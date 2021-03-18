О ПОЛЬЗЕ ПОСТА. Проповедь в первую неделю Великого Поста. Архимандрит Кирилл (Павлов)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Дорогие братия и сестры, мы с вами вступили в подвиг Великого спасительного поста, который установлен Церковью в подражание примеру Самого Господа Иисуса Христа.

Святая Церковь в эти великие покаянные дни облеклась в траурную одежду и особою службою, молитвословиями, песнопениями, постовым колокольным звоном выражает, что Она в эти дни сокрушается, сетует, плачет о своих чадах, призывая к этому и нас с вами. Подобно тому как евреи, лишившиеся своего отечества, плакали на реках вавилонских, так и мы призываемся в эти святые дни оплакивать утрату своего Небесного Отечества, Которого мы лишились по нашим грехам и беззакониям.

altСамо пребывание в раю есть образ поста, потому что, довольствуясь малым, жившие в раю не употребляли ни вина, ни мяса животных, что делает мутным человеческий ум. Все святые соблюдали пост как отеческое наследие, передаваемое от отца сыну и преемственно получаемое, так что стяжание сие по порядку преемства сохранилось и до нас.

Пост – матерь здравия, воспитатель юности, украшение старцев, добрый спутник путешествующих, надежный сожитель супругам. Муж не подозревает измены в супружеской верности, видя, что жена свыклась с постом. Жена не снедается ревностью, примечая, что муж возлюбил пост. Пост – самое приличное убранство женщин, узда в цвете лет, охранение супружества, воспитатель девства. Постом изгоняются нескромные речи, и песни, и насмешки.

Если бы пост владычествовал во вселенной, то был бы глубокий мир, и не было бы восстания одного народа на другой, и жизнь не была бы столь плачевна и исполнена скорби, потому что пост, научая людей воздержанию от излишества в яствах, научал бы и совершенному удалению от пороков: сребролюбия, любостяжательности, тщеславия и других злых страстей, – и жизнь протекала бы в глубоком мире и душевном безмятежии.

Наш дух постоянно противоборствует плоти, они друг другу противятся, поэтому, если хочешь, чтобы дух твой был крепким, обуздай плоть постом. Апостол Павел говорит: Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня надень обновляется (2 Кор. 4,16).

Пост есть оружие для ополчения против демонов. Но пост не нужно ограничивать одним только воздержанием от пищи, потому что истинный пост есть устранение от злых дел. Прости ближнему оскорбления, воздержись от нанесения ближнему обид, воздержись от раздражения, от несмысленной скорби, от страха, гнева и т. д.

Вступать в подвиг поста мы должны, по заповеди Господней, не с унылым лицом, но с лицами бодрыми, как истинные воины Христовы, выступающие на борьбу с грехом и своею плотью – при помощи и содействии благодати Божией. Помажь голову твою (елеем милостыни) и (водою чистоты) умой душу твою..• и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6,17–18). Аминь.

1963

Источник: https://3rm.info

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