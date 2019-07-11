Кто организовал протесты в Тбилиси: подробности от Левана Васадзе

Леван Васадзе в серии видео подробно рассказывает о тех, кто спровоцировал протесты в Тбилиси и пытался устроить государственный переворот

Грузинский бизнесмен, защитник православных и традиционных ценностей Леван Васадзе выпустил ряд видео, в которых приводит ход июньских событий в Грузии, причины провокаций, а также называет виновных в сложившейся ситуации.

P.S. от редакции: поскольку Youtube взял за привычку блокировать видео консерваторов и традиционалистов, возможно исчезновение серий. В связи с этим приводим краткое текстовое содержание каждого из роликов.

1 – План по защите порядка в Грузии (14.06.2019)

В первом видео, опубликованном накануне митинга традиционалистов против проведения ЛГБТ-парада в Тбилиси, Васадзе призвал народ выйти на защиту грузинских православных ценностей и не допустить провокаций.

«Беспрецедентное давление, которое осуществляется на наше государство и Церковь, не даст ничего», – подчеркнул Васадзе.

По его словам, американские послы добивались от представителей Церкви одобрения проведения т.н. «гей-прайда» в Тбилиси – однако там на уступки Западу не пошли.

«Я считаю, что мы должны теперь отвести удар от матери Церкви и взять на себя те функции, которые наш народ всегда брал в руки, когда государство отказывалось защищать порядок».

Если дать либералам и провокаторам волю, то можно попрощаться с надеждой на примирение с соседними народами, с самой грузинской государственностью и репутацией, подчеркнул Васадзе.

«Если они осуществят свой план, Грузии не будет. Это будет местом, куда переселят кого захотят, будут делать с нами, что захотят».

В этой связи он и призвал мужчин выйти и защитить честь страны (женщин и детей остаться дома) в Верийский сад.

2 – Полная готовность до конца (18.06.2019)

Несмотря на промежуточную победу (МВД наконец наложил запрет на проведение «гей прайда»), борьба продолжается, подчеркнул Васадзе.

Масс-медиа многое исказили, как обычно – заявив, что традиционные силы «сдались», и они «в сговоре» с правительством или церковью.

«Целью было не создание каких-то незаконных формирований, в чем нас обвиняют, не агрессия и эскалация, а то, чтобы не допустить превращения народа в толпу и не дать справедливому народному протесту и гневу вылиться в дестабилизацию», – пояснил Васадзе.

Между тем, в призывах к митингу неоднократно отмечалось, что побоев геев не будет – их будут просто выводить из толпы, чтобы те не провоцировали местных жителей.

В данном видео он дополнительно сообщил, что его сторонников и участников анти-ЛГБТ акций стали вызывать на допросы.

3 – Наш последний шанс (19.06.2019)

Судя по данным телеканала, не более 3% слушателей высказались за гей-прайд в Тбилиси (то есть, по примерным подсчетам, около 600 человек).

На этот раз Васадзе заявил, что сторонники традиционных ценностей, выходившие ранее на протест, готовы выйти в этот раз с голыми руками – как ответ на верное решение МВД о запрете гей-прайда.

Он также высказался о нелепой трактовке слова «прайд» как «гордости» – что на самом деле в христианском понимании и является грехом. «Гордиться грехом – это грех греха. Так что вы, несчастные, запутались, если хотели достоинства, назвали бы его «дигнити».

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4 – Мир и справедливость (24.06.2019)

Васадзе констатировал, что на этот раз прайд удалось исключить.

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Комментируя конфликт России и Грузии, который случился также в июне, сразу после скандала с ЛГБТ-маршем, он отметил следующее: «Сейчас наша задача – максимально быстро успокоить страну, чтобы она не улетела в очередную пропасть».

«Ясно, что обе даты были заранее известны, за несколько месяцев или может даже за год. И дата проведения т.н. недели «гей прайда», и дата проведения Межпарламентской Ассамблеи Православных стран. Это был план Гиги Бокерия, и других «националов» [партия Саакашвили «Национальное движение» – прим.ред.]… Это был план государственного переворота с целью взятия власти.

В базовом сценарии они планировали провести т.н. «прайда» так же, как они провели его, к сожалению, у наших украинских братьев. Они планировали вызвать у народа раздражение и избить людей, а потом на этом фоне, воспользовавшись народным протестом, устроить государственный переворот».

«После того, как благодаря усилиям самого народа «прайд» провалился, они переключились на следующую фазу сценария и осуществили его».

«То, что действительно плохо – мы теперь отброшены далеко назад [в нормализации грузинско-российских отношений – прим.ред.]. Г-н Бокерия и другие бесы сломали почти все, над чем мы работали, чтобы сдвинуться с мертвой точки с русскими”.

Между тем, остается и внутриполитическая проблема Грузии. «Это система игнорирования народной воли – у нас нет ни права на референдум, ни права отзыва этих волов…»

Источники: https://www.geopolitica.ru