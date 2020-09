L’abrutissement de masse

par Severnaya

J’ai trouvé ces deux opinions sur un forum internet et je les ai trouvé intéressantes. Certain point reste très discutable, mais j’approuve l’idée générale.

« Que ce soit par la télé avec des émissions de plus en plus vides de sens et d’intérêt, le nivellement par le bas dans les écoles publiques, la propagande dans les médias, l’éducation nationale qui n’est plus bonne à rien, la négation de faits afin de faire croire aux français ce qu’ils veulent croire….

Mais à quoi bon ? Alors c’est certainement plus facile de contrôler 60 millions de cons que 60 millions de mecs qui réfléchissent mais quand même….Essayer de rendre le peuple le plus con possible afin de parvenir à ses fins, c’est vraiment dégueulasse.

Que ce soit la gauche ou la droite, ils ont tous fait ça…ça commence avec la destruction de l’école publique et puis ça finira avec la destruction des écoles supérieures histoire de créer de parfait con(sommateurs) dociles….

Maintenant, il faut forcément être né avec une cuillère en argent dans le cul pour ne pas avoir le cerveau lavé par les médias …et même si les hautes études s’ouvrent au peuple, les gens qui y rentrent sont tellement lobotomisés qu’ils ne réfléchissent même plus et pense qu’en votant ils vont changer les choses »

« -Abêtisation de la population:

OBJECTIFS

Empêcher le public de réfléchir et de se poser intelligemment des questions sur sa condition, et sur la manière dont la société est organisée et dirigée.

Rendre le public plus facilement manipulable en affaiblissant ses capacités d’analyse et de sens critique.

MOYENS UTILISES

Diffuser massivement des programmes TV débilitants

Noyer les informations et connaissances importantes dans un flot d’informations insignifiantes. Censure par le trop-plein d’informations.

Promouvoir des loisirs de masse débilitants

Encourager la consommation de tranquillisants et somnifères

Autoriser sans restriction la consommation d’alcool, et le vendre à un prix accessible aux plus défavorisés.

Faire en sorte que l’éducation donnée aux « couches inférieures » soit du plus bas niveau possible.

Réduire le budget de l’éducation publique, et laisser se développer dans les écoles des conditions de chaos et d’insécurité qui rendent impossible un enseignement de qualité.

Limiter la diffusion des connaissances scientifiques (en particulier dans les domaines de la physique quantique, de la neurobiologie, et surtout de la cybernétique – la science du contrôle des systèmes vivants ou non-vivants).

Limiter aussi la diffusion des concepts les plus puissants concernant l’économie, la sociologie, ou la philosophie.

Parler au public de technologie plutôt que de science. »

Pour rester objectif une petite image comme je les aime tant :

Pour les anglophobes, une traduction approximative : Regardez ces gens. Des automates aux yeux vides menant leurs vies quotidiennes sans jamais s’arrêter pour regarder autour de d’eux et penser ! Je suis le seul homme conscient dans un monde de mouton.

Source: http://euro-synergies.hautetfort.com