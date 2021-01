Le messianisme technologique – Illusions et désenchantement

Les contradictions du progrès, et en particulier la terrible expérience des guerres du XXe siècle, ont mis à mal la portée de la science et de la technologie, obligeant les penseurs de toutes origines et de tous horizons à s’interroger avec angoisse sur le sort de notre civilisation.

En analysant des aspects emblématiques tels que les goulags soviétiques, le génocide arménien par les Ottomans ou l’holocauste – l’extermination des Juifs par le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale – ainsi que les conséquences des bombardements stratégiques anglo-américains – appelé ainsi par euphémisme – qui, tant dans ce conflit que dans d’autres qui ont suivi, était du pur terrorisme aérien, on peut conclure que ces massacres en série sont la conséquence de la planification et de l’organisation, imités de celles des grandes industries. La mort industrielle, l’objectivation d’un groupe social ou d’un collectif à détruire, est évidente pour les spécialistes de l’holocauste et de l’annihilation raciale, comme elle l’est pour ceux qui se sont ingéniés à réviser l’annihilation sociale que les communistes ont menée contre les koulaks, les bourgeois, les réactionnaires ou les „déviationnistes”.

Dans tous les cas, la distance que la technologie met entre le fauteur de mort et sa victime assure la dépersonnalisation de cette dernière, transformée en simple matériel à exterminer ; ceux qui sont entassés dans un camp de concentration en attendant la fin avant l’administrateur de leur mort, comme les civils qui sont sous la ligne de mire du bombardier, ne sont que de simples numéros sans visage. La responsabilité du génocide est diluée dans l’immense structure technobureaucratique, ce que Hannah Arendt a appelé „la banalité du mal”.

Il est utile de rappeler que tout au long du siècle dernier, de nombreuses voix se sont élevées avec lucidité pour dénoncer les limites de la technique et les dangers du messianisme technologique. La technique, clé de la modernité, est devenue une religion du progrès, et la machine a été tout autant vénérée et exaltée par les libéraux, les communistes, les nazis, les réactionnaires et les progressistes.

Guerre et technique – La critique d’Ernst Jünger

Ecrivain, naturaliste, soldat, né plus de cent ans avant l’an 2000, Ernst Jünger a été le témoin lucide et le critique aigu d’une des époques les plus intenses et les plus cataclysmiques de l’histoire, de ce siècle si bref, qu’Eric Hobsbawm situe entre la fin de la belle époque en 1914, et la chute du mur de Berlin et de l’utopie communiste en 1991.

On n’insistera jamais assez sur le fait que, pour comprendre Jünger et les courants spirituels de son époque, qui est aussi la nôtre, la clé, une fois de plus, est la Grande Guerre. Le premier conflit mondial a été la grande sage-femme des révolutions de ce siècle, non seulement au niveau idéologique et politique, mais aussi en termes d’idées, de science et de technologie. Pour la première fois, tous les cas de vie humaine ont été subsumés et subordonnés au spectre guerrier. C’était la conséquence logique de la révolution industrielle, la fierté de l’Europe, mais il fallait aussi la conjuguer avec un nouveau phénomène sociopolitique, que George Mosse a défini à juste titre comme „la nationalisation des masses”. Dans tous les pays belligérants, mais surtout en Italie et en Allemagne, le processus de coagulation nationale et l’exaltation de la communauté ont atteint leur point culminant. Les pays qui étaient arrivés en retard, en raison de vicissitudes historiques, à la conquête d’une unité intérieure – comme l’ont justement fait remarquer ceux qui sont arrivés en retard – avaient finalement trouvé cette unité sur le front. Dans les tranchées, les dialectes ont été laissés de côté, pour commander et obéir dans la langue nationale ; dans le voisinage et sous l’avalanche de feu, on a vécu et on est mort de manière absolument égale.

Embarrassés par un tel désastre, ces hommes „civilisés” ont dû faire face au fait que leur seule arme et leur seul espoir était la volonté, et leur seul monde les camarades du front. Derrière eux se cachaient les fiers idéaux des Lumières. Le jeu de la vie dans les bonnes formes et la rhétorique pamphlétaire parisienne étaient enfouis dans la boue de Verdun et de la Galice, dans les rochers du Carso et dans les eaux froides de la mer du Nord.

