, чтобы путем политики добра ее союзником стала вся Грузии.

По-прежнему возможно установить добрососедские отношения, Грузия будет считаться с интересами России, но при условии, что это будет не в ущерб суверенитету и территориальной целостности.

Звиад Томарадзе

организация „Нация и государство”