Microbiolog german emite avertismente serioase cu privire la un vaccin COVID

Dr. Sucharit Bhakdi nu este un medic oarecare. A practicat medicina timp de cinci decenii, a fost cercetător post-doctoral la unul dintre cele mai prestigioase instituții de cercetare din lume, Institutul de Imunobiologie și Epigenetică Max Planck, iar ulterior a deținut catedra de microbiologie la Universitatea din Mainz din Germania, timp de zece ani. .

El are acreditări impecabile care, în opinia noastră, depășesc pe mulți dintre așa-numiții noștri experți medicali oficiali.

Dr. Bhakdi nu este anti-vaccin, totuși este profund îngrijorat de noile tehnologii pentru un vaccin Covid-19, care este lansat rapid pe piață. Una dintre cele mai mari temeri care apar pe internet este că aceste noi vaccinuri genetice vor recombina cu ADN-ul corpului nostru și vor cauza probleme de sănătate grave. Dar acest lucru îl îngrijorează pe Bhakdi mai puțin, decât alte riscuri mult mai mari, care au consecințe profunde pe tot parcursul vieții.

În primul rând, există posibilitatea mutagenezei sau a mutațiilor care apar datorită injectării genei pe bază de virus, a vaccinului. Acest lucru este deosebit de îngrijorător, având în vedere posibilitatea ca aceste inserții să poată avea loc în celulele reproductive și astfel vor fi moștenite de viitorii copii. Acestea au fost printre preocupările de siguranță medical ridicate de Institutul Paul Ehrlich din Germania și publicate în revista Methods in Molecular Biology .

În al doilea rând, există un pericol real ca sistemul imunitar al corpului nostru să identifice acest material genetic inserat ca un invadator străin și să creeze anticorpi anti-ADN care, la rândul lor, vor declanșa o boală autoimună. Răspunsul autoimun advers poate nu va apărea imediat sau la scurt timp după vaccinare.

Poate dura unul, doi, trei sau mai mulți ani înainte ca persoana vaccinată să fie afectată de o afecțiune autoimună gravă, care îi va pune viața în pericol. Există peste 80 de boli autoimune diferite. În această situație, vaccinul Covid-19 pe bază de elemente genetice, nu poate fi exclus ca o cauză fundamentală.

Și nu contați pe faptul că veți primi un diagnostic corect atunci când simptomele unei boli cronice autoimune încep să apară. În cadrul conferinței anuale a Ligii Europene împotriva Reumatismului din 2018, au fost prezentate două lucrări care ar trebui să ne sperie mult mai mult decât Covid.

Studiile au constatat că aproximativ 95% dintre pacienți au fost diagnosticați greșit,cel puțin o data, după apariția simptomelor autoimune. Aproximativ pentru 35% dintre pacienți li s-au spus că totul este psihosomatic, adică o afecțiune închipuită„ este “totul doar în capul lor”.

Multor părinți li s-a spus de către medicii lor pediatric, după prăbușirea mentală a copilului la scurt timp după vaccinare, că nu are nimic de-a face cu vaccinul și că genele lor sunt cauză sau o orice altă cauză, mai puțin vaccinul.

Apoi, există un al treilea pericol și chiar mai teribil cu aceste noi vaccinuri. Este înțelept să țineți cont de avertismentele doctorului Bhakdi în cartea sa Corona False Alarm? Fapte și cifre (Chelsea Green):

„… În timpul sau după producerea vârfului viral, trebuie să se aștepte ca produsele reziduale ale proteinei [virusului] să devină expuse pe suprafața celulelor vizate [adică celulele pe care virusul le-a prins]. Majoritatea persoanelor sănătoase au limfocite ucigașe care recunosc aceste produse [deșeuri] virale. Este inevitabil ca atacurile autoimune să fie declanșate împotriva celulelor. Unde, când și cu ce efecte ar putea apărea acest lucru, este complet necunoscut. Dar perspectivele sunt pur și simplu terifiante ”.

Deși cercetările timpurii arată că vaccinurile ADN și ARNm au beneficii față de actualele vaccinuri virale cultivate, datorită potenței lor ridicate, acestea sunt încă experimentale. Rămâne multe necunoscute.

Și pentru că această nouă generație de vaccinuri este foarte recentă, nu există date fiabile pentru a ajunge la un consens medical cu privire la profilul lor de siguranță și nici informații despre potențialele riscuri adverse pe termen lung.