La catastrophe n’a pas seulement signifié le naufrage du positivisme, mais elle a également démontré à quel point la technique avait progressé dans son développement incontrôlé, et à quel point l’être humain y était soumis. Les soldats et les machines de guerre étaient une seule et même chose, avec leur quartier général et la chaîne de production de guerre. Il n’y avait plus de front et d’arrière, car la mobilisation totale s’était emparée de l’âme du peuple. Jünger, un officier de l’armée du Kaiser, a appelé ce nouveau type de combat „Materialschlacht”. Dans les opérations guerrières, tout devient matériel, y compris l’individu, qui ne peut échapper à l’opération conjointe des hommes et des machines qu’il ne comprend jamais.

Quand on lit les ouvrages de Jünger sur la Grande Guerre – édités par Tusquets – tels que Orages d’acier ou Le Boqueteau 125, le récit des actions guerrières devient monotone et abrupt, comme doit l’être la vie quotidienne au front, suspendue au risque, ce qui insensibilise la force de mortification. Dans La guerre comme expérience intérieure, Jünger accepte la guerre comme un fait inévitable de l’existence, car elle existe dans toutes les facettes de l’agir humain : l’humanité n’a jamais rien fait d’autre que de se battre. La seule différence réside dans la présence en tous modes et dé-personnalisante de la technique, mais, dans ce contexte, nous sommes toujours ou plus forts ou plus faibles.

La littérature créée par la Grande Guerre est abondante, et parfois magnifique. De L’incendie d’Henri Barbusse, qui fut le premier, une série d’œuvres racontées sur la douleur et le sacrifice, telles que la satire La boue des Flandres, de Max Deauville, Guerre et après-guerre, de Ludwig Renn, Chemin du sacrifice, de Fritz von Unruh, et la célèbre A l’Ouest rien de nouveau, d’Erich Maria Remarque et Quatre de l’infanterie, d’Ernst Johannsen, qui a été traduite en film. Dans toutes ces œuvres, le sentiment d’impuissance de l’homme face à la technique déclenchait chez tous ces écrivains une volonté d’occulter le réel. Au-delà de son excellence littéraire, cette veine s’épuise dans la critique de la guerre et le désir que la tragédie ne se répète jamais.

Jünger alla beaucoup plus loin ; il comprit que ce conflit avait détruit les barrières bourgeoises qui enseignaient l’existence comme une recherche de la réussite matérielle et l’observation de la morale sociale. C’est alors que les forces les plus profondes de la vie et de la réalité ont émergé lors du conflit, ce qu’il a appelé les „élémentaires”, des forces qui, par une mobilisation totale, sont devenues une partie active de la nouvelle société, composée d’hommes jeunes et durs, une génération abyssalement différente de la précédente.

L’homme nouveau est fondé sur un „nouvel idéal” ; son style est la totalité et la liberté de s’immerger, selon la catégorie et la fonction, dans une communauté où il faut commander et obéir, travailler et se battre. L’individu se subsume et n’a de sens que dans un Etat total. L’individu et la totalité sont combinés, sans aucun traumatisme dû à la technique, et son archétype sera le Travailleur, symbole dans lequel l’élémentaire vit et, en même temps, s’impose comme une force mobilisatrice. Bien que l’exemple soit celui de l’ouvrier industriel, tous sont des travailleurs par-delà les différences de classe. Le type humain est l’ouvrier, qu’il soit ingénieur, contremaître, ouvrier, qu’il soit à l’usine, au bureau, au café ou au stade.

A l'”homme économique” – l’âme du capitalisme et du marxisme – s’oppose l'”homme héroïque”, mobilisé en permanence, que ce soit dans la production ou dans la guerre. Cette distinction entre l’homme économique et l’homme héroïque avait bientôt été esquissée par le jeune Peter Drucker dans son livre The End of Economic Man, 1939, faisant allusion au fascisme et au national-socialisme, qui avaient émergé dans l’histoire par l’agir des „artistes de la politique”, qui avaient entrevu la mission rédemptrice et salvatrice de l’unité nationale dans les tranchées où ils avaient combattu.

