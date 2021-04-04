НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, КРЕСТОПОКЛОННАЯ. Архимандрит Петр (Кучер)

НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА,

КРЕСТОПОКЛОННАЯ

С праздником, дорогие братья и сестры!

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

В третье воскресенье Великого поста, именно в его средине, Церковь предлагает верующим поклонение Честному и Животворящему Кресту Господню.

Пост этот называется Великим не по продолжительности, а по своему значению, потому что он преображает наше естество через воздержание не только в пище, но и через воздержание от греха.

Мы постимся и каемся, чтобы обновленными, очищенными от греха встретить Воскресение Христово – Пасху. Этот пост прообразует всю нашу земную жизнь, и после этой жизни мы должны встретиться в вечности с Богом, с нашим Творцом и Спасителем. А для того чтобы не быть осужденными на Страшном Суде, наследовать Вечную жизнь и сесть одесную Господа и Бога нашего, мы должны стараться уподобляться Ему через веру, выполнение заповедей, приобщаться таинств церковных, причащаться, молиться, каяться во грехах и творить добрые дела.

Конечно, это занятие не из легких, и здесь проявляются все наши немощи, все наше зло всплывает на поверхность. Знаете, как волны из моря прибоем выбрасывают на берег щепки, мусор, всякие вещи, которые падают в воду с палубы кораблей, так и сейчас пост выбрасывает на поверхность все, что находится внутри нашего сердца: наши нечистоты и греховность. Поэтому сердце надо убирать и очищать через покаяние, поклоны и молитвы, которые сейчас Церковь предлагает на Богослужении. Дело очень тяжелое, ведь мы духовно болеем, и на нас лежит бремя греховное, наша страстность нас тянет к озлоблению, появляется неприязнь и раздражительность, проявляется тяга к чревоугодию и другим дурным привычкам.

Если несешь с базара в руках какой-то тяжелый груз или тащишь мешок на плечах килограммов 30-50, а придя домой, сбросишь его с себя, как легко становится, не правда ли? Или если целый день физически поработаешь, то вечером после того, как умоешься и переоденешься, чувствуешь облегчение. Многие из нас испытывали такое состояние.

Так и от грехов, если поисповедуемся в них, очистимся покаянием от всякой скверны, то и душа наша будет чувствовать облегчение, как будто она отрывается от земли и, как птица, тянется вверх, к Богу. Если мы достойно пройдем Великий пост, то какая радость будет в Пасхальную ночь, куда ни кинься – все такие близкие и родные. Казалось, еще вчера были врагами, а в Пасхальную ночь со всеми лобызаешься: «Христос Воскресе!» – и они становятся роднее родных! Оказывается, это грехи наши виноваты, наша скверна озлобляет нас и мешает любить друг друга.

Великий пост – 49 дней, семь недель со страстной седмицей – это процесс преображения человека из грешника в святого христианина. Все делает для своих детей чадолюбивая Церковь, заботится об их спасении. Как любящая мать делает все для своего дитяти, всю жизнь ему отдает, ребеночек уже седой, у него есть свои дети, а мать все равно считает его за ребеночка, даже когда ей 80 лет, а ему – 60, переживает за него, как бы он не попал в какое-нибудь ярмо греховное.

Так и Господь через священноначалие, церковные уставы и таинства тоже заботится о нас и хочет, чтобы Его чада, творения Божии, разделили с Ним Вечное блаженство. А Бог ведь в 3000 раз больше любит нас, Своих чад, чем мы Его!

Великим постом каждую неделю мы строго постимся пять дней. Тяжелее всего было первую седмицу, во время чтения Великого Канона: поклоны, молитвы, сухоядение – устали, конечно. Но уже в субботу и воскресенье пост послабляется: служится Литургия, все желающие причащаются и разрешается вкушение пищи с маслом.

altИ вот, наконец, посередине Великого поста Господь посылает верующим утешение – Крест Христов! Мы привыкли, что слово «крест» обозначает тяжесть, скорбь, часто слышим: «Ой, какой тяжелый крест у Евдокии, посмотри: мужа нет, работает днями и дети такие-сякие, она их еле-еле прокармливает». Из-за этого и говорят: тяжелый крест, т.е. жизнь тяжелая. Вот так односторонне мы привыкли смотреть на крест.

