La mulți ani de Ziua Mamiferului!

Pe vremea în care încă nu eram corecți politic, ziua de 8 Martie a fost declarată Zi internațională a femeii. Era un mod de a le omagia pe cele care, printr-o eroare istorică de uriașe dimensiuni, fuseseră (și încă uneori mai sunt) discriminate și așezate pe o treaptă inferioară a ierarhiei sociale, deși contribuția lor la perpetuarea vieții, la înfrumusețarea vieții și la îndestularea vieții fusese mereu egală, dacă nu chiar superioară prin puterea sacrificiului de sine, loialitate, hărnicie și devotament, celei a bărbaților.

Astăzi situația este schimbată. Astăzi suntem corecți politic. Astăzi nu doar că nu mai discriminăm, dar am relativizat sexul și am șters diferențele dintre genul feminin și cel masculin. Cine le mai face are o atitudine incorectă.

Prin urmare, ca să nu mai greșim, în ziua de 8 Martie trebuie să urăm mulți ani fericiți PARTENERULUI 2! Căci astăzi este ZIUA INTERNAȚIONALĂ a PARTENERULUI 2.

Îmi este teamă, însă, că nici aceasta nu este formula corectă. De ce 2 și nu 1?! A distinge 1 de 2 înseamnă oricum a discrimina. Dacă tot decidem să nu mai facem diferența între bărbat și femeie, ar trebui să mergem până la capăt și să desființăm și diferența între cifrele 1 și 2.

Așadar astăzi serbăm, pur și simplu, ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PARTENERELUI?

Ce facem însă cu “partenerele” fără “partener”; cum s-ar zice, cu “partenerii singuri”? Cu “partenerii” care nu au ajuns la vârsta “parteneriatului”, care nu și-au găsit “partener” ori l-au pierdut ori vor să trăiască fără el. (Na, că am zis “el” și asta este iarăși incorect, căci nu se poate diferenția între “el” și “ea”.)

Plecând de aici cred că ar trebui să adresăm felicitări PERSOANEI UMANE, 8 Martie putând fi, fără îndoială, ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANEI UMANE.

Ideea nu este rea, dar rămâne întrebarea de ce să admitem astfel discriminarea între om și animal. La urma urmei omul nu este și el animal? Ceea ce înseamnă că și animalul are suflet de om. Nu-i așa?

Dar cum nu putem adresa o felicitare de tipul “La mulți ani măi animalule!”, căci asta ar readuce în memorie un mod de adresare condamnat de presă în trecut, ar fi potrivit să ne amintim că persoana pe care dorim să o felicităm este, la urma urmei, un “mamifer primat”.

A spune că suntem din ordinul “primatelor” ar fi, iarăși, un gest de aroganță, sugerând că suntem deasupra altor mamifere. Or, discriminarea trebuie să înceteze odată pentru totdeauna.

Este suficient, deci, să spunem la mulți ani de ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MAMIFERELOR! Înțeleg ele la cine facem aluzie.

În plus, cuvântul „mamifer” este un substantiv neutru, adică de ambigen: UN mamifer, DOUĂ mamifere. Ceva mai corect nici că se poate.

În concluzie, la mulți ani! Și, rămânând, totuși, incorect politic, voi continua să urez… femeilor să aibă parte de toată dragostea pe care cu prisosință o merită, de tot norocul necesar pentru ca strădaniile lor să se transforme în împliniri, și de contextul potrivit pentru ca dragostea cu care le îmbrățișăm, la propriu și la figurat, ca și realizările pe care le obțin să le facă fericite.

LA MULȚI ANI DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A … FEMEII!

PS Știu că astăzi este abia 7 martie, dar ce contează? Nu trebuie să discriminăm între 7 și 8!

De Adrian Severin

Sursa: http://www.corectnews.com

