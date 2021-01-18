НЛО ВСЁ БОЛЬШЕ… Не обманывайтесь, инопланетяне – это бесы. (ВИДЕО)

Прим.Ред. – Дорогие братья и сестры! В мире всё больше сообщений о наблюдениях НЛО, причем, официальные власти ведущих стран мира перестали делать удивленные глаза на факты таких наблюдений. Даже напротив, они стали давать положительные комментарии, из которых ясно, что они скоро шокируют человечество, своими связями и контактами с бесогуманоидами.

Мы многократно показывали и разъясняли суть происходящих обманов последнего времени и т.н. инопланетных пришельцев, видео о которых буквально заполонили весь интернет. Также мы всегда указывали на то, что т.н. инопланетяне – это бесы.

Об этом нас предупреждал и святой старец Гавриил (Ургебадзе): „У дьявола есть 666 капканов. Во времена антихриста люди будут ждать спасения из космоса. Это будет самой большой уловкой дьявола. Человечество будет просить помощи у инопланетян, не ведая, что они суть – демоны”.

Также мы уже многократно указывали в своих публикациях (см.подробнее) о высказываниях масона высшего градуса посвящения и „отца” американской космической программы, умершего в 1977 году – Вернера фон Брауна. Он утверждал, что после мифической угрозы т.н. мирового терроризма – последним спектаклем для человечества будет именно инопланетное вторжение.

Своей соратнице и помощнице он говорил: „Запомни, девочка, запомни: последняя карта Америки – это инопланетяне. Будущим поколениям внушат, что мы, земляне, должны строить военные межпланетные базы для защиты Земли от инопланетян. И еще, запомни, что всё это – ложь”.

НЛО ВСЁ БОЛЬШЕ… НЕ ОБМАНЫВАЙТЕСЬ, ИНОПЛАНЕТЯНЕ – ЭТО БЕСЫ.

16 января 2021-го года на сайт MUFON было выложено сенсационное видео, снятое в городе Фарго, Северная Дакота, вечером 9 января. Автор ролика возвращался на автомобиле домой, когда увидел впереди яркий свет, похожий на Солнце. Но Солнца в этой стороне неба не должно было быть, тем более в это время суток. К тому же оно еще и пульсировало.

Поэтому парень навел на “солнце” камеру телефона и увидел ЭТО:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Оригинальный ролик MUFON:

Ни у авиакомпаний, ни даже у Пентагона нет подобного рода летательных аппаратов. Причем, штука была какая-то очень мощная, поскольку яркость у объекта феноменальная – источники света сливались в один и освещали все пространство вокруг. К чему бы это? Возможно, что на этот вопрос отвечает вчерашний материал strangesounds.org, которые про Северную Дакоту пока не знают, но подготовили отличный обзор по так называемым “бумам в небе”, которые грохочут над США с конца декабря 2021-го года. Как и всегда в таких случаях – люди слышат грохот, как будто истребитель взял звуковой барьер прямо над головой. Но – никаких самолетов нигде никто не видит. К сожалению, “сфотографировать” грохот удается очень редко, но так получилось, что одна женщина случайно засняла, как от этого “бума в небе” стала прыгать её дверь на веранду: <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Услышав эти звуки люди начинают вызвать кто 911, кто полицию, но никто никогда ничего не находит. Единственное, копы звонят в соседние военные части и уточняют на предмет полетов и случайно оброненных на город боеприпасов. Но военные уверяют, что никаких полетов на Новый Год не было и близко. Источник: https://3rm.info

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki