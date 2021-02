Majoritatea neomarxistă încearcă ilegal impunerea propagandei homosexuale în școlile din România

După ce Curtea Constituțională a respins cererile aberante ale Președinției de impunere a educației sexuale obligatorii în școli și chiar și grădinițe, în viitor, noua coaliție a roșilor vopsiți încearcă joi, 4 februarie, o stratagemă de introducere forțată a solicitărilor agenturii Soros din România și de modificare ilegală a Legii deja votate de ambele Camere ale Parlamentului. Întreaga istorie în semnalul de alarmă tras de senatorul Titus Corlățan:

„NEOMARXISM

Astăzi am fost martorul deloc surprins al modului în care se produce contaminarea cu NEOMARXISM a întregii coaliții de guvernare. După încălcarea grosieră și repetată a regulamentului Senatului, procedurilor și cutumelor parlamentare stabilite și acceptate de toate grupurile politice în 2020, an dominat de pandemie, coaliția la putere, în care s-au distins reprezentanții PNL, USR PLUS și Președintele Senatului, a refuzat să supună votului final o lege esențială în materia drepturilor copilului. Legea a fost de fapt votată de ambele Camere ale Parlamentului anul trecut, a fost contestată de pseudo-președintele României mai întâi la Curtea Constituțională, care i-a respins contestația și a declarat legea CONSTITUȚIONALĂ, iar ulterior blocată de același personaj, care a cerut Parlamentului să o reexamineze.

Aparent e greu de înțeles de ce o lege atât de bună și de necesară, care tratează între altele problemele violenței împotriva copilului în familie, chestiunea copiilor români abuzați sau abandonați în străinătate și obligația ambasadelor României și a administrației centrale de a interveni, chestiunea dureroasă a abuzurilor de diferite tipuri-bullying- împotriva copiilor, chestiunile privind facilitarea plasamentului minorilor ori a măsurilor de protecție specială acordate acestora poate fi respinsă de membrii Senatului, care se află azi, temporar și nelegitim, la putere! Această majoritate toxică a impus neregulamentar un vot procedural și a stabilit printr-un vot viciat reîntoarcerea legii la comisia sesizată în fond, Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, pentru schimbarea textului legii și a raportului FAVORABIL adoptat acum câteva luni, în legislatura anterioară, de aceeași comisie.

Ceea ce i-a deranjat de fapt pe pseudo-președinte și neomarxistii tot mai mulți din arcul de guvernare, chiar dacă superficial continuă să se numească LIBERALI, este faptul ca anul trecut o majoritate din diferite grupuri parlamentare avusese demnitatea să corecteze o aberație legislativă userist- neomarxistă, care pusese INTERDICȚIE PĂRINȚILOR de a mai avea un cuvânt de spus în educația oferită de stat copiilor lor și introdusese „soluția” educației sexuale în școli, fără acordul părinților. Faptul că Parlamentul a reintrodus în 2020 necesitatea acordului părinților pentru diferitele modele de educație oferite de stat copiilor lor, a exclus soluția „sexologilor” care ar trebui să „regleze” problemele minorilor de la fragedă vârstă și a introdus în schimb conceptele mai comprehensive de „educație pentru viață” și ” educație sanitară”, pentru a aborda, cu tact și complementar părinților, prin profesioniști (profesori, medici, psihologi etc) cu pregătire interdisciplinară, temele importante și delicate ale aspectelor vieții intime la vârsta copilăriei și adolescenței i-a DERANJAT PROFUND PE NEOMARXIȘTI!

Așa încât mâine, 4 februarie 2021, majoritatea de 7 la 6 pe care o are coaliția de guvernare în Comisia de muncă, inclusiv cu reprezentantul UDMR, va dori să impună standardele neomarxiste în ceea ce privește viitorul copiilor noștri! Iar după aceea să se impună la vot în plen, mai întâi la Senat și apoi la Camera Deputaților… Voturile de astăzi din plenul Senatului ale PSD și AUR contra „progresismului” neomarxist al PNL și USR PLUS, care au beneficiat de sprijinul (deloc entuziast pe fond, este adevărat..) al partenerului de guvernare UDMR, nu au fost din păcate suficiente. Nu îmi rămâne decât să sper într-o minune, care să… răsucească conștiințele senatorilor puterii care se proclamă părinți responsabili și creștini și care ar putea să își aducă aminte că pentru EI și pentru NOI TOȚI există în final o JUDECATĂ… DE APOI, ar spune aceeași creștini, indiferent de denominațiune..Să urmărim, deci, cu atenție ziua de joi, 4.02.2021 și zilele care urmează și să ne implicăm cu ceea ce putem, DACĂ ne interesează viitorul copiilor noștri.

P.S. Personal nu vreau să ajung să trăiesc ziua în care să aud și în România ceea ce acum mai bine de 4 ani oficiali de stat din Norvegia și instituția de „protecție” a copilului numită Barnevernet, specializată de fapt în furtul copiilor de la părinții acuzați abuziv de „conduită necorespunzătoare”, îmi spuneau cu atâta cinism: în ultimă instanță STATUL ESTE PROPRIETARUL COPIILOR SI NU PARINȚII CARE ÎI PROCREASERĂ! În consecință, statul procedează cum crede el mai bine! Fără părinți.. Iar Marius si Ruth Bodnariu stiu cel mai bine din experiența lor dramatică despre ce vorbesc. I-am sfătuit atunci pe miniștrii norvegieni cu care am stat de vorbă sa își modifice Constitutia și să prescrie că în țara lor STATUL PROCREEAZĂ! Nu au reușit nici atunci și nici acum acest lucru, așa că să nu lăsăm nici în România să se întâmple astfel de aberații! Priviți mai jos fotografia unei familii care s-a refugiat în România, astăzi fericită, care însă a trecut prin Valea plângerii neomarxiste dintr-un alt stat european, atât de democratic și prosper..Și atât de marcat de socialismul dus la extrem…”, a scris Titus Corlățan pe contul său de Facebook.

