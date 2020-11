Mor copiii sufocați cu bioxid de carbon, din cauza măștii. Probe documentate prin necropsii

MOR COPIII SUFOCATI CU CO2 – DOUA CAZURI DOCUMENTATE PRIN NECROPSII

DR BODO SCHIFFMANN catre poporul sau: “Au murit doi copii de 13 ani intr-o luna prin asfixiere cu CO2 – doua cazuri demonstrabile juridic caci nu au avut alte patologii, conform necropsiilor! Aste-a sunt doar cele cunoscute de mine, dar exista sigur si altele!”

“Imprastiati manifeste in cutiile postale, sunati la usi si lamuriti oamenii, iesiti in grupuri spontane !” spune doctorul Bodo Schiffmann.

Dr Bodo Schiffmann vine cu o stire inspaimantatoare. Mastile primejduiesc vietile si protejeaza cel mult contra pedepselor.

“Iata al doilea copil decedat datorita mastii in timp recent foarte scurt. Ca si primul copil [ caruia i s-a facut necropsie si despre care s-a conchis ca a decedat asfixiat cu co2 din cauza mastii- N.T.] , a carei moarte am comentat-o deja pe larg, nici acest copil nu a avut patologii anterioare . Astept concluzia finala a autopsiei”.

[Avocata Diana Sosoaca cere tuturor romanilor sa ceara autopsii pentru toti mortii incarcati cu diagnoza de covid 19! Este legal caci doar astfel, zic medicii , vom cunoaste patologia acestei boli si vom afla ce este de facut stiintific pentru viitor!-N.T.]

Acest medic isi intreaba poporul ce mai asteapta acum dupa demonstratiile la care el si alti medici au avut un aport decisiv pentru deschiderea protestelor.

Acest medic cere poporului german sa iasa in strada macar in grupuri :” si din alte clinici primesc de la neurologi si tot felul de medici rapoarte asupra faptului ca copiii au dureri de cap, nu se pot concentra, au ameteli etc .

Un tata imi raporteaza faptul ca i s-a interzis copilului sau sa poarte ochelari in timpul orei de sport ca sa-si poata purta masca perfect : OCHELARII AU 6,5 DIOPTRII – ADICA FARA OCHELARI COPILUL ESTE ORB !!!

ASTA NU ESTE SPORT, CI ESTE “UCIDERE”! ”

Fascistii se află la conducerea noastra! Mastile sunt inutile, o spune si Dr Drosten (dr-ul lui Merkel).

Aceasta masca este un simbol al represiunii. Copiii se sufoca sub masca si mor din cauza bioxidului de carbon. Ce fac parintii si bunicii?

Traim intr-un stat totalitar, represiunea si violenta politiei si a statului se intensifică.

E randul vostru acum – scoateti manifeste, stiu ca costa, de 5 ori pe zi bagati manifeste in cutiile postale ale oamenilor, iesiti din case, faceti flashmobs, faceti plimbari, sunati la usile oamenilor si bagati-le manifestele cu explicatiile adevarului in maini, aratati-le prin iesiri in strada, faptul ca poporul , independent de culoarea politica, paseste unit impotriva dictaturii fasciste !

Doi copiii morti intr-un interval de doar o luna iar acestia sunt doar copiii pe care ii stiu eu -am si alte semnalizari de la alti pacienti cu banca de date nu la fel de precisa dar aceste doua cazuri le pot dovedi(juridic)!

FACETI CEVA, VA ROG FACETI CEVA, NU MAI AVEM TIMP!

RIDICATI-VA DUPA SOFALELE VOASTRE, SMULGETI SI ARUNCATI PLACILE CU INFORMATII FALSE SI CONVINGETI OAMENII DE ADEVARATA SITUATIE FACTICA, ASTA NU ESTE GREU !

DOI COPII DE 13 ANI AU MURIT !!! NU-I LASATI SA FI MURIT DEGEABA!!!

Acest vaccin pe care ni-l flutura domnul Spahn (echivalentul lui Tataru si Rafila)nu are niciun efect, indemnul lui va atinge copii cu miile, vaccinurile astea nu au niciun efect bun, ele sunt paguboase, asta este stiinta, asta este statistica dar asta voi nu auziti ,sunt si astia care merg la dr cu dureri de burta, fac un test PCR , grozav, astia ies, normal, fals pozitivi,toti sunt de fapt negativi in familie, copiii nu mai au voie la scoala si intreaga clasa sta acasa !!! atatia doctori se opun… el da nume… ajutati-ne, nu ne mai corectati pe noi, faceti-o voi mai bine ca noi, sculati-va si faceti ceva!”

Sursa: https://ortodoxinfo.ro