MESAJ DE ALERTĂ INTERNAȚIONALĂ din partea medicilor către Guvernele și cetățenii lumii

MESAJ DE ALERTĂ INTERNAȚIONALĂ din partea profesioniștilor din domeniul sănătății către Guvernele și cetățenii lumii

Publicat de Doctor Gabriela Naghi / 22 septembrie 2020

Nu suntem singuri în a protesta împotriva măsurilor stupide și ineficiente din punct de vedere medical , de sinucidere socială și economică, pe care guvernele le-au impus oamenilor sub pretextul apărării sănătății. A fost creată o uniune globală de profesioniști din domeniul sănătății care lansează acest apel, în dorința unei bune informĂri și ieșirii din starea de pasivitate.

OPRIȚI: teroarea, nebunia, manipularea, dictatura, minciunile și cea mai mare înșelătorie privitor la sănătate din secolul XXI.

Noi, profesioniștii din domeniul sănătății, din mai multe țări din lume (lista de la sfârșitul articolului)

1 – Spunem: OPRIȚI toate măsurile nebune și disproporționate care au fost luate de la bun început în lupta împotriva SARS-CoV-2 (închiderea, blocarea economiei și educației, distanțarea socială, obligativitatea purtării măștilor la toate varstele, etc.) deoarece sunt total nejustificate, nu se bazează pe nicio dovadă științifică și încalcă principiile de bază ale medicinei bazate pe dovezi. Pe de altă parte, bineînțeles, susținem măsuri rezonabile, cum ar fi recomandări pentru spălarea mâinilor, strănut sau tuse în cot, folosirea unui șervețel de unică folosință etc.

Nu este prima dată când omenirea se confruntă cu un nou virus: a experimentat H2N2 în 1957, H3N2 în 1968, SARS-CoV în 2003, H5N1 în 2004, H1N1 în 2009, MERS-CoV în 2012 și se confruntă anual cu virusul gripal sezonier. Cu toate acestea, niciuna dintre măsurile luate pentru SARS-CoV-2 nu a fost luată pentru aceste virusuri.

2 – Ni se spune: „Dar, SARS-CoV-2 este foarte contagios” și răspundem: ESTE FALS.

Această afirmație este respinsă și de experți de renume internațional. O comparație simplă cu alți viruși arată că contagiozitatea SARS-CoV-2 este moderată. Boli precum rujeola pot fi descrise ca extrem de contagioase. De exemplu, o persoană cu rujeolă poate infecta până la 20 de persoane, în timp ce o persoană infectată cu acest coronavirus infectează doar 2 sau 3persoane, fiind de 10 ori mai puțin contagioasă decât rujeola.

3 – „Dar, acesta este un virus nou” și răspundem: H1N1 și ceilalți viruși pe care i-am menționat erau și ei noi viruși.

Cu toate acestea: nu am închis țările, nu am blocat economia globală, nu am paralizat sistemul de învățământ, nu am impus distanțarea socială și nu le-am spus oamenilor oameni sănătoși să poarte măști.

În plus, unii experți spun că este posibil ca acest virus să fi circulat deja înainte, dar să nu fi fost recunoscut.

4 – „Dar, nu avem vaccin” și răspundem: la începutul epidemiei H1N1 nu am avut nici vaccin, ca în zilele SARS-CoV. Cu toate acestea: nu am închis țările, nu am blocat economia globală, nu am paralizat sistemul de învățământ, nu am impus distanțarea socială și nu le-am spus oamenilor oameni sănătoși să poarte măști.

5 – „Dar, acest virus contagios este mortal” și răspundem: ESTE FALS. Deoarece doar în comparație cu gripa și dacă luăm în considerare perioada cuprinsă între 1 noiembrie și 31 martie, au existat la nivel global – când au fost luate aceste măsuri -: 860.000 de cazuri și 40.000 de decese în timp ce gripa în aceeași perioadă de 5 luni infectează, în medie, 420 de milioane de oameni și ucide 270.000. În plus, rata mortalității anunțată de OMS (3,4%) a fost mult supraestimată și a fost respinsă de la început de către experți în epidemiologie

Dar, chiar dacă luăm acest caz, rata mortalității, vedem că acest coronavirus este de trei ori mai puțin fatal decât cel din 2003 (10%) și de 10 ori mai puțin fatal decât cel din 2012 (35%).

6 – „Dar, COVID-19 este o boală gravă” și noi răspundem: ESTE FALS. SARS-CoV-2 este un virus benign pentru populația generală, deoarece dă 85% din formele benigne, 99% dintre subiecții infectați se recuperează, nu constituie un pericol atât pentru femeile gravide, cât și pentru copii (spre deosebire de gripă) , se răspândește mai puțin rapid decât gripa și 90% dintre cei care mor, sunt vârstnici (care trebuie, desigur, să fie protejați ca alte populații cu risc). Acesta este motivul pentru care experții au numit afirmația că este o boală gravă „delirantă” și au declarat, pe 19 august, că „nu este mai gravă decât gripa.”

„Dar, există persoane asimptomatice” și noi răspundem: și în gripă, 77% dintre subiecții infectați sunt asimptomatici și pot transmite și virusul.

Cu toate acestea: nu le spunem subiecților sănătoși să poarte măști în fiecare an și nu impunem distanțare socială în ciuda faptului că gripa infectează 1 miliard de oameni și ucide 650.000.

7 – „Dar, acest virus provoacă supra saturația spitalelor” și noi răspundem: ESTE FALS.

Saturația afectează doar câteva spitale, dar oamenii sunt determinați să creadă că întregul sistem spitalicesc este saturat sau că saturația este iminentă atunci când există mii de spitale goale în unele țări. Este rezonabil și adevărat să atribuiți, de exemplu, 1000 sau 2000 de spitale unei situații care afectează doar 4 sau 5 spitale?

