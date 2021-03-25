НЕ ДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКИ ОТ КОВИДА… Медицинский шок: ученые обнаружили, что мРНК инактивирует белки, т.е. способствовует развитию рака

В ваших клетках есть секретный слой информации, называемый РНК-мессенджером, который расположен между ДНК и белками и служит важным звеном. Теперь, став медицинским шоком для всего мира вакцины, ученые из Sloan Kettering обнаружили, что сама мРНК несет в себе ВЫЗЫВАЮЩИЕ рак изменения – изменения, которые генетические тесты даже не анализируют, оставаясь полностью незамеченными онкологами по всему миру.

Итак, теперь пришло время независимым лабораториям, которые не являются производителями вакцин (или нанятыми ими), провести диагностическое тестирование серии вакцин Covid и выяснить, являются ли эти прививки, вызывающие рак, которые после завершения серии вызовут раковые опухоли в привитых массах, которые все бросились на укол из страха и пропагандистского влияния. Добро пожаловать в мир экспериментальных и грязных вакцин, известный как «технология» мРНК.

Ранее неизвестные раковые гонщики прячутся в РНК, а не в ДНК.

Это умопомрачительное открытие должно быть опубликовано на всех сайтах медицинских новостей, в газетах, телевизионных новостях и на веб-сайте CDC, но если вы не читаете эту статью и не используете DuckDuckG o в качестве поисковой системы, вы, вероятно, никогда ее не увидите. Это потому, что Google занимается исправлением ситуации с Big Pharma и VIC – производственным комплексом по производству вакцин. Итак, вот более подробное объяснение того, что мы действительно наблюдаем в отношении мРНК и вакцин.

Молекула, несущая информацию, РНК-мессенджер, может инструктировать человеческие клетки таким же образом, как и факторы рака, играя важную роль в развитии рака, инактивируя естественные подавляющие опухоль белки, которые человеческое тело создает, чтобы спасти вас от рака. Это полная противоположность тому, что CDC и производители вакцин говорят всем прямо сейчас о вакцинах против Covid, и это основано на клинических исследованиях молекулярных биологов из Института Слоуна Кеттеринга.

Даже секвенирование ДНК в раковых клетках не обнаруживает этих изменений, вот насколько хитры вакцины. Это похоже на троянский конь, который говорит вашим клеткам разрешить эти изменения, как если бы они были безопасными, но это не так. Все предположения о том, что мРНК «безопасна» прямо сейчас, полностью перевернулись в результате этого исследования. Подумайте об этом очень внимательно, если вы еще не были вакцинированы с помощью технологии мРНК, и, возможно, вы захотите «подать заявку», если вам уже сделали прививки.

После вакцинации против Covid РНК транспортируется из ядра вашей клетки и больше не будет

функционировать должным образом в качестве супрессора раковых опухолей.

Билл Гейтс и Промышленный комплекс вакцин, как мы все знаем, очень зловещие, но создавать вакцины, которые сокращают (отключают, сокращая) супрессоры раковых опухолей и разрушают способность человеческого тела защищаться от рака, что ж, это просто безумие. Усеченные белки-супрессоры опухолей похожи на мутации ДНК, которые вызывают неконтролируемое мутации и размножение раковых клеток. Увидит ли Америка стремительный рост заболеваемости раком в ближайшие несколько лет из-за вакцин против Covid? Только время покажет, но прямо сейчас наука показывает, что это вероятно. Обратить особое внимание.

Следовательно, любой, кто до смерти боится вакцин против Covid, выступает за науку, а не против науки, потому что наука показывает, что технология мРНК очень опасна, особенно в отношении белков, питающих раковые опухоли. Скажем еще раз: наука показывает, что технология мРНК может способствовать росту раковых опухолей.

Значительное количество людей с раком крови имеют ТАКУЮ инактивацию генов-супрессоров опухолей на уровне мРНК.

Ученые также обнаружили, что значительное количество людей с раком крови, также известным как хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ), имеют такую же точную инактивацию генов-супрессоров опухолей на уровне мРНК. Фактически, обнаруженные ими изменения мРНК, возможно, могут объяснить отсутствующие мутации ДНК, и это является плохой новостью для всех, кто считает серию вакцин против Covid «безопасной и эффективной». Можно заключить, что это эффективно при подавлении противораковых белков.

По мнению группы ученых Слоуна Кеттеринга, даже если в человеческих клетках происходит только половина (частичное усечение) изменений мРНК, этого достаточно, чтобы «полностью переопределить функцию присутствующих нормальных версий». Эти изменения также могут применяться к 100 различным генам одновременно, поэтому изменения могут быстро накапливаться и вызывать ужасные последствия для здоровья. Конечно, основные средства массовой информации отвергнут любые связи, сделанные этими открытиями, но им платят за то, чтобы они пустили в ход разговоры о фармацевтике, так что это совсем не удивительно.

Важно отметить, что изменения мРНК, по мнению исследователей, не ограничиваются раком крови, но связаны с острым раком лимфатической системы и раком груди. Может ли это означать, что мы смотрим на новый механизм контроля над популяцией, скрытый в информационной РНК?

Около 20 000 человек в США ежегодно заболевают хроническим лимфолейкозом «ХЛЛ» . Кто из вас потихоньку приступит к его разработке сейчас, а через пять лет он внезапно «проявится»? Симптомы включают усталость, увеличение лимфатических узлов и ночную потливость. Вы прошли вакцинацию от мРНК и уже испытывали эти симптомы? Эти симптомы указаны на этикетке с предупреждением – вкладыше с вакциной? Вы их читали?

В настоящее время фармацевтический промышленный комплекс предлагает только одно «лечение» от ХЛЛ – трансплантацию стволовых клеток костного мозга. О, но это рекомендуется только в том случае, если ваш CLL «вероятно» продвинется. Считают ли ваши вакцины против мРНК, что вы «вероятно» продвинетесь в лечении ХЛЛ?

Источник: https://3rm.info

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