Mii de români s-au solidarizat cu actorul Dragoș Bucur, călcat în picioare de agenții Sistemului. Manuela Hărăbor: „Nu ești singur. Doamne ajută!”

Pandemia a readus la suprafață un fenomen care părea apus după ’89: delațiunea. Și parcă mai mult decât atunci, delatorii au început să fie încurajați să toarne orice abatere de la regulile dictaturii sanitare: de la nepurtarea măștii și la adunări cu mai mult de șase persoane, pînă la fuga din carantină. Un serviciu anonim sau nu, pe care mulți simt nevoia să-l facă în numele religiei Covid, dincolo de orice judecată.

La ce asistăm azi pe TV sau pe rețelele de socializare arată că exact cei care pînă mai ieri stăteau cu „democrația” în gură tânjesc după revenirea la gloria a fostei Securități bolșevice a anilor ’50 când oricine putea înfunda pușcăria în urma unei anonime.

Pe modelul Cristi Puiu, stigmatizatul zilei a devenit acum actorul Dragoș Bucur. Linșat, așa cum au titrat unele publicații, e puțin spus. Injuriile, calomniile și urările „de bine” cu trimitere la Bogdan Stanoevici s-au revărsat pe toate gurile de canal ale slujitorilor Sistemului.

Cea mai abjectă postare cu damf de delațiune a venit din partea unei foste ziariste de naționalitate rusă, Oana Dobre Dimofte, activistă Rezist, ale cărei instincte de „turnătoreasă” s-au activat ca la ordin. Cu un mesaj ghidat către sponsorii emisiunilor actorului: „Bună seara, AquaVia România! Bună seara, DEDEMAN! Bună seara, PRO TV!”, Dimofte atentează la mijloacele de subzistență ale actorului, practic la dreptul la viață, solicitând ca în țara din care îi provin părinții ca Dragoș Bucur să fie pus „cu botul pe labe”.

Dan Capy, un alt „om de bine” al epocii covid s-a plâns:

Așteptăm cu interes o opinie din partea grupului Dedeman cu privire la declarațiile de nerespectare a legii, având în vedere colaborarea avută cu un astfel de personaj.

Dragos Stanca are un mesaj lung în care dă de înțeles că, chipurile, „Libertatea de exprimare se opreste acolo unde opinia exprimata poate genera consecinte serioase” și se încheie cu profeția că Dragoș Bucur a ajuns să „demonstreze ca noi cei care credem ca ai gresit suntem niste idioti”. Bravo!

Mai importante decât insultele Martorilor lui Covid sunt sutele de mesaje de încurajare ale celor care consideră că libertatea de exprimare nu poate fi îngrădită de închinătorii la cu măști și vaccinuri. Mii de internauți și-au exprimat susținerea pentru Dragoș Bucur.

Manuela Florina Hărăbor: Dragoș, nu ești singur. Doamne ajută!

Irina Vergu: Omule, scrie si vorbeste linistit in continuare, nu te lasa intimidat. Astia care s-au ingramadit sa te certe ca n-ar fi trebuit sa te exprimi – cati sa fi fost? Cateva sute? Ori s-au prefacut ca nu vad, ori nu inteleg ce inseamna faptul ca ti-au apreciat postarea 5.100 + 1.100 = 6200 de useri. Minim.

Ai inteles? Cateva sute versus minim 6200.

Si cu cat vei scrie liber mai des, cu atat vom fi mai multi si mai vocali. Nu esti singur.

UPDATE de la Irina Vergu: Aceasta postare este despre subiectele vaccin si masca.

Hai sa masuram care a fost impactul declaratiei publice a lui Dragos Bucur in spatiul public = cam cati oameni au apreciat pana in acest moment, in mod explicit, cele doua postari consecutive ale lui Dragos Bucur.

8100+1900 = 10.000 la prima, aia cu „nu ma vaccinez, nu port masca”

22.000+5200 = 27.200 la cea de-a doua postare (aia explicativa)

Daca rulati in jos pe pagina lui Bucur, o sa vedeti ca nicio postare de-a sa nu trece de cateva zeci sau sute de aprecieri.

…deci cum e? lumea nu este interesata de aceste subiecte? lumea le accepta deja ca pe un dat natural? ma indoiesc foarte tare.

EDIT: stim cu totii ca o reactie la o postare reprezinta un minim de asumare publica a unei opinii, or, subiectele „vaccin” si „masca” fiind foarte grele in acest moment, si asumarea este, in mod proportional, nu foarte la indemana. Si totusi, zece mii de oamnei intai, apoi peste 27.000 a doua zi si-au aratat solidaritatea si aprecierea.

Victor Ioan Frunză (regizor): Salut, Dragoș! Și eu gândesc ca dumneata! Libertatea de exprimare excede opiniile medicale.

Eduard Dumitrache, jurnalist: Mulțumim Dragoș, ești vocea celor tăcuți, amendați, speriați și

inoculați de media zilnic că sunt marginali și nu contează! Este vorba despre atitudine.

Iulian-Laurentiu Stefan: Felicitări, Dragoș! Simțeam că ești un om cu suflet mare, de aceea, caracterul tău îi poate surprinde doar pe cei care nu ți-au înțeles alegerile.

Ella Mihaela Cristea: Dragoș, înainte de 89′ erau închiși și torturați cei care aveau curajul de a-și spune părerea, alta decât a sistemului. În 89′ s-a tras asupra acelora care au avut curajul să creadă în opiniile lor, să lupte pentru credința lor în libertate.

Faptul că ești blamat și injurat e înfinit mai puțin așa că ignoră și continuă să fi tu, să ai curajul să lupți pentru posibilitatea de aalege în ceea ce crezi, indiferent dacă alegerea este cea corectă sau nu!

Elena van den Berg: Dragos, asa l-au linsat public si pe Cristi Puiu. Voi doi ati realizat ceva, restul chiar nu stiu ce au facut in viata. Pana la urma noi nu traim sa le facem pe plac celorlalti, ci noua. Si cum putem trai daca nu suntem cinstiti cu noi insine si principiile noastre de viata?! Dupa cum ti-ai construit viata stiu ca vei face fata acestei furtuni temporare.

Adriana Andrei Vochitu: Alin Panc Dar de ce sa taca? Nu inteleg ideea asta de a ne ascunde, pentru a nu deranja printr o vorba, printr un gest…omul asta a iesit din zona de confort pentu a si spune parerea, pentru a trage un semnal de alarmă celor care au inca urechi sa audă si minte sa judece! Ne am obisnuit sa stam in pozitia ghiocel si sa asteptam sa hotarasca altii pentru noi. Nu zic ca nu exista virusul sau ca nu face victime, dar procentul este mic in comparatie cu daunele provocate de măsurile impuse.

Aless Jo: Alin Panc „Când naziștii au venit să îi ia pe comuniști, n-am scos o vorbă. Nu eram comunist. Când i-au arestat pe social-democrați, am tăcut. Nu eram social-democrat. Când au venit să îi ia pe sindicaliști, nu am protestat. Nu eram sindicalist. Când au venit să îi ia pe evrei, nu m-am revoltat. Nu eram evreu. Când au venit să mă ia pe mine, nu mai rămăsese nimeni care să-mi ia apărarea.” Martin Niemöller

Citiți mesajul artistului aici: Actorul Dragoș Bucur, către cei care îl atacă după postarea anti-mască și contra vaccinului: În curând s-ar putea să fie ei cei care nu vor mai avea libertatea de a exprima nici o părere. ACTIVENEWS îl felicită pentru atitudine!