Le travailleur est une „personne absolue”, avec une mission qui lui est propre. Conséquence de l’ère technomécanique, il est un membre et une unité du travail et de la communauté organique à laquelle il appartient et qu’il sert, souligne Jünger dans son livre Der Arbeiter, l’un de ses plus grands essais, écrit en 1931. L’aspect le plus important de ce travail est la vision du travailleur comme une forme dépassant la bourgeoisie et le marxisme : Marx comprenait partiellement le travailleur, puisque le travail, pour lui, n’est pas soumis à l’économie. Si Marx croyait que l’ouvrier devait devenir un artiste, Jünger soutient que l’artiste devient un ouvrier, puisque tout désir de pouvoir s’exprime dans le travail, dont la figure est dite « ouvrière ».

Quant au noyau de la pensée bourgeoise, il nie tout ce qui est démesuré, essayant d’expliquer chaque phénomène de la réalité d’un point de vue logique et rationnel. Ce culte rationaliste méprise l’élémentaire comme étant irrationnel, finissant par prétendre vider le sens même de l’existence, érigeant une religion du progrès, où l’objectif est de consommer, garantissant une société pacifique et lisse. Pour Jünger, cela conduit à l’ennui existentiel le plus toxique et le plus angoissant, un état spirituel d’asphyxie et de mort progressive. Seul un „cœur aventureux”, capable de maîtriser la technique en l’assumant pleinement et en lui donnant un sens héroïque, peut prendre la vie d’un assaillant et ainsi assurer à l’homme non seulement d’exister mais d’être vraiment.

Autres critiques sur le technomécanisme

Au début des années 1930, une série d’écrivains sont apparus en Europe, surtout en Allemagne, dont les œuvres se référaient à la relation entre l’homme et la technique, où la volonté comme axe de la vie résulte en une constante. C’est le cas de L’homme et la technique d’Oswald Spengler – qui reprend les prémisses nietzschéennes de La volonté de puissance -, de la philosophie de la technique de Hans Freyer, de l’idée d’une perfection et de l’échec de la technique de Friedrich Georg Jünger – frère d’Ernst – et des séminaires du philosophe Martin Heidegger, tous contemporains du Travailleur, ouvrage précité. (Le livre de son frère Friedrich a été publié immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, mais il avait été écrit de nombreuses années auparavant et les vicissitudes du conflit l’ont empêché de voir le jour). Mais ces questions n’étaient pas uniquement du monde germanique, car il ne faut pas oublier les futuristes italiens dirigés par Filippo Marinetti, ni Luigi Pirandello de Manivelas, les écrits du Français Pierre Drieu La Rochelle – comme La Comédie de Charleroi – et le film Modern Times, de Charles Chaplin.

L’auteur du Petit Prince, le remarquable écrivain et aviateur français Antoine de Saint Exupéry, fait également plusieurs réflexions sur la technique. Dans son livre Pilote de guerre, il y a une page significative, lorsqu’il souligne qu’au milieu de la bataille de France en 1940, dans une ferme, un vieil arbre „à l’ombre duquel se sont succédé des amours, des romans et des tertulias de générations successives” obstrue le champ de tir „d’un lieutenant artilleur allemand de 26 ans”, qui finit par le faire tomber. Craignant d’utiliser son avion comme machine à tuer, St. Ex, comme on l’appelait, disparut lors d’un vol de reconnaissance en 1944, sans que sa dépouille ne soit retrouvée. Sa dernière lettre disait: „Si je reviens, que puis-je dire aux hommes ?”.

L’éminent juriste et politologue Carl Schmitt a également interpellé la question de la technique. Au début de son essai classique Le concept de politique affirme que la technique n’est pas une force pour neutraliser les conflits mais un aspect indispensable de la guerre et de la domination. „La diffusion de la technique”, souligne-t-il, „est imparable”, et „l’esprit du technicisme est peut-être mauvais et diabolique, mais il ne peut être écarté comme mécaniste ; c’est la foi dans le pouvoir et la domination illimitée de l’homme sur la nature. La réalité, précisément, a démontré les effets du messianisme technologique, tant dans l’exploitation de la nature que dans le conflit entre les hommes. En corollaire de l’ouvrage précédent, Schmitt définit comme processus de neutralisation de la culture ce type de religion du technicisme, capable de croire que, grâce à la technique, la neutralité absolue sera atteinte, la paix universelle tant désirée. „Mais la technique est aveugle en termes culturels, elle sert la liberté et le despotisme de la même manière… elle peut accroître la paix ou la guerre, elle est prête à faire les deux à la fois dans une mesure égale”.

