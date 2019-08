NEW YORK TIMES ДЕМОНСТРИРУЕТ, ПОЧЕМУ ОНИ ПРОИГРАЮТ

Почему граждане Европы так злятся и отворачиваются от партий истеблишмента? Должно быть, все это… из-за России! По крайней мере, такую версию New York Times приводит в статье, опубликованной 10 августа, используя логику, которая удивительно похожа на истории о причинах победы Дональда Трампа в 2016 году. С таким видением реальности реальности неудивительно, что мейнстрим-СМИ терпят неудачу.

В амбициозной статье New York Times моя газета Nya Tider (New Times), как и мое имя, упоминается трижды. В публикации объясняется, почему 750 миллионов граждан Европы все чаще голосуют за националистические партии и антисистемные партии. И хотя лестно, что нашей газете с 7 000 платными подписчиками приписывают столь огромное влияние – и надо признать, что онлайн-версия наших статей получает десятки тысяч перепостов – история New York Times представляет собой очень поучительный пример того, как истеблишмент хватается за соломинку, чтобы только не признавать суровой правды.

Уже в самом заголовке New York Times задает тон: «За подъемом крайне правого национализма стоит глобальная машина». Затем в публикации объясняется, что Швеция используется в качестве примера каждый раз, когда кто-то хочет проиллюстрировать последствия большой иммиграции. New York Times называет это «плевками злорадства». Газета находит «поразительным», как многие люди в «прогрессивной, эгалитарной, гостеприимной Швеции» согласны с мнением националистов о том, что «иммиграция принесла преступность, хаос и износ заветной системы социальной защиты, не говоря уже об отмирании национальной культуры и традиции».

В самом деле? Интересно, а в чем же могут крыться причины, дорогая New York Times? Газета не говорит ни слова о проблемах в Швеции, и винит во всем смену отношения к России. Шведские средства массовой информации, которые чувствуют угрозу со стороны конкуренции со стороны альтернативных источников, рады попугайничать вслед за New York Times. Шведские министры и партийные лидеры призывают всех прочитать статью. Dagens Nyheter, главная шведская ежедневная газета, перепечатала всю историю в шведском переводе, что еще больше подчеркивает неловкие фактические неточности. Не секрет, что они внесли две правки, одну из которых сама New York Times уже должна была опубликовать самостоятельно – но там все равно остается множество фактических ошибок.

Тот факт, что мейнстрим-СМИ изобилуют фейками, не является чем-то новым, но содержание этой статьи интересно. Обвинения против Nya Tider и других альтернативных СМИ строятся по той же модели, которую истеблишмент подхватил, когда Дональд Трамп неожиданно выиграл президентские выборы в США. Русские виноваты! Ведь не могут же избиратели просто были сыты по горло всеми войнами, утечкой мозгов или эффектом растущего мультикультурализма. Или могут?

«Неопровержимое доказательство» New York Times заключается в том, что российский телеканал НТВ посетил Швецию в феврале 2017 года и, по словам очевидцев, предлагал иммигрантской молодежи в опасном районе Ринкебю на севере Большого Стокгольма примерно 50 долларов, чтобы те натворили беспорядок, а телеканал мог это заснять. Должен сказать, что я не удивлюсь, если бы это было так, даже если показания этих свидетелей ни в коей мере не являются доказательством. Мой опыт работы с Россией, во многом ограниченный, заключается в том, что многое в России происходит подобным образом. Ситуация неуклонно улучшается, но все же система поощряет эти «легкие пути», потому что официальные пути зачастую непроходимы.

Однако это никак не меняет шведскую реальность. Есть много репортажей из иммигрантских пригородов, которые невозможно так же просто объяснить. Но New York Times предпочитает их не видеть. Думаю, самая подходящая иллюстрация – когда другая телевизионная команда посетила Ринкебю; «Девятый канал» из Австралии снимал документальный фильм для знаменитой передачи «60 минут». Им не нужно было никому платить, чтобы увидеть что там происходит. «Юноша» напал на них, бил руками и ногами, бросал в них предметы, и один из членов группы даже был сбит машиной. Ранее съемочную группу из Финляндии ограбил иммигрант с ножом и затем отобрал их видеокамеру.

Австралийскую съемочную группу атакуют в Ринкебю. Фото: „Девятый канал”

Тот факт, что иммигрантские районы представляют собой пороховые бочки, на самом деле не является секретом. К сожалению политиков, полиция составила список так называемых «отчужденных зон». В своем последнем докладе полиция перечислила 61 такую ​​область и разделила их на три категории: «Неблагополучные», «В зоне риске» и «Особо опасные». В отношении последней категории полиция сообщает, что ситуация является «острой» и характеризуется «параллельными социальными структурами, экстремизмом, систематическими нападками на свободу религии или сильным фундаменталистским влиянием, которое ограничивает человеческие свободы, с лицами, которые выезжают в зарубежные страны для участия в вооруженных действиях, борьба и высокая концентрация преступников». Эта категория расширилась с 15 областей в 2015 году до 22-х сегодня. Излишне говорить, что все эти районы являются зонами иммигрантов, без исключения.

Но это на самом деле не проблема, считает New York Times. Проблема в том, когда кто-то сообщает об этом. Когда альтернативные СМИ пишут о новостях о том, мейнстрим-СМИ скрывают факты, New York Times называет это «внедрением антииммигрантских и исламофобских сообщений в шведскую политическую систему». И газета жалуется, что читатели, похоже, это ценят, поскольку в десятку самых популярных сайтов Швеции входят несколько альтернативных изданий.

