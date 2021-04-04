Новый тип цензуры происходит благодаря ИИ

Статья о связи между поддельными вакцинами против COVID19, вопиющим манипулированием статистикой примерно в 20 странах мира и возобновлением операций по сдерживанию распространения вируса в некоторых странах только что была подвергнута цензуре.

Причины этой цензуры нового типа связаны с вызовом некой повторяющейся фигуры с 1920-х годов и крайне неточным и намеренно сокращенным балансом Первой мировой войны. Также говорилось об отчете кабинета McKinsey о дистанционной работе и домашнем заключении, который теперь поощряется новой моделью.

Вакцинация использовалась для возрождения псевдоэпифеномена эпидемии в контексте смена парадигмы в котором гиганты Сети идут на наступление технократической власти от имени того, что можно было бы обозначить, из-за отсутствия лучшего семантического определения, глубинным государством. Эта последняя концепция выходит за рамки понятий суверенитета и границ.

Более того, люди, кажется, забыли, что грипп часто убивает.

Тем не менее, эта новая форма автоматической цензуры, управляемая искусственным интеллектом, должна быть решительно осуждена.

По состоянию здоровья публикация новых сообщений в последнее время значительно замедлилась. Это даст нам достаточно времени, чтобы понаблюдать за происходящим в новом старом мире.

Обратите внимание, что никакие комментарии не подвергаются цензуре администратором сайта.

«Вы видели всех этих людей с человеческими мордами? Люди…? Нет, они зомби! »

Источник: https://strategika51.org

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