De asemenea, nu este surprinzător faptul că unele spitale sunt saturate deoarece erau centre epidemice (cum ar fi Lombardia în Italia sau New York în SUA). Nu trebuie uitat că spitalele din multe țări au fost copleșite (inclusiv terapia intensivă) în epidemiile anterioare de gripă și că în acel moment se vorbea chiar despre: „tsunami” al pacienților din spitale”, spitale saturate „, corturi ridicate în afara spitalelor,” zone de război „,” spitale prăbușite „și o” stare de urgență „. Și totuși: nu am închis țările, nu am blocat economia globală, nu am paralizat sistemul educațional, nu am impus distanțarea socială și nu am spus oameni sănătoși care poartă măști.

8 – Spunem: OPRIȚI aceste măsuri nebunești căci din cauza consecințelor lor catastrofale au început deja să apară: sinuciderea persoanelor anxioase așa cum s-a raportat în China, dezvoltarea patologiilor psihiatrice, paralizia traseului educațional al elevilor și studenților universitari, impacturi negative și pericole asupra animalelor, neglijarea altor boli (în special cronice) și creșterea mortalității, creșterea violenței domestice, pierderi economice, șomaj, criză economică majoră (puțini oameni știu că criza economică din 2007-2008 a dus la sinuciderea a cel puțin 13.000 de persoane numai în Europa și America de Nord), consecințe grave asupra agriculturii, destabilizarea țărilor și a păcii sociale precum și riscul izbucnirii războaielor.

Un editorial publicat în European Journal Of Clinical Investigation a denunțat, încă de la început, daunele: măsurile extreme luate nu sunt bazate pe dovezi, informațiile exagerate despre pericolul real al virusului și răspândirea de știri false (inclusiv de către ziare și reviste serioase). Unii chiar au comparat această pandemie cu cea a gripei din 1918, care este o MINCIUNĂ și o manipulare, deoarece gripa spaniolă a ucis 50 de milioane de oameni, ceea ce nu are absolut nimic de-a face cu numărul morților din cauza acestui coronavirus.

9 – REFUZĂM cerința pentru aplicațiile de urmărire a contacților, așa cum este cazul în unele țări, deoarece SARS-CoV-2 este un virus ușor care nu justifică o astfel de acțiune. Mai mult, conform recomandărilor internaționale și indiferent de severitatea unei pandemii (moderată, ridicată, foarte ridicată), nu este recomandată urmărirea contacților. În epidemiile de gripă, ne interesează urmărirea contacților? Cu toate acestea, virusul gripal infectează mult mai mulți oameni și există mai multe populații expuse riscului decât acest coronavirus.

10 – Spunem: OPRIȚI cenzura experților și a profesioniștilor din domeniul sănătății pentru a-i împiedica să spună adevărul (în special în țările care pretind că sunt democratice).

11 – Împărtășim opinia experților care denunță includerea screening-urilor în numărarea cazurilor, chiar dacă subiecții sunt bine și asimptomatici.

Acest lucru a dus la o supraestimare a cazurilor. Amintiți-vă că definiția unui caz în epidemiologie este: „apariția multor rezultate posibile: boli, complicații, sechele, deces. În așa-numita supraveghere sindromică, definim ca și caz, apariția unor evenimente nespecifice precum grupări de simptome sau motive pentru căutarea îngrijirii, spitalizării, apeluri pentru servicii de urgență”. Prin urmare, spunem: trebuie să separăm depistarea cazuri și să nu le mai amestecăm.

12 – Împărtășim opinia experților care denunță faptul că nu se face nici o distincție între persoanele care au murit din cauza virusului și persoanele care au murit, avand virusul, (cu comorbidități), cauza morții fiind pusă pe seama SARS-CoV-2, fără testare sau autopsie și că medicii sunt presați să aibă cat mai multe persoane cu COVID19 marcat ca fiind cauza morții, chiar dacă pacientul a murit din altă cauză. Acest lucru duce la o supraestimare a numărului de decese și constituie o manipulare scandaloasă a cifrelor, deoarece în timpul epidemiilor de gripă sezonieră, de exemplu, nu funcționăm așa. Deoarece mai mult de 20% dintre pacienții cu COVID sunt co-infectați și cu alte virusuri respiratorii.

După reevaluare, doar 12% din certificatele de deces într-o țară europeană au arătat cauzalitatea directă a coronavirusului. Într-o altă țară europeană, profesorii Yoon Loke și Carl Heneghan au arătat că un pacient care a fost testat pozitiv, dar tratat cu succes și apoi externat din spital va fi considerat în continuare ca deces COVID, chiar dacă a avut numai o criză convulsivă, infarct sau a fost omorât de un autobuz trei luni mai târziu. Directorul CDC (Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor) dintr-o țară din America de Nord a recunoscut pe 31 iulie că spitalele au avut un stimulent financiar pervers pentru a umfla numărul de decese din cauza coronavirusului.

13 – Împărtășim părerea experților care au avertizat împotriva intubației aproape sistematice a unor pacienți, din cauza fricii nebune cauzată de corona virus. Protocoalele trebuie schimbate deoarece au dus la un număr mare de decese.

14 – Spunem că este important să se facă o revizuire a performanței analitice și clinice a testelor introduse pe piață, inclusiv a testelor virologice. Multe truse sunt în prezent folosite atunci când o parte semnificativă a performanței lor (de exemplu: specificitatea analitică, în special pentru cele patru coronavirusuri sezoniere) nu a fost evaluată, ceea ce este grav deoarece, pe lângă cazurile cu fals negativ, literatura de specialitate raportează falsuri pozitive îngrijorătoare, care pot supraestima numărul de cazuri și decese. Potrivit unui profesor de microbiologie, rata fals pozitivă poate ajunge la 20%. Unele articole științifice care raportează aceste cazuri fals pozitive au fost cenzurate.

