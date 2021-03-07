Оставляя на свободе Пашиняна и членов Правительства, Генштаб продолжает преступное бездействие

Генеральный штаб ВС Респулики Армения в своем заявлении от 25 февраля этого года зафиксировал, что действующие власти «привели страну на грань гибели». Констатировав, что «премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации», Вооруженные силы РА потребовали отставки премьер-министра и Правительства.

Заявление Генерального штаба Вооруженных Сил РА было обусловлено необходимостью выполнения ими своих конституционных обязанностей, поскольку согласно части 1 статьи 14 Конституции «Вооруженные силы Республики Армения обеспечивают оборону, безопасность, территориальную целостность и неприкосновенность границ Республики Армения».

Конституционная обязанность вооруженных сил – незамедлительно нейтрализовать ими же указанную угрозу. У Генштаба более чем достаточно средств для выполнения этой задачи, поскольку согласно закону «Об обороне» «Во время военного положения в состав Вооруженных Сил включаются также другие войска» (войска полиции, пограничные войска, служба государственной охраны и специальные подразделения национальной безопасности) и они находятся в оперативном подчинении Командования Вооруженных Сил.

В этой судьбоносной для армянской государственности ситуации Генеральный штаб Вооруженных сил РА был обязан немедленно принять меры по устранению величайшей опасности, угрожающей безопасности и обороне Республики Армения, и задержать премьер-министра Пашиняна и членов правительства.

До сих пор Генштаб довольствуется только неэффективными заявлениями. Генштаб и начальник Генштаба ВС Армении, генерал-полковник Оник Гаспарян, избегая устранения величайшей опасности угрожающей государственности, т.е. незадержав премьера Пашиняна и членов Правительства РА, продолжают проявлять уголовно преследоемое преступное бездействие.

Давид Шахназарян

7 марта 2021 г.

Источник: https://ru.168.am

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki