Les passeports de vaccination à l’essai au Royaume-Uni, tandis que les dirigeants de l’UE font pression pour des passeports de voyage COVID “standardisés

Des passeports pour les vaccins parrainés par le gouvernement britannique seront délivrés à des milliers de Britanniques après qu’ils auront reçu les inoculations de coronavirus dans le cadre d’un essai du programme ce mois-ci.

Le passeport de santé – qui se présentera sous la forme d’une application pour smartphone – a été développé par la société de biométrie iProov en partenariat avec la société de cybersécurité Mvine.

L’essai devrait être achevé d’ici mars et sera supervisé par deux directeurs de la santé publique d’une autorité locale, qui n’a pas encore été annoncée. L’objectif déclaré du projet est de voir comment les passeports de santé peuvent fonctionner comme un moyen de suivre le nombre de personnes ayant reçu la première ou la deuxième dose du vaccin.

Frank Joshi, le directeur et fondateur de Mvine, a déclaré mardi au Daily Telegraph : “L’idée est que nous sommes prêts et en attente dans le cas où nous nous trouverions intéressés par une situation où nous aurions besoin de prouver quelque chose sur nous-mêmes”.

Le directeur général d’iProov, Andrew Bud, a déclaré qu’il était “très important” que les programmes de vaccination soient liés au système de santé socialisé britannique, le National Health Service (NHS).

Le concept de passeport sanitaire pour les coronavirus a été lancé par le ministre de la santé Matt Hancock en avril, qui a déclaré à l’époque “Nous sommes à la recherche d’un certificat d’immunité. Les personnes qui ont eu la maladie ont reçu les anticorps et ont ensuite l’immunité peuvent le montrer et donc revenir autant que possible à une vie normale”.

Depuis, le gouvernement a exprimé des messages contradictoires sur la question de savoir s’il allait mettre en place des passeports vaccinaux, le ministre Michael Dove ayant déclaré en décembre qu’ils n’étaient “pas le plan”.

Le ministre du vaccin récemment installé, Nadhim Zahawi, a prédit quelques jours auparavant que les entreprises britanniques exigeraient des passeports d’immunité pour leurs clients.

Mardi, M. Zahawi a nié que le gouvernement prévoyait d’introduire des passeports de vaccin, en déclarant “Nous n’avons pas l’intention d’introduire des passeports vaccinaux.”

Le ministère de la santé et de l’aide sociale a confirmé cette affirmation, affirmant qu’il n’est “pas prévu” d’introduire des passeports pour les vaccins.

“À ce stade du programme de vaccination, il n’est pas clair si les vaccins empêcheront la transmission”, a déclaré le porte-parole.

“Comme un grand nombre de personnes appartenant à des groupes à risque sont vaccinées, nous serons en mesure de rassembler les preuves de l’impact sur les taux d’infection, l’hospitalisation et la réduction des décès. En cas de succès, cela devrait conduire à terme à une réévaluation des restrictions actuelles”.

Les passeports de vaccination bénéficient d’un soutien croissant en Europe continentale, le Danemark ayant annoncé la semaine dernière qu’il prévoyait de mettre en place les passeports de voyage au début de l’année.

Mercredi, SchengenVisaInfo a rapporté que le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a écrit à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, demandant au bloc d’introduire un passeport vaccinal standardisé afin de faciliter les voyages entre les États membres.

“Il est urgent d’adopter une compréhension commune sur la façon dont un certificat de vaccination devrait être structuré afin d’être accepté dans tous les États membres”, a déclaré M. Mitsotakis.

“La longue expérience que nous avons eue dans l’élaboration d’un formulaire commun de localisation des passagers nous a montré qu’il est urgent d’organiser une mobilisation de haut niveau à l’échelle de l’UE pour faire avancer les choses”, a ajouté Mr. Mitsotakis .

Traduction et adaptation française strategika.fr