А Крест – это оружие на дьявола и помощь нам на жизненном пути. Крест – это томление томящих нас страстей. Три недели ведь только пропостились, победствовали, выражаясь нашим языком, без мяс и сал прожили, и Господь утешает нас крестом, помогает нам, дает подпитку, подкрепление! Каким же образом? Не будем же мы грызть вместо пищи крест, чтоб легче стало?

Нет, мы «грызем» его духовно, т.к. из него исходит Божественная благодать! Крест, воспетый веками и тысячелетиями, освящен распятием Христа! Это символ, изображение, которое излучает Божественную энергию.

Когда Господь за грехи всего человечества распинался на кресте, то освятил его Божественной силой, которая неоскудно пребывает во веки веков!

Вы думаете, бесы так просто боятся креста? Они страшатся не столько самого изображения, сколько той энергии, которая исходит от креста, он испускает мощную силу, пожигающую бесов и зло. И вот эта сила сходит с креста и на нас, грешных, кающихся, молящихся, желающих спастись и встретить Пасху – Светлое Христово Воскресение. Ибо весь мир, все живое и неживое, сотворенное Богом, питается благодатной энергией – Духом Святым. И если останемся без Него даже на один час, то все превратится в прах и гной, все вымрет. Всякая жизнь на земле погибнет без энергии Божией! Нам, верующим людям, ясно, что такое сила Божия, Благодать, исходящая от креста.

Когда мы прославляем Господа и поклоняемся Животворящему Кресту, то воодушевляемся на дальнейшее прохождение поста. Господь нам как бы говорит, что мы маловерные и малодушные, попостились только три недели, а уже расклеились, все у нас болит, а тут еще недоедание, кушать хочется. А вот Господь невинно пострадал, был распят на Кресте не за Себя, а за нас. Ибо Богу не надо было распинаться – Он Всемогущий и безгрешный. Он распял на Кресте не Себя, а наше человеческое естество, т.к. по учению Православной Церкви Сын Божий Иисус Христос, наш Спаситель, имел двухсоставное естество, в Нем соединено вместе и Божественное, и человеческое, Он Богочеловек. А иначе и быть не может, и это прообразует, что мы должны вместе с Ним находиться на небе после исхода из этой жизни. Если мы сыны Божии, чада Христовы, мы и здесь, на земле, невидимо пребываем вместе с Ним.

Каким же образом? Если мы храним Его в нашем сердце, так, во всяком случае, должно быть. И наоборот, нам очень плохо, если в нашем сердце хозяйничает бес. А если Господь у нас в сердце, то мы действительно вместе с Ним, а значит, в нас соединяется и Божеское естество, и человеческое – мы уподобляемся Богу. И мы должны устыдиться, опустить головы и каяться: за наше нетерпение, озлобление, за то, что вспоминаем египетские котлы, хотя у нас во рту еще оскомина от мяс, которые мы только несколько недель назад прекратили есть. Надо терпеть маловерие и малодушие, находящие на нас от бесов, от страстей и скорбей. Это второе значение и смысл Креста.

altТретье значение. Господь нам посылает утешение. Посмотрите, какой Он Человеколюбивый! Нам бы иметь хоть толикую частицу от Его любви! Наши прародители, Адам и Ева, согрешили, все наши предки грешили, а Иисус Христос спас от этих грехов весь род человеческий. Мы грешные, а Он нас не забывает и посылает нам как бы моральное назидание, напоминание о совершенном Им крестном подвиге.

Сотворил человека и не оставил без Своего заступления, несмотря на то, что род человеческий был наказан, заботится, чтобы люди не уходили с земли в преисподнюю на мучение бесам. Во время всемирного потопа при Ное было потоплено не человечество, а человеческий грех. Это была вселенская баня для рода человеческого, и в водах потопа Господь омыл род человеческий. И те, которые вышли из этой генеральной бани, были действительно достойные – семейство Ноя, восемь человек. Люди вместе с животными, спасенными на ковчеге, возродили земную жизнь.

