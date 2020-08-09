“Мы не видим никого смысла носить маски», – считают правительства Нидерландов, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии

На улицах Стокгольма, Осло, Копенгагена, Хельсинки, также как и в офисах, общественном транспорте, магазинах или ресторанах трудно найти людей в масках.

«При постоянном снижении показателей заболеваемости в Швеции, мы не видим никого смысла в обязательном ношении масок. Даже для общественного транспорта», – считает главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнел.

Доктор Тегнел постоянно отстаивал позицию Швеции в вопросе отказа от строго карантина. Он не сомневается, что их подход намного более щадящий и устойчивый, чем резкие карантинные меры. Учитывая риск того, что новый коронавирус останется надолго, полная остановка общественной жизни и экономики не может быть долгосрочным решением.

Правительство Нидерландов придерживается такого же мнения по поводу ношения масок, сообщает агенство Рейтерс. В среду на прошлой неделе оно официально заявило, что не будет рекомендовать маски населению, основываясь на отсутствии доказательств эффективности этой меры защиты.

Решение было озвучено министром здравоохранения Нидерландов Тамарой ван Арк, после детального изучения этого вопроса Национальным Институтом Здоровья (RIVM). Правительство предпочитает следить за соблюдением правил дистанцирования.

«С медицинской точки зрения нет никаких доказательств эффективности маски для предотвращения распространения вируса. Поэтому кабинет министров решил, что мы не будем рекомендовать эту меру».

Руководитель Национального Института Здоровья Нидерландов Жап ван Диссель сказал, что его организация знакома с исследованиями по эффективности масок для предотвращения распространения вируса, но не нашли в них достаточно доказательств того, что эта мера способна оказать необходимое влияние на пандемическую ситуацию.

Он уверен, что неправильное использование масок, а также пренебрежение правилами дистанцирования в результате «ложного чувства безопасности», может привести к увеличению случаев заражения.

В Нидерландах маски обязательны только в общественном транспорте и аэропортах.

Согласно последнему опросу населения северных европейских стран, всего 5-10% жителей этого региона носят маски в общественных местах.

Источник: https://nashmontreal.com