15 – Prin urmare, spunem: OPRIȚI obligația testelor de screening din cauza acestei fiabilități și a lipsei verificării performanței testelor și pentru că nimic din acest coronavirus (care este un virus benign, cu o rată scăzută a mortalității cazurilor) ) nu o justifică. După cum am spus: gripa infectează 1 miliard de persoane în fiecare an – de 30 de ori mai mult decât SARS-CoV-2 și totuși nu a fost necesar niciun test pentru a călători în lume.

16 – Le spunem cetățenilor lumii întregi: nu vă temeți, acest virus este benign, cu excepția cazului în care vă aflați printre populațiile cu risc crescut.

Dacă canalele TV ar proceda același lucru cu gripa, cifrele ar fi mult mai mari decât pentru coronavirus!

TV vă va raporta în medie în fiecare zi: 3 milioane de cazuri și 2.000 de decese cauzate de gripă.

Și pentru tuberculoză, canalele TV vă vorraporta în fiecare zi în medie: 30.000 de cazuri și 5.000 de decese. De fapt, virusul gripal infectează 1 miliard de persoane în fiecare an și ucide 650.000 de persoane, iar tuberculoza infectează anual 10,4 milioane și ucide 1,8 milioane de persoane. În plus, la televizor vi se relatează despre „cazuri” atunci când vine vorba de depistări și nu de cazuri. Un articol științific, SARS-CoV-2: frică versus cunoaștere, publicat în Jurnalul Internațional al Agenților Antimicrobieni, a demonstrat că pericolul virusului a fost supraestimat și că frica ar putea fi mai periculoasă decât virusul în sine.

17 – Spunem cetățenilor de pretutindeni: spălarea mâinilor este un reflex pe care trebuie să-l avem de-a lungul vieții, indiferent dacă există sau nu coronavirusul, deoarece este cea mai eficientă măsură de igienă.

Dar, a purta o mască atunci când nu ești bolnav și a practica distanțarea socială nu face parte din igienă sau păstrarea sănătății publice, este o nebunie.

A purta o mască mult timp, are mai multe efecte nedorite asupra sănătății și o transformă într-un cuib pentru germeni. „Virusul se poate concentra în mască și atunci când o îndepărtați, virusul poate fi transferat pe mâinile voastre și astfel răspândit”, a spus dr. Anders Tegnell, epidemiolog. Când a fost întrebat dacă oamenii își asumă un risc mai mare purtând măști, dr. Jenny Harries a răspuns: „Din cauza acestor probleme de manipulare [a măștilor], oamenii se pot supune unui risc mai mare”. Chiar și medicii stomatologi au avertizat recent despre efecte grave asupra sănătății bucale, deoarece constată că purtarea măștilor pentru perioade lungi de timp duce la boli precum cariile, boli parodontale sau halenă(respirație foarte urât mirositoare).

„Vedem o mulțime de oameni care prezintă mai multe inflamații, mai multe carii și boli ale gingiilor … Vedem inflamația gingiilor la persoanele care anterior au fost sănătoase și la carii la oameni care nu au avut niciodată. … Aproximativ 50% dintre pacienții noștri sunt afectați de acest lucru”, spune dr. Rob Ramondi, medic dentist. „Oamenii tind să respire mai degrabă prin gură decât prin nas atunci când poartă o mască … Respirația orală provoacă uscăciunea gurii, ceea ce duce la scăderea cantității de salivă. Saliva este cea care combate bacteriile și vă curăță dinții … … Boala gingiilor – sau boala parodontală – va duce în cele din urmă la accident vascular cerebral și un risc crescut de infarct ”, explică dr. Marc Sclafani, medic dentist. De asemenea, mulți dintre voi vă plângeți de aceste măști, mai ales în această vară. Trebuie să știți că gura și nasul nu trebuie să fie blocate. Ceea ce porți este o mască, aparent, dar în realitate este o botnță al libertății tale. Mai ales că, așa cum spun mai mulți experți, inclusiv profesorul Yoram Lass, epidemia s-a încheiat în majoritatea țărilor, iar cei care vă spun altceva sunt MINCINOȘI.

Spunându-vă că epidemia nu s-a încheiat, marcând amenințarea unui al doilea val (care nu se bazează pe nicio dovadă), cerându-vă să purtați o mască și să practicați distanțarea socială, au un scop ascuns, să prelungească frica până când se face un vaccin , care va fi mai usor acceptat de toți.

18 – Spunem companiilor aeriene: mai multe studii științifice au arătat o legătură între igiena excesivă și dezvoltarea unor boli precum bolile alergice, bolile autoimune, bolile inflamatorii sau anumite tipuri de cancer. Aceasta este ceea ce numim în medicină: ipoteza igienistă.

Deci, opriți operațiunile de dezinfecție și scoateți. măștile angajaților dumneavoastră. , precum și costumele de protecție ridicole pe care le-am văzut în mass-media. A face acest lucru este o nebunie curată. De asemenea, aeroporturile trebuie să înceteze termometrizarea și carantinele. SARS-CoV-2 nu este Moartea Neagră.

Și dumneavoastră, ca și cetățenii, ați fost manipulați.

19 – Le spunem guvernelor: ridicați toate restricțiile și obligațiile impuse cetățenilor (starea de urgență, purtarea obligatorie a măștii, distanțarea socială etc.) deoarece sunt stupide și pur dictatoriale și nu au nimic de-a face cu medicina sau igiena sau conservarea sănătății publice.

Nu există niciun motiv științific sau medical pentru ca cetățenii care nu sunt bolnavi să poarte o mască.

Dr. Pascal Sacré, medic anestezie-reanimare, a spus: „A forța toată lumea să le poarte tot timpul, în timp ce epidemia dispare, este o aberație științifică și medicală”.

Profesorul Didier Raoult spune: „Decizia de a se izola, ca și decizia de a folosi măști … nu se bazează pe date științifice …”.

