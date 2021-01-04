Митрополит Иларион (Алфеев) продолжает раскрывать свою более, чем экуменическую сущность

Источник информации – Российское Информационное Агентство (РИА) „Катюша” – один из главнейших ресурсов Родительского Сопротивления и Православно-Патриотического сообщества.

ЧИТАЮЩИЙ ДА РАЗУМЕЕТ!

Сегодня этот деятель, странным образом представляющий собой священноначалие Русской Православной Церкви, раскрылся полностью.

Помните картину Ильи Сергеевича Глазунова „Спаситель и Антихрист”?

Господь наш Иисус Христос и тот, кто придёт вместо него на 3,5 года (т.е. антихрист) отличаются двумя деталями – цветом нимба над головой и цветом глаз:

у Богочеловека Христа – светло-золотистый нимб и голубые глаза.

у Антихриста – тёмно-фиолетовый (почти чёрный) нимб и кроваво-красные глаза.

Как сообщила сегодня РИА „Катюша” в своей публикации „Антихрист на пороге: Иларион Алфеев призвал объединить все религии мира в одной организации”, накануне митрополит Иларион (Алфеев), один из главных „спящих” в МП РПЦ, которого православные миряне неоднократно требовали снять с должности и предать церковному суду за канонические преступления, сделал следующее заявление в духе папы римского Франциска I и ватиканских экуменистов.

Он предложил создать Организацию религиозных наций по примеру ООН – всемирный межрелигиозный форум, якобы с целью прихода разных конфессий к некому общему знаменателю. Но православным прекрасно известны слова покойного архимандрита Кирилла Павлова: «Тогда антихрист предложит объединиться государствам и религиям и сделать одну банковскую систему с принятием начертаний уже на тело. И снова выбор: начертание или страдание в еще худшем варианте, чем теперь».

https://mospat.ru/ru/2020/11/30/news188554/

Митрополит Иларион пользовался эфиром на федеральном канале «Россия 24», чтобы пропагандировать секспросвет в школах , нападать на покойного отца Димитрия Смирнова, продвигать гендерно-феминистский антисемейный западный законопроект „О профилактике домашнего насилия”, агитировать граждан к поголовной вакцинации разработанной наспех вакциной от неизученного вируса и т.д. На сей раз этот любитель вечного «богословского диалога» с инославными, ученики которого организуют антиканоничные службы и моления, решил выступить в роли провозвестника всемирной религиозной организации.

«Это правильная инициатива, потому что всемирной организации, которая бы объединяла религиозные конфессии, не существует», – сказал митрополит Иларион, отвечая на вопрос, стоит ли создать Организацию религиозных наций наподобие ООН.

Более подробно с материалом можно ознакомиться здесь: https://vk.com/@riakatyusha-antihrist-na-poroge-ilarion-alfeev-prizval-obedinit-vse-reli

Или на Telegram-канале РИА „Катюша”.

Завершить хочется выдержкой из Резолюции Собора (Собрания) православных мирян, состоявшегося 31 октября 2020 года в Москве:

«Рассмотреть вопрос о соответствии митрополита Илариона (Алфеева) должности председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, а епископа Амвросия (Мунтяну) – должности викария экзарха РПЦ в Западной Европе. Поставить на Церковном суде вопрос о применении к ним канонических прещений за ряд нарушений церковных правил: 45 правила святых Апостолов, 65 правила святых Апостолов, 33 правила Лаодикийского Собора, говорящих о недопустимости совместных молитв с еретиками и язычниками.».

Источник: https://zen.yandex.ru