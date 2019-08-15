Круговорот террористов: боевики из Идлиба — на Украину, «укрокиборги» — в Идлиб

Новости: на Украину прибывают террористы из Сирии, а украинские контрактники из ВСУ отправляются воевать на Ближний Восток в качестве наёмников. Подробнее — в материале Игоря Миртовского, специально для ПИКinform.

Летом 2015 года в СМИ появилась информация, что в Донбассе на стороне нацбатов воюют исламские радикалы. Боевики переправлялись на Украину из Ближнего Востока, чтобы принять участие в т.н. “антитеррористической-операции”. Американское издание The New York Times таким образом нанесло серьёзный удар по репутации украинских националистических батальонов. Ровно через два года Палата представителей конгресса США приняла поправки, запрещающие поставлять в Ирак или на Украину переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). В частности, было запрещено оказывать военную помощь добровольческому батальону «Азов», который американские политики назвали «неонацистским».

На первый взгляд, подобные действия Вашингтона выглядят странно. Всё это было очень похоже на попытку показать непричастность США к войне в Донбассе, ведь наряду с информацией о прибытии ближневосточных террористов на Украину, стало известно и то, что с ними находятся иностранные инструкторы, которые готовили этих боевиков в Сирии.

На оккупированной Киевом территории Донбасса натовские инструкторы готовили диверсантов и разведчиков. Позже вся эта структура вышла из тени и инструкторы НАТО совершенно открыто стали создавать по всей Украине центры Сил специальных операций.

Кстати, готовили на Украине и террористов для отрядов ИГИЛ и “внесистемной оппозиции” Сирии. На территории Херсонской области были открыты специальные лагеря, откуда крымско-татарская радикальная молодёжь отправлялась воевать в Ирак и Сирию. В свою очередь, опытные боевики с Ближнего Востока, через территорию Украины растекались по всей Европе и попадали в Россию. Образовался своеобразный “круговорот в террористов” в природе.

Кстати, Служба безопасности Украины занимается легализацией этого международного террористического сброда, который потом с украинскими паспортами пересекает границу разных стран. Украинские боевики, обученные американскими инструкторами, тоже получают документы для въезда в Сирийскую республику с помощью специальных структур СБУ. После они попадают в один из лагерей на Синае, откуда их уже перебрасывают в различные террористические группировки Сирии, Ирака, Афганистана, Индонезии.

По информации госпогранслужбы, на Украине на сегодняшний момент резко увеличилось число членов международных террористических организаций, прибывающих из Сирии. Активизированы каналы переброски боевиков из Сирийско-Иракского региона на Украину, с последующей отправкой террористов через Турцию и Украину в третьи страны. К ним добавился и поток изгоняемых правоохранительными органами Турции радикалов.

Кстати, длительные задержки денежных выплат в зоне проведения т.н. “ООС” и нестабильная обстановка на Украине, стали причиной для украинских военнослужащих из нацбатальонов искать более высоких доходов на Ближнем Востоке. Эмиссары из ближневосточных террористических группировок срочно отправились вербовать наёмников на Украину – объектами рекрутинга стали всё те же представители крымско-татарского народа, переехавшие жить на Украину и контрактники из зоны боевых действий в Донбассе. Контрактники массово бегут из ВСУ на Ближний Восток, где им обещают значительное финансовое вознаграждение за наёмничество.

Спрос на подобных наёмников сейчас стабильно высок: террористические группировки Большого Идлиба понесли ощутимые потери в ходе ожесточенных боев. “Правительство национального спасения” “Хайят Тахрир аш-Шам” предпринимают экстренные меры для пополнения рядов армии террористов. Главари “Джебхат ан-Нусры” бросают в бой детей и стариков. На территории идлибской зоны деэскалации проводится массовая мобилизация: в банды насильно загоняют всех мужчин от 15 до 60 лет.

Разумеется, таких бойцов, можно использовать только, как пушечное мясо. Поэтому, окопавшиеся в Идлибе террористы крайне нуждаются в боевиках с профессиональной подготовкой. И кстати – из террористического анклава массово бегут арабские террористы-радикалы. Зачистка зоны Идлиба правительственными войсками Сирии – вопрос времени. Поэтому, боевики спешат устроиться в Европе под видом “украинцев”. Тем более, когда контрактники из ВСУ отправляются за “долярами” на Ближний Восток не понимая, что на Украину не вернутся даже в качестве груза-200.

Автор: Игорь Миртовский

Источник: https://pikinform.ru