Ce qui se passe, selon Schmitt, c’est que la nouvelle situation créée par la Grande Guerre a ouvert la voie à un culte de l’action virile et sera absolument contraire au romantisme du XIXe siècle, qui avait créé, avec son apolitisme et sa passivité, un parlementarisme délibératif et rhétorique, archétype d’une société dépourvue de formes esthétiques. L’influence des écrits d’après-guerre de Jünger – la guerre forgée comme une „esthétique de l’horreur” – sur les idées de Schmitt est indéniable. Mais à cette recherche désespérée d’une communauté de volonté et de beauté, capable de conjurer le Golem technologique par le déploiement d’une barbarie héroïque, pratiquement personne n’y échappait à l’époque. Aujourd’hui, il est facile de regarder en arrière et de désigner tant de penseurs de qualité comme étant des „fossoyeurs de la démocratie de Weimar” et des „préparateurs du chemin du nazisme”. Ce regard superficiel sur une période historique aussi intense et complexe s’est imposé à la chaleur des passions, seulement après la Seconde Guerre mondiale et, par conséquent, d’autant plus que le journalisme a progressivement pris le dessus sur l’histoire et les sciences politiques. La réalité est toujours plus profonde.

Pendant ces années ‘’Weimar’’, la plupart des Allemands ressentent la frustration de 1918 et les conséquences de Versailles ; les jeunes cherchent avec empressement à incarner une génération distincte, à construire une nouvelle société qui reconstruira la patrie qu’ils aiment avec désespoir. C’était une époque d’incroyable épanouissement de la littérature, des arts et des sciences, et cela s’est évidemment transféré dans le domaine politique. Moeller van den Bruck, Spengler et Jünger – malgré leurs différences – sont devenus les éducateurs de cette jeunesse par des écrits et des conférences. L’esthétique populaire völkisch, qui a précédé le national-socialisme, embrassait tous les aspects de la vie quotidienne. La plupart des penseurs ont abjuré le piètre parlementarisme de la République, né de la défaite, et, dans le cœur du peuple, la Constitution de Weimar était condamnée. N’était-ce pas un succès éditorial, Der Preussische Stil, de Moeller van den Bruck, qui proposait une éducation à la beauté ? Et Heidegger ? Dans son discours du solstice de 1933, il disait : „les jours déclinent / notre humeur grandit / les flammes, la brillance / les cœurs, la lumière”.

August Winnig.

Ce qui est intéressant, c’est que l’on découvre pas mal de correspondances, de chassés-croisés entre leurs oeuvres. Entre le Schmitt catholique, dans son analyse „Chute du Second Empire”, qui soutenait que la raison principale du déclin était la victoire de la bourgeoisie sur le soldat et les néo-conservateurs comme August Winnig, qui faisait la distinction entre la communauté ouvrière et le prolétariat ; entre Spengler avec son „prussianisme socialiste” et Werner Sombart qui théorisait l’opposition entre „héros et marchands” ;sans oublier les soi-disant bolcheviques nationaux. Le plus éminent des intellectuels national-bolcheviques, Ernst Niekisch, avait rencontré Jünger en 1927 ; dès lors, il élaborera également une réflexion sur la technique. Son bref essai La technique, dévorer les hommes est l’une des analyses les plus lucides du messianisme technologique, et l’une des plus grandes critiques de l’incapacité du marxisme à comprendre que la technique était une question qui échappait au déterminisme économiste et aux différences de classe. C’est aussi l’un des meilleurs commentaires de Niekisch sur Le Travailleur de Jünger, une œuvre dont il a eu un grand concept. Ils ont tous essayé de donner à la technique un visage brutal mais toujours humain, trop humain, la seule trouvaille au monde, comme le soutenait Nietzsche.

Certes, toutes ces énergies ont été mobilisées par les hommes politiques, qui ne pensaient ou n’écrivaient pas autant, mais elles pouvaient faire tomber des barrières que les intellectuels n’osaient pas franchir. Ces nouveaux politiciens avaient fait leur cette nouvelle philosophie : ils ne venaient plus de la peinture, des beaux-arts, ni n’étaient des professionnels de la politique mais des „artistes du pouvoir”, comme le disait Drucker. Lénine a ouvert la voie, mais des hommes comme Mussolini et Hitler, et beaucoup de leurs partisans, étaient des archétypes de cette nouvelle classe. Ils venaient des tranchées du front, ils étaient les moteurs d’un mouvement auquel adhérait la jeunesse, ils avaient une grande ambition, ils méprisaient les bourgeois, qui confondaient leurs idées de salut national avec le siècle dernier et ses divers préjugés.

