Le Vatican conclut une alliance mondiale avec Rothschild, la fondation Rockefeller et les grandes banques pour  créer une grande réinitialisation

Le pape François a annoncé que le Vatican conclurait une «alliance mondiale» avec les grandes banques mondiales, les entreprises internationales et les fondations mondialistes pour créer un conseil économique visant à redistribuer la richesse dans le monde.

L’initiative mondialiste, appelée « Conseil pour le capitalisme inclusif » , se définit comme une organisation pro-capitaliste qui vise à créer «des économies et des sociétés plus fortes, plus justes et plus collaboratives».

Le groupe d’élite, qui se fait appeler « The Guardians », se qualifie lui-même de » collaboration historique de PDG et de dirigeants mondiaux qui travaillent avec les conseils moraux du pape François pour exploiter le pouvoir des affaires pour toujours », indique le site. la toile.

«Nous répondons au défi du pape François de créer des économies plus inclusives qui répartissent plus équitablement les avantages du capitalisme et permettent aux gens de réaliser leur plein potentiel», déclare l’héritière de la banque Lynn Forester de Rothschild dans la vidéo .

En réalité, les «Gardiens» sont le gang mégalomane habituel de mondialistes déterminés à mettre en œuvre des politiques d’extrême gauche radicale à travers le monde, comme le Green New Deal et les initiatives de politique identitaire.

Parmi la liste des «gardiens» en plus du pape François figurent les PDG de Visa, Mastercard, Bank of America et BP, ainsi que Lynn Forester de Rothschild, le président de la Fondation Ford Darren Walker, le président de la Fondation Rockefeller Rajiv Shah et le Envoyé spécial des Nations Unies pour le climat, Mark Carney.

« Les ‘ Gardiens ‘, comme les membres du conseil sont appelés, sont les dirigeants des grandes entreprises mondiales qui se sont engagés à prendre des mesures audacieuses pour la création d’un capitalisme inclusif », a rapporté Forbes mercredi.

«Les Gardiens se tiendront responsables en s’engageant sur une liste d’actions planifiées qui impliquent des problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les gardiens, à leurs entreprises, ont déclaré qu’ils ont l’ intention d’embaucher et respectifs promouvoir davantage de femmes, le recrutement d’augmentation de la diversité [LGBTQ ], se livrer à l’ électricité propre en achetant 100% renouvelable, r les émissions de gaz à effet de serre Educe, promouvoir la réutilisation et le recyclage de l’eau et d’autres initiatives. «

MB – est le programme complet du Forum de Davos

Cela est venu après que le Forum économique mondial, les Nations Unies et d’autres institutions ont récemment appelé à une « grande restauration » pour réorganiser le système capitaliste mondial en un ordre mondial socialiste transhumaniste qui éliminerait la propriété privée et la monnaie .

Traduction: La Rédaction JEMINFORMETV.COM

Source: Maurizio Blondet

Source: https://leblogalupus.com