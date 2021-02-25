„Нет, упаси Бог, объединяться и сплачиваться вокруг такой власти!”

Самодержец тут напомнил нам о многовековой истории и героизме дедов, призвал народ и государство вновь сплотиться: «Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков, и потому так крепки у нас традиции патриотизма, традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надёжными защитниками – армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остаётся такой же важной и востребованной».

Между тем стало известно, что друг президента Роман Абрамович скоро обновит парк имеющихся яхт. На немецкой верфи Lloyd Werft строится новое 145-метровое судно под названием Solaris. У Алишера Усманова яхта поскромнее, но и на её постройку ушла сумма эквивалентная зарплате тысяч учителей за всю жизнь!

Владимир Потанин – самый богатый человек всея Руси, владеет активами на сумму 30 млрд.$. Этих денег хватит, чтобы нивелировать последствия от пандемии к-вируса для национальной экономики, ну или можно 20 раз отстроить «дворец грязи» под Геленджиком. Аркадий Ротенберг стал обладателем того самого «апарт-отеля» стоимостью в 100 млрд.руб.

Почему друзья первого лица сплошь и рядом сплотились вокруг своего господина и бабла, а народ наблюдает за этим праздником жизни со стороны? И вот мы должны ни с того ни с сего начать сплачиваться. Вокруг чего? Какая мотивация? Деды воевали за нашу свободу и достойную жизнь, а не вот за это вот всё! Это нелогично!

Сейчас будет резкий контраст, между блеском жизни «Великого Гетсби», которую ведёт российская элитка с благословления самодержца и благосостоянием народа. Согласно данным Росстата, каждый седьмой гражданин находится за гранью нищеты. Около 2 млн. микро, мелких и средних организаций закрылось в 2020-м году, соответственно миллионов 10 рабочих мест кануло в лету. Продуктовая инфляция бьёт рекорды, реальный уровень доходов падает семь лет кряду. За 20 лет нас стало меньше на 8,5 млн.чел., а в предыдущий год 688,7 тыс.чел.

И всё это в период правления «мудрейшего» президента обеспечившего островок «стабильности» для населения в мире. Нет, упаси Бог, объединяться и сплачиваться вокруг такой власти!

Валентин Катасонов

Источник: Telegram канал https://t.me/Valintin_ka

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