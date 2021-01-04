НЕ ДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКИ ОТ КОВИДА… „ЭТО УЖАСНОЕ СРЕДСТВО”. Отказ митр.Серафима сделать прививку ещё больше подчеркивает зловещий состав вакцины

В связи с информацией о том, что папа Франциск одобряет вакцины от COVID, даже если они включают компоненты, полученные из тканей абортированных младенцев (см. здесь) возникают дополнительные вопросы, как к этому относится Православная Церковь.

Мы уже видели первого митрополита, который поддержал методы «Нового мирового порядка» и позволил ввести себе вакцину напоказ, перед камерами. К счастью, не все епископы Элладской Церкви разделяют такую позицию. Так, 27 декабря 2020 года, митрополит Китирский и Антикитирский Серафим во время вечерни в митрополичьем храме Распятия в городе Хора на острове Китира сказал: «Я, как ваш епископ, говорю вам, что не буду делать прививку».

Он также отметил, что в нашей стране делают более 300 000 абортов и что согласно информации, полученной им от православных Италии, новые вакцины «изготавливают из продукта абортов».

«Это очень страшно. Католики были взволнованы, когда до них дошли эти сведения, и обратились за разъяснениями к папе. Он подтвердил, что это действительно так.

Но мы, православные, не можем согласиться на такое. Те, кто переживает, как бы не заразиться от Святого Причастия, должны испытывать гораздо большее беспокойство при мысли об осквернении нашего тела, которое может произойти, когда туда попадёт этот материал, полученный из убиенных некрещёных младенцев — продукт убийства. Это ужасное средство. Как ваш епископ, заверяю вас в том, что я не буду делать прививку, имеющую такое происхождение».

Источник: https://3rm.info