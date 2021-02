La nouvelle administration Biden adopte déjà une ligne dure en Asie

Moins d’une semaine après son entrée en fonction, la nouvelle administration de Joe Biden a déjà montré des signes de fermeté à l’égard des adversaires traditionnels des États-Unis en Asie de l’Est, avec des promesses d’action visant à la fois la Chine et la Corée du Nord. Le 22 janvier, la Maison Blanche a publié une déclaration officielle selon laquelle les Etats-Unis travailleraient avec des partenaires régionaux pour dissuader la Corée du Nord, suivie par des déclarations selon lesquelles le programme nucléaire de Pyongyang pourrait avoir un effet négatif sur les intérêts de Washington et de ses alliés et des indications fortes d’une position de ligne dure. Un communiqué du Pentagone publié le jour suivant montrait que le nouveau secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin s’était engagé à ce que les États-Unis défendent les revendications territoriales du Japon sur les îles Senkaku/Diaoyu : “Le secrétaire Austin a en outre affirmé que les îles Senkaku sont couvertes par l’article V du traité de sécurité entre les États-Unis et le Japon, et que les États-Unis restent opposés à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo dans la mer de Chine orientale.” Les îles autrefois chinoises ont été capturées par l’Empire japonais et devaient auparavant être rendues au contrôle chinois après la reddition de Tokyo en 1945, bien que la défaite de la République de Chine alignée sur les États-Unis dans la guerre civile chinoise en 1949 ait finalement conduit les États-Unis à maintenir le contrôle des îles avant de les rendre au Japon. L’article V du traité de sécurité entre les États-Unis et le Japon engage l’une des parties à défendre l’autre en cas d’attaque – ce qui signifie que les États-Unis se sont effectivement engagés à intervenir si la Chine cherchait à reprendre les îles contestées.

Le secrétaire d’État Austin a également discuté avec le ministre japonais de la défense Nobuo Kishi des possibilités de collaboration contre la Corée du Nord afin de dépouiller non seulement son arsenal nucléaire, mais aussi tous les types de missiles balistiques de ce pays – ces derniers étant des actifs qu’il a mis en œuvre depuis la fin des années 1970. Toujours le 22 janvier, le porte-parole du Département d’Etat, Ned Price, a promis que les Etats-Unis armeraient Taiwan – une politique controversée puisque Taipei n’était pas membre des Nations Unies et était techniquement un acteur non étatique. Il a déclaré à cet effet :

“Les États-Unis notent avec inquiétude la tendance actuelle des tentatives de la RPC d’intimider ses voisins, y compris Taïwan. Nous demandons instamment à Pékin de cesser ses pressions militaires, diplomatiques et économiques contre Taïwan et d’engager plutôt un dialogue significatif avec les représentants démocratiquement élus de Taïwan… Nous nous tiendrons aux côtés de nos amis et alliés pour faire progresser notre prospérité, notre sécurité et nos valeurs communes dans la région indo-pacifique – et cela inclut l’approfondissement de nos liens avec Taïwan démocratique. Les États-Unis continueront à soutenir une résolution pacifique des questions liées à la traversée du détroit, conformément aux souhaits et aux intérêts supérieurs de la population de Taïwan. … Nous continuerons à aider Taïwan à maintenir une capacité d’autodéfense suffisante”.

Tout comme l’administration Obama qui a lancé l’initiative “Pivot vers l’Asie” au début des années 2010, l’administration Biden semble vouloir maintenir un équilibre des pouvoirs dans la région qui favorise les intérêts américains et occidentaux et adopter une ligne dure à l’égard des États d’Asie de l’Est qui restent en dehors de la sphère d’influence des États-Unis.

Source: https://strategika.fr