Так началась вторая эпоха бытия всего живого на земле. Первый этап по спасению рода человеческого от греха произошел в водах потопа, второй этап – когда Распятый на Кресте Господь омыл грехи человечества Своей Кровью. Вместо того чтобы наказать людей за их беззакония, послать второй грозный потоп, Сам Бог распялся на Кресте! Видите, какие разные бани для нашей души! Ни с кем Господь так не нянчится, как с человеком. Он знает, кого сотворил, с какими возможностями и силами, и продолжает прощать нас, дал нам опять баню пакибытия – таинство покаяния, Причащения, чтобы мы вкушали Тело и Кровь Христову для своего спасения, славили Бога и не забывали Его милостей.

А третий завершающий этап очищения человечества от греха произойдет, как написано в Апокалипсисе, в конце времен, когда наш видимый мир сгорит в пламени огня и настанет Страшный Суд.

Одна из форм Креста – четырехконечный, три его верхних окончания, три ветви обозначают Святую Троицу: верхняя – Отец, справа – Сын, слева – Дух Святой.

И когда мы осеняем себя крестным знамением со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь», мы выражаем этим свою веру в Святую Троицу. В подражание Господу, мы должны сораспинаться Ему на Кресте, уподобляться Ему. Распинаться через покаяние, болезни, скорби, воздержание от всего – это тоже крест, невидимый. В Библии сказано, что Бог замыслил сотворить человека по Своему образу и подобию, и написано: «И сотвори Бог человека по образу Божию» (Быт. 1; 27).

Образ – это разум, воля, совесть, знания и все дары Духа Святаго. Вот чем снабдил нас Господь. А уподобляться Богу мы должны сами. Хоть и меньше, чем ангелам, нам дано дарований, но, тем не менее, Господь снабдил нас ими в изобилии, достаточном для нашего спасения, и не сравнить, конечно же, с животными. И если мы будем использовать дары Духа Святаго по назначению и не уклоняться в греховные страсти, тогда и сделаемся ангелоподобными.

Вот посмотрите, святые, которые очистили свою совесть покаянием и жили праведно, какие изрекли Божественные глаголы за истекшие 2 тысячи лет христианства! Их труды и сегодня являются для нас непреходящими и назидательными, несравненно выше, чем современная светская наука, потому что их учение о вечной жизни, о духовности, о душе.

Если мы очистимся от грехов, то в наше сердце, в теперь уже чистый сосуд, войдет благодать Духа Святаго Пасхальным праздником. А если небрежно и нерадиво пройдет у нас Великий пост, то и Пасха нам мало что принесет.

В грязный кувшин хозяйка не нальет молока: сначала его помоет, а потом процедит туда молоко. Или когда мы кушаем, тарелки нам подают мытые, чтобы наливать туда пищу, так и Господь только в чистую духовную посуду, в очищенное сердце, изливает Свою благодать. Таким образом, если мы на земле за свою жизнь, длительность которой каждому из нас установил Господь, очистимся постом, через веру, соблюдение заповедей и покаяние, т.е. через Богоугодную жизнь на земле, то и нас Господь спасет, наденет рубахи небесные, посадит рядом с Собой в райских обителях, и там будем питаться пищей духовной.

Есть такая картина древнего художника, на которой изображены святые в Царстве Божием: сидят они за столом, накрытым скатертью, а на столе ничего нет: ни крошки хлеба, ни солонки. Неверующий человек посмотрел бы на эту картину и сказал: «Вот тебе и счастье, какое тут блаженство?! Стол-то пустой! Зачем я тут буду страдать, мучиться, приду на небо, а стол не накрыт?!» У нас сознание еще материальное, а оказывается, святые сидят за столом, а рядом с ними на облачке – Господь, и вот они смотрят на Него и питаются Им! Скажи об этом неверующему, он не поймет.

