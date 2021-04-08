Обвал начался: рубль устремился к отметке 80

Пока эксперты все же склоняются к тому, что самые жесткие ограничения не введут. Во-первых, санкции против госдолга на практике не произведут существенного эффекта. Россия уже не нуждается в иностранных капиталах для финансирования бюджетного дефицита, отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании „Открытие Брокер”. Отключение от SWIFT неприятнее, но и на это США едва ли решатся.

„Внешний долг страны — около 450 миллиардов долларов. Отключение от SWIFT может стать форс-мажорным обстоятельством для блокировки платежей, а это уже прямой и весьма ощутимый ущерб финансовым организациям Европы и США. Кроме того, подобные действия спровоцируют на быструю адаптацию к альтернативным системам и поспособствуют дальнейшей деградации доллара в международном товарно-денежном обмене”, — поясняет аналитик. Тем не менее инвесторы учитывают эти риски и спешат избавиться от российских активов, которые, как и активы любых развивающихся рынков, не считаются консервативными инструментами. Происходит так называемое бегство капитала в качество — в наиболее безопасные инвестиции. Тому свидетельство — сокращение доли иностранных держателей ОФЗ и рост процентных ставок. Рубль, соответственно, слабеет. Все под контролем В Кремле отреагировали на очередное удешевление национальной валюты. „Наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем. <…> Нагнетание напряженности в непосредственной близости от границ — это фактор, который имеет скорее негативное эмоциональное воздействие на рынки. Это, к сожалению, обычная практика”, — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эксперты в то же время не исключают, что из-за Украины риски усилятся и рубль продолжит падение к 80-ти за доллар. Это ускорит инфляцию. И повлияет на денежно-кредитную политику Банка России. Внимание на инфляцию На заседании совета директоров 19 марта ЦБ повысил ключевую ставку до 4,5 процента годовых. К февралю инфляция в годовом выражении поднялась до 5,7 процента. Это результат ослабления рубля и глобального подорожания сельскохозяйственной продукции. Сказалась и отмена коронавирусных ограничений с последовавшим всплеском потребительского спроса. Необходимость сдержать цены на товары и услуги — главный мотив последних решений регулятора. „Усилилось инфляционное давление, повысились проинфляционные риски. В этих условиях мы начинаем возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Это позволит вернуть годовую инфляцию к нашей цели вблизи четырех процентов в первом полугодии 2022 года”, — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В курс ниже 70 рублей за доллар рынок уже слабо верит. Как отмечает главный стратег индексной компании „Бета Финансовые Технологии” Арарат Мкртчян, с вероятностью 70 процентов ставку поднимут еще на полпроцента. Однако если рубль нацелится на значения выше 80-ти за доллар, инфляционные ожидания вырастут, и регулятору придется резко ужесточить денежную политику. Источник: https://ria.ru