Experții în protecția căilor respiratorii, doctorii Lisa Brosseau și Margaret Sietsema spun: „Nu recomandăm ca publicul larg, care nu prezintă simptome ale bolii COVID-19 să poarte în mod regulat mască de pânză sau măști chirurgicale, deoarece: nu există dovezi științifice că acestea sunt eficiente în reducerea riscului de transmitere a SARS-CoV-2… ”.

Profesorul Maël Lemoine a mai precizat că schimbarea discursului despre măști este: „politică, nu științifică”.

În unele țări asiatice, oamenii poartă măști pe tot parcursul anului (printre altele, pentru a se proteja de poluare). Această purtare pe scară largă a măștilor în aceste țări i-a împiedicat să aibă epidemii de coronavirus?

Această purtare pe scară largă a măștilor în aceste țări îi împiedică să aibă epidemii de gripă sau alte virusuri respiratorii în fiecare an? Răspunsul este desigur: nu.

Pe de altă parte, cu cele 8 milioane de tone de plastic care sunt deja aruncate în oceane în fiecare an, măștile și mănușile adaugă o nouă amenințare și constituie o poluare deosebit de periculoasă pentru sănătatea noastră și pentru animalele sălbatice. Numai în Italia, dacă doar 1% din măștile utilizate în prezent ar fi aruncate în sălbăticie, 10 milioane de măști ar ajunge în ocean în fiecare lună. În plus, măștile chirurgicale durează până la 450 de ani pentru a se descompune!

Prin urmare, spunem guvernelor: OPRIȚI aceste măsuri ilegale și periculoase de purtare obligatorie a măștii.

20 – Spunem poliției: cetățenii vă datorează foarte mult pentru că sunteți garanții securității lor și ai respectării ordinii și legii în fiecare zi. Însă respectarea legii nu înseamnă supunerea orbește la ordine nedrepte. Această greșeală a dus la al doilea război mondial și la moartea a 50 de milioane de oameni.

Prin urmare, vă spunem: respectați legea, dar nu nedreptatea și dictatura, refuzați să impuneți aceste măsuri, refuzați să verbalizați cu concetățenii (atunci când aceștia nu poartă mască, de exemplu), nu îi loviți, nu îi întemnițați.

Nu fi instrumentele dictaturii. Fiți de partea cetățenilor și vă asigurăm că aceste măsuri nu au nicio legătură cu medicamentele sau igiena sau cu păstrarea sănătății publice, sunt dictatură și nebunie.

21 – Spunem cetățenilor: trebuie să respectăm legea. Dar acest lucru nu înseamnă supunere oarbă la nebunie, nedreptate sau dictatură. Această supunere oarbă a cetățenilor la legi nedrepte a condus la al doilea război mondial, cu moartea a 50 de milioane de oameni. Te-ai născut liber și trebuie să trăiești liber, prin urmare: nu te teme și dacă nu ești bolnav: scoate-ți masca, ieși din casă când dorești, fără distanțare socială, dar fă-o pașnic și fără violență. Profesorii Carl Heneghan și Tom Jefferson, epidemiologi cu mare experiență în medicina bazată pe dovezi, spun: „Nu există dovezi științifice care să susțină regula dezastruoasă a distanțării de doi metri. Cercetările de calitate slabă sunt folosite pentru a justifica o politică cu consecințe enorm de grave pentru noi toți”.

22 – Spunem că avem nevoie de o reformă totală a OMS.

Succesele OMS sunt incontestabile: milioane de vieți au fost salvate, grație programelor de vaccinare împotriva variolei , iar consumul de tutun a fost redus la nivel mondial. Dar problema majoră a OMS este că de câțiva ani a fost finanțată în proporție de 80% de companii (în special companii farmaceutice) și de donatori privați (inclusiv o fundație cunoscută) și faptele nocive s-au acumulat: alarmă falsă pentru H1N1 sub influența lobby-urilor farmaceutice, îngrijorarea tulburătoare față de glifosat pe care OMS îl declarase sigur în ciuda victimelor erbicidului, orbirea față de consecințele poluării legate de companiile petroliere din Africa, reducerea bilanțelor umane pentru dezastrele nucleare de la Cernobîl la Fukushima și dezastrele utilizării zăcămintelor de uraniu sărăcit în Irak sau Balcani, nerecunoașterea Artemisiei pentru a proteja interesele companiilor farmaceutice, în ciuda eficacității sale dovedite în tratamentul malariei. Independența organizației este compromisă atât de influența lobby-urilor industriale – în special a produselor farmaceutice -, cât și de interesele statelor sale membre, în special: China.

Președintele unei țări a spus: „Cred că Organizația Mondială a Sănătății ar trebui să fie rușinată de ea însăși, deoarece a devenit purtătoul de cuvânt ai Chinei”. Instituția de la Geneva, care subestimase amenințarea cu Ebola (peste unsprezece mii de morți) este acuzată și de neglijarea bolilor tropicale, în favoarea unor piețe mai avantajoase.

Un sondaj efectuat în 2016 (OMS în ghearele lobbyiștilor), a furnizat o radiografie edificatoare a OMS prin desenarea portretului unei structuri slăbite, supusă unor conflicte de interese multiple. Această investigație a arătat cât de mult interesele private domină problemele de sănătate publică la OMS. Nu este acceptabil ca banii care îi finanțează să provină mai ales de la o singură persoană și să fie infiltrați de lobby-uri. Recent, OMS s-a subminat și mai mult, căzând în capcana Lancet Gate când un simplu student a descoperit frauda.

La momentul gripei H1N1: Dr. Wolfgang Wodarg, președintele Comisiei pentru sănătate a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, a criticat influența industriei farmaceutice asupra oamenilor de știință și a oficialilor din OMS, spunând că a condus la situația în care „în mod inutil milioane de oameni sănătoși erau expuși riscului de vaccinuri prost testate” și că o tulpină de gripă a fost „mult mai puțin dăunătoare” decât toate epidemiile anterioare de gripă.