А Господь, будучи на земле, сказал Своим ученикам: «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин. 6; 56). Но в Царстве Небесном нет уже Крови и Плоти, и небожители питаются Духом Святым, энергией Божественной, которую Бог испускает из Себя. И вот они сидят, смотрят с умилением на Бога и насыщаются. Как солнечные лучи исходят от солнца и не только освещают и согревают землю, но и питают всю природу, т.к. в их состав входят также ультрафиолетовые лучи, которые способствуют выработке в живых организмах витаминов и жизненно важных кислот. Например, сейчас весной мы выгоняем теляток на солнышко, чтобы они окрепли. Солнце излучает солнечную энергию, питающую на земле все, сотворенное Богом, от солнца на землю идет непрерывный световой дождь.

Так и от Бога на наши души, здесь и на Небе, тоже исходит дождь, но духовный, энергетический, который называется на церковном языке благодать Духа Святаго.

В этом смысле оправдана народная поговорка: каждый человек – кузнец своего счастья! Свое счастье, свое спасение нужно ковать здесь, на земле, с Божией помощью через веру. Ибо на суде, когда выйдем из этой жизни и явимся на небо, никакого оправдания нам не будет. Нам дано Евангелие – учение о спасении, построены храмы, в которых совершаются таинства: хочешь креститься – крестись, хочешь причащаться – причащайся, только кайся на исповеди, если больной – пособоруйся, хочешь вступить в супружескую жизнь – повенчайся и получишь благодать Духа Святаго, тогда будете жить душа в душу, а не рыкать друг на друга и кулаками махать.

В венчании, как и во всяком церковном таинстве, на верующих исходит сила Божия, и если вступающие в брак достойно воспримут эту энергию с неба, то будут любить друг друга, бояться Бога, и эта благодать передастся их потомству. Почему сейчас невенчанные браки все разваливаются, потому что построили семьи, как сказано в Евангелии, не на камне, а на песке, т.е. без Бога.

А ведь камень – это Христос, вера в Него. Мы все сейчас, как семейство Ноево, плывем в ковчеге. И наш корабль – это храм, который оснащен учением о спасении, таинствами, заповедями, творениями святых отцов, т.е. всем необходимым для спасения. Нам не хватает только одного – желания спасаться. Чаша весов нашей земной жизни явно склоняется в сторону угождения нашей плоти: мы носимся с ней, нянчимся, не знаем, как украсить и ублажить ее, а о душе мало заботимся. Вот таковой финал нашей жизни: мы не работаем, мы не пашем ниву духовную, пока есть возможность.

В древности календарный год начинался с весны, т.к. весной все оживает, природа пробуждается к новой жизни. И Великий пост всегда бывает в начале года весной, т.к. она прообразует жизнь с Богом, со Христом на земле. А после весны приходит лето, так и после земной жизни наступит лето Господне – Царство Божие. Но надо веровать и молиться, чтобы действительно наступило лето Господне и нам удостоиться его встретить. Вот такой смысл сегодняшнего праздника – крестопоклонной недели.

Особенное поклонение Кресту будет в понедельник, среду и пятницу этой седмицы, когда на службе мы будем делать земные поклоны и петь: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко». Будем же почаще взирать на него и не станем малодушничать, т.к. Господь пострадал за нас, и нам за себя надо хоть чуть-чуть потрудиться. Крест – это Промысл Божий о нашем спасении.

Если бы мы, не уклоняясь ни вправо, ни влево, шли по жизни по ровной дорожке, по такой тропе, как шли святые (потому и называется хвалебное песнопение им «тропарь», т.к. они шли тропой Христовой на Небо), то и тяжести не было бы такой. Мы поступаем, как арестованный преступник, который стремится сорвать с себя наручники, отчего они еще туже затягиваются, или, как необъезженный конь, хотим сбросить седока – Христа, и жить по-своему.

А Крест – это жизнь по воле Божией. Господь нас не конвоирует, как заключенных, и насильно на небо не ведет, Он приглашает, зовет к Себе: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обременении, и Аз упокою вы» (Мф. 11; 28), как написано и на святых вратах нашей обители. Господь никого не принуждает: хочешь спасаться – спасайся. И все для этого есть на земле, только одного не хватает – нашего произволения, желания исполнять Волю Божию. Аминь.

Источник: https://3rm.info

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