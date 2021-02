Le représentant américain de la Chine se joint à la délégation pour faire pression sur l’OMS afin qu’elle recherche l’origine du coronavirus aux États-Unis

L’ambassadeur de Chine en Amérique, Cui Tiankai, a réitéré dimanche une demande de plus en plus pressante de Pékin pour que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) traite les États-Unis comme un lieu d’origine potentiel du coronavirus chinois, malgré l’absence de preuves scientifiques suggérant que cela soit possible.

Le coronavirus chinois est apparu à Wuhan, en Chine, fin 2019. Le premier cas confirmé de coronavirus chinois, selon des documents chinois divulgués par le South China Morning Post, a été identifié le 17 novembre 2019. Aucune preuve n’existe dans le monde pour un cas antérieur confirmé de coronavirus apparu ailleurs dans le monde avant cette date.

Le Parti communiste chinois n’a pas confirmé – ou nié – la légitimité de la fuite du South China Morning Post et ne considère pas cette date comme un point d’origine viable dans l’enquête sur le lieu où le virus a commencé à infecter des êtres humains. Les responsables du gouvernement chinois ont cité des rapports suggérant que les premiers cas de virus se sont produits dans des endroits comme l’Italie et le Brésil, mais ces rapports ne précisent pas de date antérieure au 17 novembre.

Les porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères ont également affirmé, en leur qualité officielle, que le coronavirus chinois provenait d’une installation de l’armée américaine dans le Maryland, et que Washington avait couvert l’épidémie initiale en diagnostiquant des cas comme des incidents de lésions pulmonaires dues à la cigarette électronique. Pékin n’a jamais fourni de preuves à l’appui de cette affirmation ni expliqué comment une infection par un coronavirus hautement contagieux pouvait passer pour une lésion pulmonaire, qui n’est pas contagieuse et ne nécessite pas l’isolement du patient.

Une équipe de chercheurs microbiologistes de l’O.M.S. est actuellement à Wuhan, d’où le virus est originaire, à la recherche d’indices sur l’endroit où le virus a commencé à infecter les humains. Comme le gouvernement chinois a admis avoir détruit toutes les premières preuves du virus dans la ville, les enquêteurs n’ont pas encore été en mesure de confirmer qu’ils avaient trouvé des informations substantielles, mais ont insisté sur le fait que leur visite à Wuhan, qui a été repoussée pendant plus d’un an « valait toujours la peine » d’y consacrer du temps.

L’ambassadeur Cui, s’adressant à CNN dimanche, a fait pression sur l’O.M.S. pour qu’elle envoie des délégations similaires aux États-Unis.

» Les médias ont fait état d’un certain nombre de cas précoces dans d’autres endroits du monde. Il est donc certainement nécessaire d’intensifier les recherches dans le monde entier afin de retrouver l’origine du virus », a déclaré M. Cui au réseau. « Ainsi, la race humaine pourrait être mieux préparée lorsque nous serons à nouveau confrontés à un autre virus. Alors, s’il vous plaît, ne politisez pas toute la question. Laissez les scientifiques professionnels faire leur travail. ”

À la question de savoir si la Chine autoriserait l’équipe de l’O.M.S. à accéder pleinement aux sites pertinents de Wuhan, M. Cui a répondu : « Ils sont déjà à Wuhan. Ils sont à Wuhan depuis plusieurs jours. Ma question est la suivante : seront-ils autorisés à venir ici en Amérique pour faire la même chose ? ”

Cui n’a fourni aucune preuve que l’équipe de l’O.M.S. devrait se rendre aux États-Unis, ni mentionné l’existence de faits qui pourraient amener les scientifiques à croire que le virus est originaire d’Amérique.

Dans la même interview, Cui a insisté : « Je pense que lorsque les gens font des accusations, ils doivent les prouver. ”

Face à un autre sujet – les preuves accablantes d’atrocités systématiques et de grande envergure commises par son gouvernement contre les minorités ethniques dans l’ouest du Xinjiang, en Chine – Cui a affirmé que toutes les preuves étaient de la « désinformation » et que les camps de concentration qui se multiplient en Chine pour les minorités musulmanes étaient des « centres de formation professionnelle », l’explication officielle du Parti communiste.

Le message de M. Cui invitant les scientifiques à traiter les États-Unis comme un lieu d’origine potentiel de coronavirus est devenu systématique de la part du ministère chinois des affaires étrangères, qui organise des réunions d’information quotidiennes pour les journalistes amis. Le Global Times, un organe de propagande géré par l’État, a noté que la demande du porte-parole Wang Wenbin pour une enquête de l’O.M.S. sur l’Amérique ce jour-là était le troisième message de ce type cette semaine.

« Nous espérons que les parties concernées, à l’exemple de la Chine, adopteront une attitude positive dans la recherche des origines et inviteront les experts de l’Organisation mondiale de la santé à mener des études sur les origines, contribuant ainsi à leurs efforts dans la lutte mondiale contre la pandémie », a affirmé M. Wang, en référence aux États-Unis.

« La visite de la mission de l’O.M.S. en Chine s’inscrit cette fois-ci dans le cadre de la coopération scientifique mondiale sur la recherche de l’origine. C’est une première étape plutôt que la fin », a insisté M. Wang.

Wang a de nouveau fait pression sur l’O.M.S. pour qu’il envoie une équipe d’enquêteurs dans d’autres pays lundi.

« De plus en plus de faits montrent que le virus et les épidémies ont été présents en de multiples endroits dès le second semestre de 2019 », a déclaré M. Wang. « Une analyse complète des informations pertinentes et des visites systématiques des sites concernés permettront de tirer une conclusion scientifique, objective et complète sur la source du virus. ”

Wang a ajouté que les « experts » chinois étaient parvenus à une certaine forme de « consensus » avec l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé, sans donner de détails.

Le Global Times a soutenu le message de Pékin la semaine dernière avec un article citant des « experts » pro-communistes qui ont également insisté sur le fait que le virus ne provenait probablement pas de Chine, malgré toutes les preuves disponibles qui le suggèrent.

« Les États-Unis possèdent les souches de virus les plus diverses, ce qui en fait l’endroit le plus approprié pour mener des études sur les origines », a déclaré un « expert ». Un autre a averti l’O.M.S. : « Wuhan n’est qu’une étape pour la recherche de l’origine du virus, et ces experts ne doivent pas s’attendre à trouver une réponse ici. ”

