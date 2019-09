L’ONU contre l’enfance et la famille

A mes cousins du Québec !

C’était le 13 mai 2017 à l’invitation des parents catholiques du Québec.

C’était avec Judith Reisman. Nous avons parlé de la sexualisation des enfant par l’ONU, du lobby LGBT et autres organisations criminelles. C’était en toute liberté, cette liberté que, pour le moment, nous n’avons plus en France.

Le Québec, c’est la patrie de nos cousins. Les miens, ceux de mon sang qui sont à présent à Montréal. Et puis les autres, tous les autres, ceux que j’ai connus là-bas et ceux que je connais grâce à ceux que j’ai connus là-bas, et tous ceux que je ne connais pas encore.

Clin d’œil au passage à un certain Alexis, et à Vic qui se reconnaîtront.

Le Québec, c’est un peu une part de nous-mêmes. La preuve ? C’est du Québec que viennent les informations qui redonnent de l’espoir. Tenez, allez regarder ça : Radio Québec

Sursum corda !

Haut les cœurs !

Source: http://marionsigaut.com