Le Royaume-Uni envisage désormais de recourir à la reconnaissance faciale pour entrer dans les pubs

Le gouvernement britannique finance des entreprises qui produisent une technologie permettant d’utiliser des scans numériques du visage pour vérifier le statut vaccinal des personnes et leur permettre ou non d’entrer dans des pubs, des stades et d’autres lieux.

“Les Britanniques pourraient avoir leur visage scanné pour leur permettre d’accéder aux pubs, aux concerts et aux événements sportifs dans le cadre d’un plan financé par le gouvernement et élaboré pour les passeports vaccinaux”, rapporte le London Times.

Deux sociétés – Mvine et iProov – travaillent ensemble sur le système après avoir reçu une subvention de 75 000 £ (88 000 €) du gouvernement, après avoir déjà travaillé avec le NHS sur la technologie de reconnaissance faciale sous la forme d’une application de traçage des contacts.

Cette technologie est proposée comme une solution aux préoccupations concernant la lenteur de la présentation du statut vaccinal via une application sur un téléphone lorsque plusieurs personnes entrent dans un lieu très fréquenté.

“La personne qui se tient à la porte du pub va devoir scanner le certificat, lire le nom et la date de naissance, puis demander à la personne un document d’identité, vérifier que le nom et la date de naissance figurant sur le document d’identité sont identiques, loucher sur la photo figurant sur le document d’identité, puis s’assurer que la personne en face d’elle est bien cette personne”, a déclaré Andrew Bud, PDG d’iProov. “À quoi la réponse est que cela n’arrivera pas”.

UK went from looking to covid vaccine passports to you need vaccine passports to face scan to enter a fricking pub in less than 6 months.

Face-scanning at pubs could offer key to vaccine passportshttps://t.co/A1C1wyCDm9

— ultrapurwater (@ultrapurwater) March 28, 2021