Avea dreptate categoric, deoarece, mai târziu, vaccinul a făcut 1.500 de victime ale narcolepsiei, dintre care 80% erau copii, după cum vom vedea. De asemenea, el a acuzat OMS că a alimentat temerile unei „pandemii false”, a numit-o „unul dintre cele mai mari scandaluri medicale din acest secol” și a cerut o anchetă.

23 – Spunem că trebuie să se deschidă o anchetă și să fie interogați anumiți oficiali ai OMS, în special cel care a promovat izolarea internațională, care este erezie din punct de vedere medical și o înșelătorie care a dus lumea în rătăcire.

De fapt, la 25 februarie 2020: șeful misiunii internaționale de observare a coronavirusului din China a lăudat răspunsul Beijingului la epidemie. El a spus că China a reușit prin metode „de modă veche”, a subliniat că „lumea are nevoie de lecțiile Chinei”, că ar trebui să se inspire din ea și că, dacă ar avea COVID- 19, ar dori să se trateze în China!

Cum putem crede aceste afirmații? Cum poate cineva să creadă că dacă ar avea COVID-19 ar merge în China pentru tratament? Cum poate cineva să creadă că lumea ar trebui să fie inspirată de China și că lupta împotriva epidemiei ar trebui făcută cu „metode de modă veche”?

Ceea ce este uimitor este că a reușit să fie crezut de o întreaga lume. Pentru că din păcate: de la declarațiile sale și raportul pe care l-a supravegheat (unde putem citi că metodele chinezești sunt: ​​„agile și ambițioase”), țările lumii au pus în aplicare măsuri disproporționate și au urmat orbește indicațiile OMS prin izolarea populațiilor lor. Frica și psihozele au fost răspândite prin descrierea SARS-CoV-2 ca fiind un virus foarte periculos sau fatal care determină o mortalitate în masă, ceea ce nu este cazul.

Recent trei țări africane au expulzat reprezentanții OMS, deoarece falsificau numărul de cazuri de covid19, mărindu-l nepermis.

Oamenii care se află în spatele izolării globale, a psihozei și terorii, când văd goana oamenilor spre magazine, oamenii care se ceartă pentru paste sau hârtie igienică, distanțele de trei metri între persoane ca și cum ar fi ciumă, oamenii care sunt izolați ca și când ar fi animale, străzile dezinfectate, poliția lovind cetățenii ieșiți din case, dronele și elicopterele mobilizate, oamenii care pleacă de acasă cu certificate scrise, purtând măști în ciuda sfârșitului epidemiei și a faptului că oamenii nu sunt bolnavi, nu este exclus să râdă de ușurința cu care au manipulat țări întregi și poate chiar îi tratează pe oameni ca pe niște oi.

Nebunia a ajuns la punctul în care în unele țări: plajele au fost dezinfectate cu înălbitor, pompierii cu mustață și barbă au interdicție să lucreze, plexiglasul a fost instalat peste tot (chiar și în sălile de clasă școlare) ca și cum „a venit Moartea Neagră, un tren a fost oprit pentru că o persoană nu purta masca, familiile private de a-și vedea morții (ca și cum virusul ar fi sărit din corpul celui decedat și i-ar mușca), septuagenari amendați pentru că au ieșit să arunce coșurile de gunoi și chiar monedele și bancnotele din străinătate au fost „izolate”!

Cum au putut țările să accepte căderea în acest nivel de nebunie, prostie și dictatură? Mai ales cei care pretind că sunt democrați. Toate acestea pentru un virus care provoacă 85% din formele ușoare și pentru care 99% dintre persoanele infectate se recuperează.

OMS a îndemnat lumea să copieze răspunsul Chinei la atacul COVID-19 și a reușit; fiecare țară din lume, urmând orbește OMS, a devenit o copie a Chinei. Doar câteva țări au refuzat să imite în mod prostesc pe altele, precum Suedia sau Belarusul care pot fi lăudate. Președintele unei țări europene a avut dreptate când a spus: „Aceasta este doar o psihoză mai periculoasă decât virusul în sine”. Experți de renume internațional au numit alerta globală „disproporționată”. Profesorul Jean-François Toussaint a spus: „Mi se pare că OMS are o foarte mare responsabilitate întrucât nu a știut să stabilească care e prioritatea, întrucât a continuat să ne repete neobosit că virusul este o amenințare pentru „umanitate” (International Journal of Medicine, 13 iunie 2020).

24 – Spunem că trebuie să încetăm să urmăm orbește indicațiile OMS pentru că nu este o corporație învățată și departe de a fi independentă, așa cum am văzut. Întrebat despre motivul deciziei de a face obligatorii 11 vaccinuri, un fost ministru al Sănătății dintr-o țară europeană a răspuns: „Este o decizie de sănătate publică care, de fapt, îndeplinește un obiectiv global al OMS, care astăzi cere tuturor țărilor lumii să obțină 95% din copii vaccinați cu vaccinurile necesare”.

De asemenea, recomandăm guvernelor să aleagă experții care îi sfătuiesc și să îi evite pe cei care au legături cu companiile farmaceutice;

Un mare profesor specializat în boli infecțioase, a făcut această remarcă despre anumiți experți dintr-o țară europeană: „Un membru proeminent al comisiei de boli transmisibile a acestui Înalt Consiliu a primit astfel 90.741 de euro din partea industriei farmaceutice, inclusiv 16.563 de euro de la [un laborator farmaceutic care produce o moleculă concurentă de hidroxiclorochină]. Cu toate acestea, acest Înalt Consiliu a emis celebrul aviz care interzice hidroxiclorochina, cu excepția muribunzilor… Nu văd nicio urmă în această opinie a respectării procedurii de gestionare a conflictelor de interese … Dacă un membru prezintă un conflict major de interese, el trebuie să părăsească ședința și să nu participe la dezbateri sau la redactarea avizului … Cu toate acestea, în partea de jos a acestui aviz, nu se menționează conflictele de interese sau numărul de membri calificați care a participat la vot. Aceasta este o încălcare gravă a regulilor”.

