Le soft power américain comme instrument d’hégémonie mondiale

Par Giuseppe Gagliano

Christian Harbulot, directeur et fondateur de l’Ecole de guerre économique de Paris, a consacré une grande partie de ses travaux à l’étude de la guerre économique et du rôle qu’elle a joué dans la dynamique des conflits de ce siècle. Mais à côté de la guerre économique, un instrument d’une importance similaire, qui a permis l’obtention de l’hégémonie américaine dans le monde dit multipolaire, est certainement le soft power.

En se posant comme le pays phare de la libre concurrence, les États-Unis ont réalisé la meilleure opération d’influence du XXe siècle. Ils ont réussi à déguiser leur agression économique en attirant l’attention sur la dénonciation des empires coloniaux européens. Ce tour de passe-passe rhétorique a bien fonctionné. La stigmatisation des grandes puissances dirigeantes leur a permis de déguiser leurs propres initiatives de conquête, comme cela s’est produit avec la colonisation d’Hawaï. C’est dans le même esprit qu’elles ont pu banaliser leurs multiples interventions militaires extérieures en les décrivant comme des opérations de protection de leurs citoyens durant la période cruciale entre le XIXe et le XXe siècle.

La puissance économique douce de l’Amérique s’est construite autour de cette idée fausse. Les États-Unis ont soutenu l’émancipation des peuples vis-à-vis de l’oppression coloniale et, en même temps, ont soutenu les notions de „porte ouverte” et de libre-échange. Une de leurs principales critiques à l’égard des empires coloniaux européens était les échanges privilégiés entre ces empires et leurs métropoles. Le Commonwealth a été particulièrement visé lors des négociations du GATT (1947) et Washington a refusé de signer la Charte de La Havane (1948) qu’il avait souhaitée mais qui maintenait le principe des „préférences impériales” entre les pays européens et leurs colonies.

En se présentant comme le garant du discours sur la libre concurrence et l’ouverture des marchés, les États-Unis se sont construit une image de „juge de paix” dans le commerce international. Cet avantage cognitif leur a permis de masquer leurs initiatives de conquête. L’emprise américaine sur les champs pétroliers du Moyen-Orient et de l’Iran a été l’illustration la plus visible de la machine de guerre économique américaine. Le département d’État, les agences de renseignement et les compagnies pétrolières ont travaillé ensemble pour imposer leur volonté aux pays intéressés et aux concurrents potentiels. Les moyens d’action utilisés étaient souvent basés sur l’usage de la force (participation indirecte puis directe à des conflits armés au Moyen-Orient, coups d’État comme le renversement de Mossadegh en Iran en 1953, déstabilisation de régimes qui soutenaient le nationalisme arabe).

Le „soft power” économique des États-Unis a pris forme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Forts de leur supériorité militaire décisive, les États-Unis cherchent à établir un processus de domination sur certains marchés vitaux. Les planificateurs du plan Marshall encouragent l’agriculture européenne à acheter du soja américain pour l’alimentation animale. Cette volonté d’établir une relation de dépendance vis-à-vis des États-Unis s’étendra par la suite à d’autres secteurs clés tels que l’industrie informatique, puis les technologies de l’information. Le stockage de données (Big Data) est l’un des domaines dans lesquels le système américain est le plus déterminé à maintenir sa primauté et sa domination. Pour „masquer” ces logiques de domination et de dépendance, les élites américaines ont eu recours à deux types d’actions.

1) Le formatage des connaissances. Les grandes universités américaines ont progressivement imposé leurs vues sur le fonctionnement du commerce mondial, en prenant bien soin de ne pas parler de luttes de pouvoir géoéconomiques. Cette omission a été lourde de conséquences car elle a privé les élites européennes d’un regard critique sur la nature de l’agression des entreprises américaines sur les marchés étrangers. Des disciplines académiques telles que les sciences de la gestion ou l’économie ont banni de leur champ de vision toute analyse du phénomène de la guerre économique, que les États-Unis ont pourtant pratiquée avec discrétion.

2) La captation de la connaissance. Pour éviter d’être submergés par des dynamiques d’innovation concurrentes, les Etats-Unis ont développé au fil du temps un système de veille très sophistiqué pour identifier les sources d’innovation dans le monde afin de contacter au plus vite les chercheurs et ingénieurs étrangers et leur proposer des solutions d’expatriation ou de financement par le biais de fonds privés. Si ce type d’acquisition de connaissances échoue, l’utilisation de l’espionnage n’est pas exclue.

3) La désinformation et la manipulation

La montée en puissance des économies européennes et asiatiques depuis les années 1970 a obligé les défenseurs des intérêts économiques américains à adapter leurs techniques de guerre économique au contexte de l’après-guerre froide. Les alliés et les principaux opposants ont dû faire face à l’émergence décisive de l’économie chinoise.

Dans les années 1990, les États-Unis ont ouvert plusieurs fronts. Le plus visible a été la politique de sécurité économique mise en œuvre par Bill Clinton sous prétexte que les entreprises américaines à l’étranger étaient victimes de „concurrence déloyale”. Les Européens ont été les premières cibles. La dénonciation de la corruption est devenue une arme favorite de la diplomatie économique américaine. Mais derrière ce principe, il y avait des opérations beaucoup plus offensives. En 1998, le groupe Alcatel a subi une série d’attaques informatiques sur Internet, par le biais de rumeurs médiatiques sur le manque de transparence financière de la direction générale. Cette campagne a conduit à la chute historique d’une action à la Bourse de Paris. Pour agir dans cedomaine, les industriels américains ont soutenu financièrement la création d’ONG telles que Transparency International. Ces partisans de la moralisation des affaires ont stigmatisé les pays qui ne respectaient pas les règles mondiales. En revanche, aucun acteur de ce mouvement ne s’est intéressé à l’opacité des modes de paiement chez les principaux protagonistes des grands cabinets d’audit, fortement impliqués dans la signature des grands contrats internationaux. L’exploitation d’un discours moralisateur connaît aujourd’hui son apogée opérationnel avec l’extra-territorialité du droit.

Mais la principale transformation du soft power américain au cours des vingt dernières années est l’exploitation totale de la société de l’information. Chacun se souvient de l’importance du système Echelon ou des déclarations de Snowden sur l’ampleur de l’espionnage américain par le biais d’Internet et des médias sociaux. En revanche, les techniques de guerre de l’information appliquées à l’économie sont encore mal connues du grand public. Les États-Unis sont aujourd’hui en guerre pour savoir comment utiliser les acteurs de la société civile pour déstabiliser ou affaiblir leurs adversaires.