Одним из примеров, которые New York Times оценивает как влияние на шведские парламентские выборы 2018 года, является статья «Иммиграция на фоне нехватки питьевой воды в северном Стокгольме» от Nya Tider. Это еще один пример отсутствия проверки фактов, поскольку эта статья была опубликована в феврале 2019 года, через шесть месяцев после выборов.

Именно так New York Times «копает под поверхностью того, что происходит в Швеции», чтобы «раскрыть работу международной дезинформационной машины».

Главная оппозиционная партия, Шведские Демократы, упоминается не менее 24 раз, но ее взгляды объясняются не иначе как «неонацистскими корнями», наряду со случайными упоминаниями о Ваффен СС, Белом Арийском Сопротивлении и Ку-клукс-клане (запрещенные организации – прим.ред.). Газета пытается сделать так, чтобы никто не упустил этот момент.

The New York Times также утверждает, что программа Шведских Демократов «включала принудительную репатриацию всех иммигрантов с 1970 года». Это неверно. В течение многих лет, вплоть до начала 2000-х годов, партия имела программу, которая предусматривала пересмотр всех постоянных видов на жительство, выданных с 1970 года, и отмену тех, которые были выданы на ложных основаниях.

Оставляю на усмотрение читателей такого рода описания политической ситуации в Швеции, можно ли это назвать честным или хорошим примером «умышленно искаженной или вводящей в заблуждение» информации – обвинением, выдвинутым New York Times против альтернативных СМИ.

Фактически, обвинения основных средств массовой информации в отношении российского телеканала сродни поговорке: горшок над котлом смеется, а оба черны. Я бы совсем не удивился, если бы на самом деле все было наоборот: если бы иммигранты, свидетельствующие о том, что НТВ предлагал им деньги, сами были оплачены New York Times, какими-то другими мейнстрим-СМИ, или секретной службой. Общепризнанный факт, что протестующим на площади Майдана в Киеве – по крайней мере, некоторым из них – платили за протесты в поддержку Европейского Союза и против России. Накануне Книжной ярмарки в ​​Гетеборге в 2016 году мы подготовили специальный выпуск Nya Tider, где рассказывали о фейках о Dagens Nyheter, где газета лгала читателям прямо в лицо.

New York Times уже дважды была удостоена премии «Фейковые новости» от Дональда Трампа, а 15 августа президент написал в Твиттере:

„Вот это да! Заместитель редактора Failing New York Times был просто понижен в должности. Должен был быть уволен! Полностью предвзятый и неточный отчет. Газета – это Мошенничество, Нулевая Достоверность. Fake News получает нового лидера, но на этот раз большого!»

Это было связано с тем, что заместитель редактора газеты в Вашингтоне Джонатан Вейсман разослал спорные твиты о Конгрессе, которые встретили яростную реакцию в социальных сетях и поймали его на серьезной предвзятости.

Что касается ситуации в Швеции, New York Times продолжает хвататься за соломинку. Вавра Сук отправился в Россию в качестве наблюдателя на президентских выборах в марте 2018 года. Это должно что-то значить, утверждает газета. Такое ощущение, что забывают тот факт, что в интересах каждого журналиста проверить обвинения в том, сфальсифицированы ли выборы или честны.

Тот факт, что репортеры из Nya Tider посетили Сирию в прошлом году как единственное шведское средство массовой информации, чтобы поговорить с людьми и увидеть ситуацию на месте, заставляет New York Times обвинять нас в написании «дружественных Кремлю» статей. И это продолжается и продолжается. Джордж Сорос, который ограбил Швецию на миллиарды и усугубил продолжающуюся с 1990-х годов рецессию, New York Times называет «благотворителем-миллиардером либеральных дел» и называет критику в отношении того, что он сделал, «антисемитизмом». Ринкебю якобы не является «запретной зоной» и т.д. Мы не можем рассмотреть всю ерунду от New York Times в рамках одной статьи.

Бессмыслица в NYT. Скриншот: NYT

Итак, какие выводы мы можем сделать из этих фейковых утверждений и фрагментов реальности, искаженных до неузнаваемости?

Очевидно, что истеблишмент разочарован тем, что он теряет свою власть над электоратом, когда избиратели все чаще замечают манипулирование СМИ. Но в редакциях основных СМИ продолжают обманывать себя и прятать головы в песок. В своей статье New York Times продолжает утверждать, что президентские выборы 2016 года находились под влиянием России как нечто несомненное, хотя никаких доказательств такого влияния не появилось, и большинство людей сегодня считают это в лучшем случае сказкой, или, что вероятнее, грязной кампанией по дезинформации, организованной Глубинным Государством (Deep State).

Статья ясно показывает, что люди в офисах New York Times и других основных СМИ не имеют ни малейшего представления о том, почему Трамп стал президентом, почему люди предпочитают альтернативные СМИ вместо New York Times или почему старые партии скоропостижно теряют поддержку.

Они не понимают. Они не хотят понимать. Реальность слишком сложна, потому что их время закончилось.

Они не могут принять реальность – люди хотят жить в обществе, которое отличается от того, что эти самопровозглашенные спасители хотят навязать нам. Продолжают хвалить модели объяснений, которые утверждают, что публика слишком невежественна и должна быть просвещена журналистами, что они были обмануты русскими, дезинформированы альтернативными СМИ и агитированы Трампом.

Мы находимся в эпицентре борьбы за то, по какому пути должны идти Европа и Запад. Только тот, кто может правильно проанализировать ситуацию, имеет шанс на победу. Тот, кто рисует свою карту из мечтаний и грез, гарантированно проиграет.

Источник: https://www.geopolitica.ru