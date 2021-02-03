МЕЧТЫ ГРЕФОВ СБЫВАЮТСЯ… Что стоит за новостью о внедрении чипа в мозг обезьяны

Маски окончательно сброшены. IT-гиганты всем нам демонстрируют определённую модель будущего, где все базовые потребности человека можно заменить глобальной матрицей. Илон Маск заявил об успешном вживлении в мозг обезьяны чипа для видеоигр.

Американский бизнесмен Илон Маск объявил об успешном внедрении в мозг обезьяны чипа, позволяющего играть в видеоигры.

Речь идёт о стартапе Neuralink, цель которого – вживление в мозг человека чипа, позволяющего взаимодействовать с техникой силой мысли. Первый опыт в этом направлении был проведён на свинье. Следующим подопытным животным стала обезьяна. По словам Маска, чипированный примат „счастлив” и играет в видеоигры.

Именно приматами видят будущих людей Путин и его кагал грефов с мишустиными, которые включили этот самый нейролинк в документы приоритетного развития многих сфер жизни страны, а главное – в образование. Таким образом, человек шаг за шагом постепенно становится просто очень малой частью глобального виртуального мира.

Напомним, что ранее Маск отмечал, что при помощи чипов можно будет управлять эмоциональным состоянием человека. Это рисует довольно мрачные перспективы. Особенно тогда, когда чипы станут обязательными.

Источник: https://3rm.info

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