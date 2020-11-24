Очередная подмена смыслов

Вчера, 22 ноября официально прекратила своё существование историко-просветительская организация „Двуглавый орёл”, членом экспертной комиссии которой я являлся. Вместо неё спонсор организации К.В. Малофеев заявил на учредительном съезде о преобразовании в политическое движение „Царьград” (по названию одноимённого канала, ему же принадлежащего), целями которого являются „народосбережение, защита традиционной семьи, возрождение имперских традиций российской государственности, сохранение гражданского мира и согласия, поддержание политической и социальной стабильности, защита суверенитета и территориальной целостности страны”, при этом… „в составе любых политических партий!” https://eadaily.com/ru/news/2020/11/22/my-kontrrevolyucionery-malofeev-nachal-gotovitsya-k-vyboram-v-gosdumu? Примечательно, однако, вхождение в руководство новой организации таких личностей, как Глазьев и Дугин (особенно последний). Разве что Проханова не хватает.

В результате вместо полезной историко-просветительской организации – очередной политический симулякр и очередная попытка „примирения красных и белых” на базе патриотизма и „традиционных ценностей”, которые, опять же, всяк понимает по-своему (для одного традиционная ценность – Библия, для другого – наследие Ленина и партсобрания КПСС). До сих пор все подобные попытки неизменно оканчивались провалом и попыткой красных подмять всё под себя. Нельзя мешать горчицу с арбузом.

Вот как прокомментировал это в своём фейсбуке создатель и бывший фактический руководитель „Двуглавого орла”, генерал Л.П. Решетников: „Сегодня похоронили „Двуглавый орёл“. Сначала устранили создателей, а потом пропели за упокой. Русская православная монархическая просветительская организация оказалась опасной и ненужной. Могильщики теперь поют „Осанна“ подмене смыслов, а желающие быть обманутыми благодарят за доверие. Дальше — не чокаясь и молча».

Вместо погибшего „Двуглавого орла” Л.П. Решетников создал общество „Наследие Империи”. Хотя, увы, нет той финансовой, ресурсной базы, нет пока сети отделений в регионах, созданных Решетниковым за предыдущие три года. Но дорогу осилит идущий.

Источник: livejournal.com