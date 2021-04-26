НОВОЕ „БОГОСЛОВИЕ”: ношение маски, как проявлении любви к ближнему. Вакцинирование в храме!

В административных помещениях кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Ростова-на-Дону развернут пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции от городской больницы № 8. Ранее была достигнута договоренность между Ростовской епархией и региональным министерством здравоохранения о содействии в проведении вакцинации для всех желающих посредством существующих амбулаторий или иных помещений, предоставленных для этих целей.”

Таким образом, местный архиерей и его священство встали на сторону дьяволопоклонников и помогают им губить и убивать собственный народ. Это ли не полное безумие и осатанение?! Вот до чего довело исполнение всех этих гундяевских богохульных требований по растворению в спирту Крови Христовой и сжигании Её, по дезинфекции икон, святынь и т.д.



Подождите и мы еще можем услышать из уст духовенства, что в храм и на причастие допускаются только верущие, получившие прививку от ковида, как уже не допускают в храм без маски. Ношение намордника в храме, что по словам Самой Богородицы является богохульством, возведено нынешними падшими церковниками в статус новой заповеди о любви к ближнему. Да запретит им Господь!



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