ОТКРЫТЫЙ САТАНИЗМ ВАТИКАНА… Папский институт наук о браке поддержал Байдена в защите «права» на аборт

Публикация о Джо Байдене, размещенная на Facebook-странице папского института им. Иоанна Павла II по изучению брака и семьи, возмутила многих католиков.

29 января 2021 года римско-католический Папский институт теологических исследований брака и семьи им. Иоанна Павла II на своей Facebook-странице поддержал президента США Джо Байдена и его политику по абортам. Об этом сообщает Catholic News Agency (CNA).

Сначала на странице института появилась статья с комментариями политологов и теологов, развивающих теорию о том, что избрание Байдена на пост президента США является гармоничным дополнением к избранию папы римского Франциска, поскольку оба они, якобы, придают новое дыхание католическому социальному учению.

Под публикацией развернулась обширная дискуссия. В частности, интернет-пользователи стали указывать на поддержку Байденом абортов, что резко контрастирует с католическим учением.

В ответ на это папский институт заявил в комментарии, что «защита права на аборт не является защитой абортов». Такое заявление римско-католического института по изучению брака и семьи спровоцировало громкий скандал.

После того, как об этом стали писать в СМИ, институт удалил пост вместе с комментариями, однако в Сети остались скриншоты.

В CNA отметили, что в своей энциклике Evangelium Vitae папа Иоанн Павел II, имя которого носит институт, писал, что «требовать права на аборт, детоубийство и эвтаназию и признавать это право в законе означает приписывать человеческой свободе извращенное и злое значение: абсолютную власть над другими и против других».

Ранее сообщалось, что Ватикан запретил епископам РКЦ в США публиковать заявление о Байдене, в котором говорилось о несоответствии его политической повестки католическому учению.

Источник: https://3rm.info

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