La fin d’une illusion

Schmitt coïncide avec Jünger dans son mépris du monde bourgeois. Dans la conception jüngérienne, l’ami est aussi important que l’ennemi : tous deux sont des référents de sa propre existence et lui donnent un sens. Le postulat significatif de la théorie de Schmitt sera la distinction spécifique du politique : la distinction entre ami et ennemi. Le concept d’ennemi n’est pas ici métaphorique mais existentiel et concret, car le seul ennemi est l’ennemi public, l’hostis. Préoccupé par l’absence d’unité intérieure dans son pays après les vexations de 1918, entrevoyant en politique intérieure le coût de la faiblesse de l’État libéral bourgeois et en politique étrangère les faillites du système international de l’après-guerre, Schmitt s’engagea d’abord profondément dans le national-socialisme. Il est devenu l’un des principaux juristes du régime. Il croyait y trouver la possibilité de réaliser le décisionnisme, l’incarnation d’une action politique indépendante des postulats normatifs.

Jünger, attentif à ce qu’il appelle „la deuxième conscience la plus lucide et la plus froide” – la possibilité de se voir agir dans des situations spécifiques – est plus prudent, et prend progressivement ses distances avec les nationaux-socialistes. Sans aucun doute, son côté conservateur avait entrevu les excès du plébéisme nazi-fasciste et sa force de nivellement. Schmitt, lui aussi, a commencé à voir comment des éléments médiocres et indésirables sont entrés dans le régime et ont acquis un pouvoir croissant. Heidegger, d’abord si enthousiaste, s’était éloigné du régime en peu de temps. Spengler est mort en 1936, mais il les avait critiqués dès le début.

Néanmoins, il y avait des différences fondamentales. Spengler, Schmitt et Jünger pensaient qu’un État fort avait besoin d’une technique puissante car la primauté de la politique pouvait concilier technique et société, soudant les antagonismes créés par la révolution industrielle et technomécanique. Ils étaient antimarxistes, anti-libéraux et anti-bourgeois, mais pas anti-technologiques, comme l’était Heidegger ; il s’était retiré dans son chalet de Todtnauberg pour ruminer sa réflexion sur la technique comme obstacle à la „dés-occultation/dévoilement de l’être”, qu’il explicitera si magistralement longtemps après.

La ville soviétique de Magnitogorsk, fruit des plans quiquennaux de Staline et oeuvre d’un architecte allemand du Werkbund.

Un autre aspect sur lequel Jünger, Schmitt et aussi Niekisch coïncident est dans leur réflexion sur la manière dont la Russie stalinienne s’aligne sur la tendance technologique qui prévaut dans le monde. À la fin des années trente, deux nations semblaient se distinguer comme exemples d’une volonté de pouvoir orientée et subsumée dans une communauté de travailleurs, à rebours de ses différents principes et systèmes politiques: le Troisième Reich et l’URSS stalinienne (dans une moindre mesure également l’Italie fasciste). Mais, évidemment, ses classes dirigeantes n’étaient pas perméables aux considérations jüngeriennes ou schmittiennes, car la carcasse idéologique ne pouvait pas admettre d’attitudes critiques. Jünger et Schmitt leur ont fait la même chose : ils n’étaient pas assez considérés comme nationaux-socialistes et ont commencé à être critiqués et attaqués. Schmitt s’est réfugié dans la théorisation – brillante, sans doute – de la politique internationale.