Un fost editor al New England Journal of Medicine a spus: „Profesia medicală este cumpărată de industria farmaceutică, nu numai în ceea ce privește practica medicinii, ci și în ceea ce privește predarea și cercetarea. Instituțiile academice din această țară își permit să fie agenții plătiți ai industriei farmaceutice. Cred că este rușinos”. Desigur, acest lucru nu ar trebui generalizat pentru toată lumea.

25 – Le spunem guvernelor: nu urmați – în epidemii – modelele matematice care sunt lucruri virtuale fără legătură cu realitatea și care au dus lumea în rătăcire în mai multe rânduri și au servit drept justificare pentru politici de izolare nebunești. Într-adevăr, o universitate europeană care are legături puternice cu OMS a spus că:

– 50.000 de britanici vor fi murit din cauza bolii vacii nebune, în timp ce în cele din urmă au murit doar 177.

-gripa aviară urma să omoare 200 de milioane de oameni, în timp ce doar 282 au murit.

-gripa H1N1 ar ucide 65.000 de britanici în timp ce doar 457 au murit.

Rata mortalității a fost, de asemenea, exagerată, astfel încât gripa H1N1 a ajuns să fie mult mai puțin periculoasă, determinându-i pe mulți să denunțe banii, timpul și resursele considerabile cheltuite pentru o gripă ușoară.

La acea vreme, presa a descoperit că rectorul acelei universități, care a consiliat OMS și guverne, a primit un salariu de 116.000 GBP pe an de la producătorul vaccinului H1N1. Și astăzi, pe baza aceluiași model defectuos, dezvoltat pentru planificarea pandemiei de gripă, au făcut predicțiile astrologice asupra COVID-19; au spus că 500.000 persoane vor muri în Marea Britanie, 2.2 milioane în SUA, 70.000 în Suedia și între 300.000 și 500.000 în Franța!

Cine poate crede aceste cifre nebunești? Acesta este motivul pentru care profesorul Didier Raoult califică aceste modele drept: „formă modernă de previziuni”.

Profesorul John Ashton a denunțat și el aceste predicții astrologice, precum și faptul că ele au un fel de statut religios. În plus, presa a descoperit că un oarecare, în această universitate, care a încurajat guvernele să se izoleze, nici măcar nu respectă ceea ce le-a recomandat. Și aici trebuie efectuată o anchetă în rândul anumitor oficiali ai acestei universități europene.

Profesorul Jean-François Toussaint a spus despre izolare: „Cu orice preț trebuie să împiedicăm orice guvern să mai ia vreodată o astfel de decizie. Mai ales că instrumentalizarea pandemiei cu izolare generalizată pentru jumătate din omenire va avea ca rezultat, doar consolidarea regimurilor autoritare și suspendarea campaniilor de prevenire împotriva bolilor cu mortalitate majoră. În Franța, simulările care estimează că au fost salvate 60.000 de vieți sunt pură fantezie”. Celebrul slogan internațional: „Rămâi acasă, salvează vieți” a fost pur și simplu o minciună. Dimpotrivă, izolarea a ucis o mulțime de oameni.

26 – REFUZĂM obligativitatea vaccinării și REFUZĂM obligativitatea unui certificat de vaccinare împotriva coronavirusului pentru a călători, din următoarele motive:

-Vaccinul nu este necesar deoarece 85% din formele bolii sunt benigne, 99% din persoanele infectate se recuperează, iar copiii și femeile însărcinate nu sunt expuși riscului. În plus, o mare parte a populației este deja protejată împotriva SARS-CoV-2 datorită imunității încrucișate dobândite cu coronavirusurile sezoniere.

A spune că nu ești în siguranță este o MINCIUNĂ și a pune la îndoială durata sau a eficacitatea acestei protecții este manipulare pentru a proteja planul de afaceri al vaccinului.

-Este un virus ARN, prin urmare mai predispus la mutații și deci vaccinul poate fi ineficient.

-Testările cu vaccin au fost efectuate în grabă și unii solicită accelerarea procedurilor de testare și eliminarea testelor obișnuite pe animale, ceea ce este riscant. Testarea vaccinurilor fără a dispune de timp pentru a înțelege pe deplin riscurile pentru siguranță ar putea duce la efecte adverse nejustificate în timpul pandemiei și în viitor.

-Testările anterioare privind vaccinul împotriva coronavirusului sunt îngrijorătoare: în 2004, unul dintre vaccinurile dezvoltate împotriva SARS a provocat hepatită la animalele la care a fost testat. Un alt vaccin în faza de testare a cauzat leziuni pulmonare severe animalelor de laborator, făcându-le mai susceptibile la infecții viitoare. Vaccinurile dezvoltate împotriva unui alt coronavirus, virusul peritonitei infecțioase feline, au crescut riscul pisicilor de a dezvolta boala cauzată de virus. Fenomene similare au fost observate în studiile pe animale pentru alți viruși, inclusiv coronavirusul care cauzează SRAS.

-Unele vaccinuri sunt testate de companii care nu au experiență în fabricarea și comercializarea vaccinurilor și care utilizează noi tehnologii în medicină ale căror beneficii și riscuri pentru sănătate sunt necunoscute.

-Urmărirea profitului financiar al multor companii farmaceutice în detrimentul sănătății populațiilor (fără a generaliza, desigur, pe ansamblu).

Șeful unei companii farmaceutice le-a spus acționarilor săi în timpul gripei H1N1: „Acest vaccin va reprezenta o oportunitate semnificativă de venit. Acesta este un impuls frumos pentru noi, pentru vânzări și pentru fluxul de numerar. ”

Fostul ministru al sănătății dintr-o țară europeană a spus pe 23 mai 2020: „Când există o epidemie precum COVID, vedem: mortalitatea, când suntem medici, … sau vedem: suferința. Și există oameni care văd: dolari … aveți laboratoare mari care spun că acum este momentul să câștigați miliarde „.