Dr. Bhakdi crede că un vaccin Covid-19 este complet nejustificat. Un fapt important pe care oamenii nu-l iau în seamă este că vaccinul nu vă împiedică să contractați virusul. În schimb, este mai probabil să nu te îmbolnăvești.

Cu toate acestea, poți contracta în continuare virusul și să fii purtător și să infectezi pe alții. Singurul stimulent pentru un vaccin Covid-19 este că este o sursă enormă de bani pentru industria medicamentelor.

Fiecare dintre noi ar trebui să fie profund preocupat de efectele adverse potențiale ale unui vaccin Covid-19. Politica de vaccinare ar trebui să se bazeze pe analize concise beneficiu-risc.

Din păcate, aceasta nu a fost niciodată o politică fermă implementată în SUA și a fost un factor negat în mare parte de majoritatea comunității medicale.

Fiecare vaccinare este un joc de ruletă rusească

Fiecare vaccinare este un joc de ruletă rusească. Pentru vaccinurile mai sigure pot exista 10.000 sau chiar 100.000 de camera goale în revolverul în formă de seringă, dar există întotdeauna acel glonț adevărat.

Pentru alte vaccinuri mai puțin sigure, cum ar fi Gardasil, MMR și DpT, șansele pentru acel glonț cresc dramatic. Ca și în cazul lui Gardasil al lui Merck, rezultatele pot fi catastrofale; din acest motiv Robert Kennedy Jr. a intentat un proces major împotriva producătorului de vaccinuri. Și până acum, perspectivele viitoare ale unui vaccin Covid-19 cu adevărat sigur par a fi departe.

Deci, de ce o astfel de îngrijorare față de un vaccin Covid-19?

În urma studiului clinic al vaccinului AstraZeneca Covid-19, s-a raportat că cel puțin un participant a avut o leziune foarte gravă a vaccinului.

Cu toate acestea, autoritățile britanice de sănătate au permis reluarea procesului.

Și aici evenimentul devine insidios. Nicio informație despre natura vătămării sau gravitatea acesteia nu a fost făcută publică. Compania a susținut că nu poate elibera informații suplimentare din cauza confidențialității pacientului.

Cu alte cuvinte, în ciuda faptului că guvernul este mijlocitorul, care va distribui vaccinul, în beneficiul financiar al producătorului, acesta nu are nicio pârghie pentru a verifica leziunile din studiile clinice.

Oficialii americani din domeniul sănătății au ajuns la concluzia că participantul a fost diagnosticat cu mielită transversă indusă de vaccin, o inflamație a ambelor părți ale măduvei spinării. Vaccinul Covid-19 al AstraZeneca este:

„O versiune slăbită a unui virus comun de răceală (adenovirus) de la cimpanzei care a fost modificată genetic, astfel încât este imposibil să crească la oameni.”

Așa susține fișa de informații pentru participanți, pentru studiul vaccinului.

De asemenea, este demn de remarcat faptul că oricine cu antecedente de imunosupresie, imunodeficiență, angioedem, anafilaxie, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni gastro-intestinale, afecțiuni hepatice sau renale, afecțiuni neurologice sau afecțiuni psihiatrice, alergii, diagnostic de cancer, dependență de alcool sau droguri, este gravidă sau a primit alt vaccin în decurs de 30 de zile a fost exclus de la participarea la studiu.

Desigur, acest lucru nu este neobișnuit. Aceasta este o listă comună a condițiilor de excludere, utilizate în timpul tuturor recrutărilor de studii de vaccine, pentru a se asigura că sunt înscriși doar cei mai sănătoși oameni, care la rândul lor reduc substanțial probabilitatea reacțiilor adverse.

Cu toate acestea, odată lansat, vaccinul va fi distribuit fără discriminare tuturor, cu excepția cazurilor de afecțiuni medicale anterioare foarte severe.

În această săptămână s-a raportat că s-a produs o reacție adversă în timpul studiului vaccinului Johnson și Johnson Covid-19. Informațiile despre diagnosticul real ale participantului rămân necunoscute.

Dar cazul trebuie să fie extrem de grav, deoarece a semnalat o alertă ridicată și J&J și-a oprit procesul cu 60.000 de participanți înscriși. Vătămările cauzate de vaccin și chiar victimele nu sunt neobișnuite în astfel de studii. Comunicatul de presă al J & J a declarat că desfășoară o investigație internă – ceea ce înseamnă că autoritățile externe de resort, sunt din nou excluse – pentru a „respecta viața privată a acestui participant”.

