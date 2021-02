Marile corporații s-au unit „în umbră” la alegerile din SUA, într-o „cabală” cu sindicaliștii de stânga

Puterile muncitorilor s-au unit cu puterile capitalului pentru a aduce pace și democrație. Vă sună cunoscut? E din „Time”. Aproape textual: „The forces of labor came together with the forces of capital to keep the peace and oppose Trump’s assault on democracy.” Un clișeu tipic comunist, ca și ilustrația care însoțește articolul.

Într-o analiză publicată în revista globalistă „Time”, scriitoarea politică Molly Ball, nimeni alta decât autoarea biografiei lui Nancy Pelosi, descrie „planul secret” prin care democrații ar fi „salvat” America de un al doilea mandat Trump. Ea laudă „campania din umbră” prin care au fost blocate protestele anti-fraudă electorală și prin care marile corporații, mână în mână cu uniunile sindicale de stânga, s-au unit împotriva lui Trump într-o „conspirație”. Trump a avut dreptate, consemnează cinic autoarea.

„Un lucru straniu s-a întâmplat imediat după alegerile americane din 3 noiembrie: nimic. Națiunea era pregătită pentru haos. Grupuri conservatoare juraseră că vor ieși în stradă, plănuind sute de proteste în toată America. Miliții de dreapta erau pregătite de luptă. Într-un sondaj realizat înainte de Ziua Alegerilor, 75% dintre americani și-au exprimat îngrijorarea în privința unor posibile acte de violență.

În schimb, s-a așternut o liniște ciudată. În timp ce președintele Trump refuza să cedeze puterea, răspunsul nu a fost o acțiune în masă, ci un țârâit de greieri. Când trusturile de presă au anunțat câștigarea scrutinului de către Biden pe 7 noiembrie, lumea a jubilat în schimb, oamenii îmbulzindu-se pe străzi în orașele SUA pentru a sărbători procesul democratic încheiat cu înlăturarea lui Trump”, consideră biografa democratei Nancy Pelosi, disprețuindu-i pe susținătorii lui Trump, care s-ar fi dovedit lași sau depășiți numeric, și lăudând, totodată, rezultatul cusut cu ață albă care l-a dat pe Biden câștigător.

Aceasta explică modul cum foștii susținători ai lui Trump din mediul de afaceri și sindicate i-au întors brusc spatele, schimbarea atitudinii lor nefiind un gest spontan, ci parte a unei campanii duse „din umbră” de către democrați.

„Un al doilea lucru ciudat s-a întâmplat în timp ce Trump încerca să inverseze rezultatul: America corporată s-a întors împotriva lui. Sute de lideri ai unor companii importante, dintre care mulți susținuseră candidatura lui Trump și i-au sprijinit politicile, i-au cerut acestuia să se dea bătut. Pentru președinte, ceva nu mirosea a bine: „Totul a fost foarte, foarte ciudat”, a spus Trump pe 2 decembrie. „În doar câteva zile de la alegeri, am fost martorii unui efort orchestrat de a-l unge pe câștigător, chiar dacă în multe state-cheie voturile încă se numărau”.

Într-un fel, Trump a avut dreptate. În spatele cortinei, se desfășura o conspirație ce trăgea sforile, simultan, în două direcții diferite: pe de o parte, limita protestele, iar pe de alta, coordona rezistența din partea marilor patroni de companii. Ambele surprize erau rezultatul unei alianțe informale dintre activiștii de stânga și magnații mediului de afaceri.

Pactul a fost formalizat printr-o scurtă declarație comună, trecută aproape neobservată, a Camerei de Comerț a SUA și a federației sindicale AFL-CIO (Federația Americană a Muncii – Congresul Organizațiilor Industriale), publicată chiar în Ziua Alegerilor. Ambele părți vor ajunge să o vadă ca pe un fel de înțelegere implicită, inspirată de masivele și uneori distructivele proteste pentru justiție rasială (sic!) din vară, în care forțele muncii și forțele capitalului s-au aliat pentru a menține pacea și a se opune asaltului lui Trump asupra democrației” (sic!), divulgă propagandista democrată.

Aceasta arată cum campania pro Biden a avut efectele scontate și datorită implicării actorilor non-partizani și chiar a unora dintre republicani, membri în aceleași organizații „discrete” cu democrații.

„Pactul dintre mediul de afaceri și cel muncitoresc a fost doar una dintre componentele unei campanii vaste, transpartinice, pentru protejarea alegerilor – un extraordinar efort din umbră”, scrie biografa lui Pelosi.

„Timp de mai bine de un an, o coaliție de agenți organizată s-a luptat să consolideze instituțiile americane, care trebuiau să facă față unui atac simultan din partea pandemiei nemiloase și a unui președinte cu înclinații autocratice. Deși mare parte din această activitate a fost desfășurată de stânga politică, s-a întâmplat separat de campania lui Biden și a depășit granițele ideologice, contribuții cruciale venind din partea unor actori non-partizani și conservatori. Scenariul pe care organizatorii campaniei din umbră doreau să-l împiedice nu a fost victoria lui Trump, ci niște alegeri atât de catastrofale încât să nu se poată discerne nici un rezultat, ceea ce ar fi fost un eșec al actului central de autoguvernare democratică, autoguvernare care a fost o marcă distinctivă a Americii încă de la întemeierea ei. (…) După Ziua Alegerilor, au monitorizat fiecare punct sensibil pentru a se asigura că Trump nu poate să răstoarne rezultatul acestora”, mai consideră scriitoarea politică, desemnând cu formulări eufemistice toate operațiunile declanșate împotriva lui Trump și a suporterilor lui, de la cenzură până la marginalizare, trecând prin frauda electorală de proporții.

Autoarea mai afirmă că participanții la conspirație „doresc să se spună istoria secretă a alegerilor din 2020, chiar dacă sună ca un vis fierbinte paranoic – o cabală bine finanțată de oameni puternici care au lucrat împreună în culise pentru a influența percepțiile, a schimba regulile și legile, pentru a orienta mediatizarea și controla fluxul de informații.”

Sursa: https://www.activenews.ro