La 16 iunie 2020, profesorul Christian Perronne, specialist în boli infecțioase, a declarat la Sud Radio despre vaccinul împotriva coronavirusului: „Nu avem nevoie de el … Toate acestea sunt o poveste pur comercială”.

Site-ul web al revistei Nexus a publicat pe 7 august opinia doctorului Pierre Cave care spunea: „Epidemia s-a încheiat în Franța … ca medic, nu ezit să anticipez deciziile guvernului: nu trebuie doar să le refuzăm vaccinurile [împotriva COVID-19], ci să denunțăm și să condamnăm abordarea pur mercantilă și cinismul abject care a condus la producția lor”.

– Încălcări etice scandaloase în multe studii clinice: întrucât țările occidentale nu permit încălcarea principiilor etice, multe companii farmaceutice (fără a le generaliza pe toate) își desfășoară studiile clinice cu medicamente și vaccinuri în țările în curs de dezvoltare sau sărace, unde se efectuează experimente pe oameni fără știrea lor și fără acordul lor. Raportul scris de Irene Schipper (lucrarea de informare SOMO privind etica în studiile clinice) a arătat încălcări etice șocante și foarte grave; într-un studiu clinic, de exemplu, femeile africane au contractat HIV și ulterior s-au îmbolnăvit de SIDA. Acest studiu clinic a fost finanțat de o fundație bine-cunoscută, precum și de un laborator, deasemeni cunoscut. În unele țări, aceste studii clinice scandaloase au fost efectuate cu complicitatea autorităților locale pe un context de conflicte de interese.

-O companie farmaceutică: AstraZeneca a încheiat un acord cu mai multe tari, ceea ce ii permite sa obtina imunitate in fata legii, fata de orice plangere ulterioară. Cu alte cuvinte, statele și nu AstraZeneca vor despăgubi victimele, adică cu banii cetățenilor!

În acest sens, le spunem cetățenilor: Protestați masiv împotriva acestei înțelegeri revoltătoare, rușinoase și profund nedrepte până la eliminarea acesteia. Trebuie să refuzați această utilizare IRESPONSABILĂ a banilor dumneavoastră. Chiar și experții belgieni au fost „șocați” de acest acord.

-Scandalurile vaccinurilor periculoase sau chiar mortale s-au dezvoltat în timpul unei epidemii și vom cita două exemple (desigur, nu suntem anti-vaccinuri, deoarece asta înseamnă a pune la îndoială descoperirile lui Edward Jenner):

Scandalul vaccinului H1N1: a fost testat pe un număr mic de oameni și, în ciuda acestui fapt, a fost comercializat ca fiind sigur în 2009. Dar, un an mai târziu, au fost exprimate îngrijorări în Finlanda și Suedia cu privire la o posibilă asociere între narcolepsie și vaccin. Un studiu ulterior din Finlanda a raportat un risc de 13 ori mai mare de narcolepsie după vaccinare la copii și tineri cu vârste cuprinse între 4 și 19 ani, dintre care majoritatea au apărut în termen de trei luni de la vaccinare și aproape la toți în termen de șase luni. Abia în 2013, un studiu publicat în British Medical Journal a confirmat aceste rezultate și pentru Marea Britanie. În total, acest vaccin periculos a cauzat 1.500 de cazuri de narcolepsie numai în Europa, iar 80% dintre victime sunt copii. O parte din personalul medical vaccinat al NHS a fost, de asemenea, afectat de narcolepsie.

Narcolepsia este o boală neurologică cronică și incurabilă în care pacienții adorm necontrolat, suferă accese bruște de somn care durează câteva minute, care apar oriunde și oricând din zi (somnolență diurnă) și sunt de asemenea, victime ale unor atacuri impresionante de cataplexie (relaxare bruscă a tonusului muscular cauzate de o emoție puternică, cum ar fi o explozie de râs, furie sau surpriză. Acest lucru poate provoca slăbiciune la genunchi, incapacitate de articulare sau uneori chiar o cădere în timpul a câteva secunde). Deteriorează funcția mentală și memoria și poate duce la halucinații și boli mintale.

Peter Todd, un avocat care a reprezentat mulți dintre reclamanți, a declarat pentru Sunday Times: „Nu a existat niciodată un caz ca acesta. Victimele acestui vaccin sunt incurabile și pe tot parcursul vieții și vor avea nevoie de multe medicamente”. Printre copiii victime ai vaccinului:

Josh Hadfield (opt ani), care ia medicamente antinarcolepsice care costă 15.000 de lire sterline pe an pentru a-l ajuta să stea treaz în timpul zilei la școală. „Dacă îl faci să râdă, el se prăbușește. Memoria lui este obosită. Nu există nici un remediu. El spune că își dorește să nu se fi născut. M-am simțit incredibil de vinovat, perioada de 7 ani până când am obținut câstig de cauză în justiție și în loc să îi compenseze compania farmaceutică daunele, au făcut-o statele, adică cu banii cetățenilor!

Scandalul mortal al vaccinului pentru febra dengue într-o țară asiatică, în 2018: Potrivit parchetului Persida Acosta, 500 de copii au murit în urma acestui vaccin și câteva mii sunt bolnavi.

Unii au nevoie de operații, pentru a absorbi sângele după sângerări severe. Majoritatea familiilor nu își pot permite tratamentul. Pentru procuror, responsabilitățile sunt repartizare între laboratorul care a vândut „un vaccin periculos” și guvernul care a lansat o campanie de vaccinare „masivă și nediscriminatorie”, în condiții deplorabile.

