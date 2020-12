Lucerne : premier décès suite à une vaccination

Une personne est décédée à Lucerne après avoir été vaccinée contre le coronavirus, ont indiqué mercredi les autorités. Il n’y a pour l’heure pas de preuve que ce décès soit lié à la vaccination, déclare lematin.ch.

La personne avait été vaccinée le 24 décembre dans un établissement pour personnes atteintes de troubles psychiatriques et est décédée cinq jours plus tard. Le médecin du « home » n’a pas été contacté par l’équipe de vaccination, sinon il aurait pu l’informer que le patient avait réagi négativement au vaccin contre la grippe et qu’il fallait renoncer à toute vaccination, ajoute-t-il.

En annonçant l’autorisation, l’Institut suisse des produits thérapeutiques avait indiqué qu’il surveillerait de près la sécurité du produit. Selon les informations disponibles à l’époque, les effets secondaires le plus souvent documentés étaient comparables à ceux du vaccin contre la grippe.

Donc, en résumé, il n’y aurait pas de lien entre le vaccin Covid apparemment très semblable à celui de la grippe et la mort de cette personne ; mais il est avéré que cette personne réagissait de façon négative au vaccin contre la grippe. Sentez vous l’arnaque ?

Depuis des semaines, médecins et scientifiques alertent sur le manque d’informations, de tests et d’études sur les effets secondaires des vaccins diffusées dans le monde entier. Ajoutez à cela la panique entretenue par les médias qui poussent et pousseront encore à des vaccinations et à des imprudences médicales. Et voilà, le premier décès – du moins annoncé – du à ce laxisme perfide. Combiens suivrons ?

Dans cette histoire de pandémie, les chiffres, leurs trucages, leurs interprétations fallacieuses, ont été l’arme pour terroriser les masses crédules et ainsi imposer, sans grande résistance, les mesures les plus folles. Il n’y a aucun doute qu’en cas de morts nombreuses dues cette aux vaccinations, leur comptabilité morbide serait mise en usage cette fois pour minimiser les pertes humaines. Il faut garder l’oeil bien ouvert et suivre ce genre d’incident de près. Il est aussi absolument nécessaire de tout faire pour éviter à vous et à vos proches une inoculation qui pourrait être fatale.

