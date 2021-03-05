ОДНОЙ НОГОЙ В МОГИЛЕ… И В АДУ. Профессор Осипов на службе у антихриста. (ВИДЕО)

Мы уже не раз показывали ролики с пропагандистами смертельно опасной для души и тела вакцины от Ковида, когда у их шприцов при вакцинировании складываются иглы и т.п., что говорит о симуляции прививки.

В это богомерзкой пропаганде активно участвуют и церковники нашей РПЦ МП, в т.ч. и самые известные интернет-проповедники, такие как профессор Осипов. Этот уже очень старый человек, почитаемый богословом, ни что же сумняшеся пропагандирует антихристову вакцинацию от Ковида и также как и другие – врёт народу, чтобы подтолкнуть людей к смертельно опасному шагу. Да запретит ему Господь!

Обличение лукавого ковидника проф. Осипова в его пропаганды абортной и недопустимой для православных вакцины Спутник-V. Врач Александр Редько разобрал режиссёрские и актёрские проколы в этом видеоролике профессора Осипова:

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Источник: https://3rm.info

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