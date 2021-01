Opozantul rus Alexei Navalnîi a fost arestat pe un aeroport din nordul Moscovei, la întoarcerea din Germania, unde primise tratament în urma otrăvirii sale în Rusia vara trecută

Alexei Navalnîi, lider al opoziției ruse, a ajuns duminică seară din Germania în Rusia pentru prima dată de când a fost otrăvit, vara trecută. Avionul acestuia a fost redirecționat în ultima clipă de la aeroportul Vnukovo, unde era așteptat să aterizeze, pe Șeremetievo, în nordul Moscovei, au transmis încă de ieri seara agențiile de presă. La aterizare, Navalnîi a fost reținut de poliție, după cum autoritățile ruse anunțaseră deja că intenționează să-l aresteze.

Pe aeroportul Vnukovo, unde se știa că trebuia să ajungă, opozantul Kremlinului fusese așteptat de sute de manifestanți, informează Gazeta de Sud. Aceștia au avut surpriza să constate că avionul a fost deturnat către capitală și 53 dintre ei s-au trezit în dubele poliției. Un mod de operare deloc străin regimurilor din statele ex-sovietice și mai ales din fosta metropolă!

BREAKING: Alexey Navalny is being transported to a prison in Moscow.pic.twitter.com/CEcSYDJ82G

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 18, 2021