Откуда пришла пандемия? Версия св. императора Юстиниана

Новелла 77,1

Поскольку определенные люди, подстрекаемые дьяволом, посвящают себя самым предосудительным порокам и совершают преступления, противоречащие природе, Мы тем самым приказываем им бояться Бога и грядущего суда, чтобы избежать дьявольской и незаконной чувственности такого рода; для того, чтобы своими действиями они не навлекли на себя справедливый гнев Божий и не привели к разрушению городов вместе с их жителями… преступления такого рода вызывают голод, землетрясения и эпидемии»

Новелла 141

Мы говорим о осквернении мужчин (de stupro masculorum), которое некоторые мужчины кощунственно и нечестиво осмеливаются совершать, совершая гнусные поступки с другими мужчинами. Если своими глазами, как бы ослепленными, мы не замечаем такого нечестивого и запретного поведения, мы можем вызвать гнев благого Бога и навлечь на всех гибель.

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Не все послушались призыва императора больше не грешить. Поэтому он решил остановить землетрясения и моры своими средствами:

„В это время было донесено на некоторых епископов, что они оскверняют свою плоть и занимаются мужеложеством. Среди них оказался Исайя с Родоса, бывший ночной эпарх Константинополя, а также некто их Диополя во Фракии по имени Александр. Они были доставлены в Константинополь и после расследования осуждены эпархом города Виктором, который подверг их наказанию. Исайя после жестоких пыток был изгнан [из города], Александру же отсекли член и выставили его [Александра] на всеобщее обозрение, и тотчас василевс повелел, чтобы у тех, кого уличат в педерастии, отсекали член, и было в это время обнаружено много, занимающихся мужеложеством. И возник тогда страх у страдающих этим злом” (Иоанн Малала. Хронография, 18).

„Далее, он запретил законом мужеложество, подвергая дознанию случаи, имевшие место не после издания закона, но касающиеся тех лиц, которые были замечены в этом пороке задолго до него. Обвинение их осуществлялось неподобающим образом, поскольку приговор выносился даже без обвинителя, и слово одного человека или мальчика, а случалось, и раба, принужденного против его воли давать показания против своего господина, оказывалось достаточной уликой. Изобличенных таким образом лишали их срамных членов и так водили по городу” (Прокопий Кесарийский. Тайная история 11,34).

„Узнав о мужеложцах, проведя расследование и выявив их, Юстиниан одних оскопил, а другим приказал забить острые палочки в отверстия срамных мест и голыми провести в процессии по агоре. Было же там много чиновников и сенаторов, а также немало архиереев, которых, конфисковав их имущество, так и водили по агоре, пока они не умерли жалкой смертью; и от начавшегося большого страха остальные стали целомудренны, ведь, как говорится, «пусть стонет сосна, что кедр упал»” (Симеон Логофет. Хроника, Юстиниан, 9)

(перевод Виноградова. К нему последовало уточнение от Дунаева: τῶν δὲ καλάμους ὀξεῖς ἐμβάλλεσθαι εἰς τοὺς πόρους τῶν αἰδοίων αὐτῶν означает не то, что их сажали на кол (один из вариантов толкования русского перевода), но совершенно однозначно: палочки забивали им в член).

О том, что после вогнания во уд деревянных спиц от болевого шока можно было умереть см. Георгий Монах, Хроника 4, 220; Иоанн Зонара, Краткая история 14, 7.

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И все же интересно различие во вкусах.

Св. император Юстиниан полагал, что эпидемии случаются из-за гомосексуалистов, а нынешний астраханский митрополит Никон – что это происходит из-за суррогатных матерей (см. https://diak-kuraev.livejournal.com/3197330.html).

Но московский епархиальный суд не верит в эти суеверия.

Источник: https://diak-kuraev.livejournal.com