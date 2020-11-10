Молдавский актер, звезда российских сериалов Игорь Гузун: я совершенно здоров, а мне „шьют” коронавирус!

Попутно у актера взяли анализы на коронавирус, все три теста оказались отрицательными. Должны были выписать, но…

– В МКБ им. Н. Баумана, где я проходил лечение, по словам врачей, в отделении находился больной с коронавирусом, нам обязали карантин, – рассказывает в соцсетях Игорь. – Большинство уехало домой, подписав вот эту бумагу. Тем, кто остался, и мне, в том числе, провели 3 теста-мазка носоглотки и горла. Нам сказали, что все тесты отрицательные. 16 апреля меня собрались выписать и предложили подписать эту приговорную бумагу. Можете с ней ознакомиться. Я прочитал и отказался принимать такой приговор. Врачи отказывают мне в выдаче анализов. Если бы у меня обнаружили вирус, то давно бы увезли в Коммунарку. А так лечили мои ноги. Витаминчики, физрастворчики. Вот как работает политика. Я совершенно здоров. У меня ни малейшего симптома на вирус не было! Я им бумагу в харю бросил. Потом поднял выпрямил и сфоткал, чтобы все знали о фальсификации. Врачам нужна статистика, мол, мы боремся с вирусом! Им за статистику и деньги платят – как же, боролись с вирусом! Карантин сняли, охрану сняли, врачи сняли повязки, я нормально передвигаюсь, но при этом я должен подписать бумагу, что переболел пневмонией. Меня отпускают домой, а в бумаге пишут на запрет пользоваться общественным транспортом. Я живу на Камчатке, к примеру, мне пешком идти 14 дней и потом можно сесть в поезд. Бред! Подписывать не буду!