Similar cu vaccinul AstraZeneca, J & J se bazează pe un vector de inginerie genetică a unui adenovirus uman care ne infectează celulele și apoi oferă planul tehnic pe care îl transportă. Compania intenționează să fabrice peste 1 miliard de doze pentru distribuția globală către aproape a șaptea parte din populația lumii.

În cele din urmă, există vaccinul Moderna Covid-19 care se bazează pe tehnologia ARNm, un truc de inginerie genetică cu nanoparticule lipidice (LNP) care, atunci când sunt injectate, transformă corpul nostru într-o fabrică de producere a vaccinurilor.

Se pare că există mai multe secrete în spatele acestei companii, față de celelalte. Moderna a reușit să treacă de obstacolul testării pe animale și să sară direct în studiile clinice pe om.

Cu toate acestea, potrivit unui articol preliminar din New England Journal of Medicine , 80 la sută dintre participanții la grupurile de studiu au raportat reacții adverse moderate până la severe. Dacă aruncăm o privire la Formularul S-1 de înregistrare al Modernei prezentat Comisiei Securities and Exchange din SUA, descoperim:

„[T] aici nu poate exista nicio asigurare că LNP-urile noastre [nanoparticulele lipidice] nu vor avea efecte nedorite. LNP-urile noastre ar putea contribui, în totalitate sau parțial, la una sau mai multe dintre următoarele: reacții imune, reacții la perfuzie, reacții la complement, reacții de oponație, reacții la anticorpi. . . sau reacții la PEG [un ingredient de vaccin sintetic] …

Anumite aspecte ale medicamentelor noastre de investigație pot induce reacții imune fie din ARNm, fie din lipide, precum și reacții adverse în căile hepatice sau degradarea ARNm sau LNP, oricare dintre acestea ar putea duce la evenimente adverse semnificative într-unul sau mai multe dintre clinicile noastre încercări. ”

Acest formular S-1 a fost depus în noiembrie 2019 și, prin urmare, riscurile grave ale vaccinurilor cu ARNm sunt bine cunoscute pentru o perioadă suficientă de timp pentru a provoca prudență gravă.

Toate cele trei vaccinuri Covid-19 ale acestor companii sunt acum incluse în Operațiunea Warp Speed a lui Trump. Bill Gates, care este foarte implicat în toate aceste vaccinuri, dorește să profite de perspectivele lor viitoare.

„Trebuie să facem miliarde de doze”, a scris Gates pe pagina sa de blog, „trebuie să le distribuim în fiecare parte a lumii și avem nevoie ca toate acestea să se întâmple cât mai repede posibil”.

Nu vă bazați pe mass-media oficială pentru informații

Și un ultim avertisment. Nu vă bazați pe mass-media obișnuită pentru a vă informa despre orice.

În cazul în care dumneavoastră sau o persoană dragă sunteți răniți sau contractați o boală autoimună pentru tot parcursul vieții, de la unul dintre aceste noi vaccinuri Covid-19, renunța-ți la speranțele și așteptările că veți fi recompensat, dacă este cazul, cu o compensație adecvată pentru daune.

Ca o consecință a Programului național de compensare a leziunilor provocate de vaccinurile lui Reagan din 1986, companiile farmaceutice – vaccinurile sunt, de asemenea, medicamente – au fost scoase în afara oricărei răspunderi legale, pentru cauzarea de afecțiuni și decese legate de vaccin.

Aveți acum o imagine mai completă a mizelor mari din spatele lansării grăbite de către guvernele naționale a unui vaccin Covid-19?

Acum întrebați-vă de ce nu se desfășoară o discuție deschisă și publică pentru abordarea dovezile acestor temeri legitime.

Teoreticienii conspirației nu sunt părinții care au grijă de copiii afectați neurologic, pentru tot restul vieții lor. Adevărații negaționiști sunt cei din mass-media care sunt prea leneși, părtinitori sau lipsiți de conștiința morală pentru a efectua o investigație adecvată și minează literatura științifică.

Fă-ți un bine. Pur și simplu nu-i ascultata.

Și când Gates, Fauci, Trump, Biden sau orice guvernator de stat încep să vorbească despre promisiunile „minunate” ale unui vaccin Covid-19 sau despre necesitatea acestuia, opriți televizorul sau ecranul computerului.

Acești oameni sunt doar profitorii care protejează producătorii de vaccinuri și, în cazul afecțiunilor cauzate de vaccin, suntem doar daune colaterale în „Războiul împotriva Corona”.

