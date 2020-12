Noul Vaccin Covid – Nanotehnologie si Modificare Genetica. Pecetea din Apocalipsa

Vaccinul Covid19 va fi cu totul diferit de vaccinurile de pana acum iar de la un anumit moment incolo cine nu va avea vaccinul facut nu va avea acces la produse si servicii si va avea foarte multe drepturi restranse. Oamenii vor merge chiar ei sa ceara sa fie vaccinati. Totul se potriveste perfect cu pecetea de care suntem avertizati in Apocalipsa si putem considera vremurile pe care le traim ca fiind noi etape ale Apocalipsei.ATENTIE! Acesta nu este un film SF, nu sunt inventii. Este TEHNOLOGIE EXISTENTA DEJA.

O doctorita din SUA cu peste 19 ani experienta in domeniul medical, Dr. Carrie Madej, avertizeaza popoarele lumii despre pericolele asa zisului vaccin impotriva Covid19 care se pregateste in prezent.

In video veti afla detalii tehnice despre uluitorul avans tehnologic al “noilor vaccinuri” si ce se poate face tehnic cu un astfel de vaccin de tip nou. Rezumatul principalelor idei din video, mai jos.

Acest video a fost STERS de youtube la sursa (dr Carrie Madej) si de pe canalul youtube cu traducerea in romana. Se mai gaseste momentan aici:

facebook.com/406909926043257/videos/691450581527092

facebook.com/watch/?v=3251889661592037

Noul Vaccin Covid19, pe scurt:

1. Este un vaccin complet nou si diferit fata de vaccinurile pe care le cunoasteti deja.

2. Sunt introduse tehnologii noi, inclusiv nanotehnologie si IA (inteligenta artificiala) in corpul uman prin intermediul vaccinului.

3. Omul este “contopit” cu Inteligenta Artificiala (confirma asta si Presedintele Forumului Economic Mondial, Klaus Schwab).

3. Tehnologiile din vaccin, ajunse in corpul nostru, vor modifica / influenta modul de viata, sanatatea, starea de spirit, gandirea, comportamentul etc.

3. Un astfel de vaccin NU a mai fost introdus in oameni vreodata.

4. Se introduc in corp secvente sintetice, straine, de ARN/ADN care modifica ADNul persoanei care este vaccinata si functiile pe care acest ADN le indeplineste in corpul uman.

5. Oamenii vor deveni “oameni modificati genetic”, precum semintele, legumele si fructele de care am auzit in ultimii ani ca sunt modificate genetic. (procedura numita in engleza transfection)

6. Secventele ADN sintetice care se vor introduce in corpul tau prin acest vaccin se PATENTEAZA in SUA, astfel ca producatorii lor vor avea drept de proprietate pe parte din noul tau ADN.

7. Testarile de siguranta ale vaccinului se fac rapid pe foarte putini indivizi si intr-un timp foarte scurt de doar cateva luni in loc de 5-6 ani cat ar fi necesare niste testari serioase. TOTI “cobaii” umani pe care s-a testat vaccinul pana in prezent (oct2020) au avut efecte secundare negative.

8. Printre principalele efecte negative asupra sanatatii: cresterea ratei de cancer, cresterea genelor mutante, cresterea reactiilor autoimune.

9. Totusi, efectele secundare negative asupra sanatatii ale acestui vaccin NU mai sunt principala problema a vaccinului (cum erau la vaccinurile de pana acum), ci faptul ca TE MODIFICA GENETIC este problema, CE FAC TEHNOLOGIILE acestui vaccin in corpul tau este problema, CUM POT FI FOLOSITE de catre “altii”, cum iti vor fi influentate mintea, emotiile, comportamentul prin intermediul acestor tehnologii – acestea sunt principalele probleme ale noului Vaccin Covid.

10. ADMINISTRAREA noului vaccin se poate face printr-o tehnica speciala folosindu-se microace (“microneedle platform”), tehnica dezvoltata de MIT. Administrarea se va putea face inclusiv pe cont propriu, prin banala aplicare a unui plasture pe piele si apoi dezlipire. Urmele sunt invizibile cu ochiul liber, dar “vaccinul, informatia, tehnologia, cipul etc” au fost introduse astfel in corp si zona se poate scana pentru a verifica vaccinarea si eventual a prelua informatiile stocate.

Sursa: https://ceicunoi.wordpress.com