Doctorul Erwin Erfe, care a lucrat la parchet, a efectuat autopsii de copii, două până la trei pe săptămână, având întotdeauna aceleași rezultate: „Sângerări interne, mai ales la nivelul creierului și plămânilor … și a organelor tumefiate”. Cu toate acestea, acest vaccin a fost anunțat ca un triumf planetar; în 2015, laboratorul a confirmat cu mare fanfară comercializarea unui vaccin revoluționar împotriva febrei dengue. A fost o premieră mondială, produsul a douăzeci de ani de cercetare și 1,5 miliarde de euro de investiții. Cu toate acestea, de la început, s-au ridicat voci în comunitatea științifică:

Doctorul Antonio Dans a încercat să alerteze asupra rezultatelor neconcludente ale primelor studii clinice.

În Statele Unite, profesorul Scott Halstead, un specialist de renume mondial, care a fost îngrijorat, a trimis chiar și un videoclip Senatului țării în cauză pentru a-l îndemna să suspende programul de vaccinare. Fostul ministru al Sănătății al țării în cauză a fost pus sub acuzare în acest scandal.

„Lăcomia a ucis acești copii”, a declarat procurorul Persida Acosta.

Spunem: OPRIȚI toate aceste măsuri nebunești, dictatoriale și cu siguranță nu sanitare și din cauza cărora au loc tragedii în fiecare zi: o adolescentă s-a sinucis în Marea Britanie deoarece închiderea pentru ea a durat 300 de ani, o femeie însărcinată a avut de suferit în timpul nașterii sale în Franța, o adolescentă din Statele Unite va necesita o intervenție chirurgicală după ce a fost agresată de un cuplu căruia i-a cerut să poarte masca, o asistentă a fost agresată și în Franța și un șofer de autobuz chiar a murit din cauza acestor măsuri ilegale de purtare obligatorie a măștilor, 60.000 de pacienți cu cancer sunt expuși riscului de a muri în Anglia din cauza întârzierilor în diagnostic și tratament, potrivit profesorului Karol Sikora, 12.000 de oameni din lume riscă să moară în fiecare zi din cauza foametei (potrivit Oxfam), numărul afectiunilor de stop cardiac s-a dublat în unele țări, companiile intră în faliment, 305 milioane din locurile de muncă cu normă întreagă sunt distruse – afectând în special femeile și tinerii – potrivit organizației internaționale a muncii, un bărbat a murit din cauza purtării măștii în Statele Unite etc. …

27 – Le spunem guvernelor: TOTUL trebuie să revină imediat la normal (inclusiv redeschiderea serviciilor spitalicești, a transportului aerian, economiei, școlilor și universităților) și această luare de ostatici la nivel mondial trebuie să se oprească că tu și toți cetățenii ați fost victimele celei mai mari înșelătorii de sănătate din secolul 21.

Profesorul Carl Heneghan a declarat pe 23 august că frica care împiedică revenirea țării la normal este nefondată, potrivit Express.

Profesorii Karina Reiss și Sucharit Bhakdi au lansat în iunie o carte numită „Corona: alarmă falsă?”. Primarul unui oraș din Europa a declarat: „Atmosfera socială difuzată pe [subiectul coronavirusului] este deosebit de mizerabilă și devine suspectă”. Doctorul Olivier Chailley a scris o carte intitulată: „Virusul fricii sau modul în care întreaga lume a înnebunit”.

Profesorul Sucharit Bhakdi (care a scris și o scrisoare către Angela Merkel) a spus despre măsurile luate, inclusiv cele referitoare la izolare: „Măsuri grotești, absurde și foarte periculoase … un impact oribil asupra economiei mondiale … autodistrugere și sinucidere colectivă…”. Trebuie deschisă o anchetă internațională și independentă, iar cei responsabili trebuie aduși în fața justiției.

Dr. Mike Ryan, director executiv al Programului OMS pentru Urgenţe Sanitare, a declarat că statistic este mai probabil să câştigi la loterie decât să scapi de o infecţie cu Covid-19.

28 – Le spunem cetățenilor: pentru a vă ține în turmă, este posibil ca unii să încerce să ne discrediteze prin toate mijloacele, de exemplu acuzându-ne de conspirație sau complot etc. Nu-i ascultați, sunt MINCINOȘI deoarece informațiile pe care vi le-am dat sunt: ​​medicale, științifice și documentate.

29 – Spunem cetățenilor: această scrisoare nu trebuie să vă împingă la violență față de nimeni. Reacționați pașnic.

Și dacă un profesionist din domeniul sănătății care semnează această scrisoare va fi atacat sau defăimat sau amenințat sau persecutat: susțineți-l MASIV.

Dragi cetățeni: Mulți oameni de știință, eminenți profesori din domeniul medical și profesioniști din domeniul sănătății din întreaga lume s-au pronunțat împotriva a ceea ce se întâmplă și este timpul să vă treziți!

Dacă nu spuneți nimic, vor fi impuse noi măsuri dictatoriale „făcute în China”. Trebuie să refuzați aceste lucruri.

Vă asigurăm că aceste măsuri nu au nicio legătură cu medicamentele sau igiena sau cu conservarea sănătății publice, este o nebunie.

Dr. Anders Tegnell a spus: „Lumea a înnebunit” prin punerea în aplicare a unor îngrădiri care „merg împotriva a ceea ce știm despre gestionarea pandemiilor virale”.

30 – Invităm profesioniștii din domeniul sănătății DIN INTREAGA LUME să fie puternici și curajoși și să-și facă datoria de a spune adevărul, să se alăture colectivului nostru: United Health Professionals și să semneze această scrisoare prin trimiterea următoarelor 4 informații:

-prenume, prenume, profesie și țară la: join.unitedhealthprofessionals@gmail.com

Lista semnatarilor va fi actualizată periodic.

Albert Einstein a spus: „lumea nu va fi distrusă de cei care fac răul, ci de cei care îi privesc fără să facă nimic”.

Semnatari

Profesorul Martin Haditsh, specialist în microbiologie, boli infecțioase și medicină tropicală, Austria