Quant à Jünger, sa conception de l'”ouvrier” a été rejetée par les marxistes, l’accusant d’être un écran de fumée pour masquer l’opposition irréductible entre la bourgeoisie et le prolétariat – c’est-à-dire „fasciste” – autant que par les nazis, qui n’ont trouvé en elle aucune trace de problèmes raciaux. Dans son exil intérieur, Jünger a écrit l’un de ses plus importants romans : Sur les falaises de marbre ; c’est une réflexion profonde, à portée symbolique, sur la concentration du pouvoir et le monde déchaîné par les forces „élémentaires”. À travers une prose hyperbolique et métaphorique, il dénonce le sophisme de l’union des principes guerriers et des principes idéalistes quand il manque une métaphysique de base. Certes, cet ouvrage, édité à la veille de la Seconde Guerre mondiale, a été considéré, non sans raison, comme une critique du totalitarisme hitlérien, mais il ne s’épuise pas pour autant dans cette attitude. L’écriture va plus loin, car elle fait référence au monde moderne où aucune révolution, aussi réparatrice soit-elle, ne peut empêcher la chute de l’homme et de ses dons de tradition, de sagesse et de grandeur.

Jünger a toujours été sceptique. Dans La mobilisation totale, il y a un paragraphe éclairant : „Sans discontinuité, l’abstraction et la crudité sont accentuées dans toutes les relations humaines. Le fascisme, le communisme, l’américanisme, le sionisme, les mouvements d’émancipation des peuples de couleur, sont autant de sauts en faveur du progrès, jusqu’à hier impensables. Le progrès se dénature afin de poursuivre son propre mouvement élémentaire, dans une spirale faite de dialectique artificielle. A la même époque, Schmitt a fait remarquer : „Sous l’immense suggestion d’inventions et de réalisations, toujours nouvelles et surprenantes, naît une religion du progrès technique, qui résout tous les problèmes. La religion de la foi dans les miracles devient alors la religion des miracles techniques. Ainsi, le XXe siècle est présenté comme un siècle non seulement de technique mais aussi de croyance religieuse en elle.

Si les deux penseurs croyaient en une tentative de briser le cycle cosmique déclenché, ils auraient vite perdu tout espoir. Les challengeurs mêmes du phénomène mondial d’homogénéisation – dont le moteur technique est issu du monde anglo-saxon de la révolution industrielle – comme le national-socialisme et le soviétisme, ont à peine pu mener à bien ce processus de rupture alors qu’ils constituaient une part importante, et dans bien des cas l’avant-garde, du progrès technologique. L’homme d’aujourd’hui n’y échappe pas, et le principe totalitaire, froid, cynique et inévitable que Jünger a envisagé dès ses premiers travaux, et qu’il a continué à développer jusqu’à sa fin, sera la caractéristique essentielle de la société mondiale.

L’issue de la Seconde Guerre mondiale, avec son cortège d’horreurs, a éliminé la possibilité d’intronisation de l'”homme héroïque” tant désiré et a consacré l'”homme économique” ou „consumériste” comme archétype. Ce triomphe évident de la société fukuyamienne est dû non seulement à la prodigieuse expansion de l’économie mais essentiellement au boom technologique et à la démocratisation de la technologie. Cela ne signifie pas pour autant que l’homme soit plus libre ; il se croit libre alors qu’il participe à des démocraties de quatre mois, habitant du centre commercial et esclave de la télévision et de l’ordinateur, producteur et consommateur dans une société qui a accompli le miracle de créer l’empressement pour l’inutile ; le calme apparent dans lequel il vit cache des aspects inquiétants.

La technologie a totalement dépersonnalisé l’être humain, ce qui est évident dans la macro-économie virtuelle, qui cache une exploitation, une inégalité et une misère étonnantes, ainsi que dans les guerres humanitaires, euphémisme qui sous-tend la tragédie des guerres interethniques et pseudo-religieuses, vestige de l’exploitation des ressources naturelles par les puissances mondiales. Du FMI à l’invasion de l’Irak, le „philistin moderne du progrès” – Spengler dixit – est, sous ses multiples manifestations, génie et fugitif.

Dans les dernières années de sa vie, Jünger en a eu assez. Son conseil au Rebelle était de fuir la civilisation, l’urbanisation et la technique, en se réfugiant dans la nature. Le silence actuel des jeunes – qu’il a souligné dans Le recours aux forêts – est encore plus significatif que l’art. La chute de l’État-nation a été suivie par „la présence du néant, tout en sécheresse et sans ornements”. Mais de ce silence, ‘’de nouvelles formes peuvent émerger’’. L’homme voudra toujours être différent, il voudra quelque chose de distinct. Et comme le calme avant la tempête, tout état d’immobilité et tout silence est trompeur.

