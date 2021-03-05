КРУГЛЫЙ СТОЛ… „ЦИФРОВАЯ ШКОЛА КАК „НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ” – путь к деградации человека”. (ВИДЕО)

Вопросы, обсуждаемые на круглом столе:
1. Концептуальные основы проекта «Цифровая школа» и их несовместимость с традиционной системой ценностей народов России.
2. «Цифровая школа» (МЭШ, РЭШ, ЦОС) как незаконный и опасный эксперимент – правовые аспекты.
3. Негативные последствия цифровых образовательных технологий для здоровья детей.
4. Цифровые технологии и негативные изменения в развитии мозга и психики. Цифровое слабоумие и цифровая зависимость.
5. Умственная и интеллектуальная деградация вследствие ликвидации традиционного педагогического наследия и всей системы передачи фундаментальных знаний.
6. Проект «цифровая школа» как реабилитация социал-дарвинистских принципов, инструмент кастовой селекции общества и введения тотального электронного контроля.
7. Цифровая школа как механизм вовлечения детей в социальные сети и деструктивные группы и формирования интернет-зависимости.
8. Невротические расстройства у детей и родителей в связи с переходом на дистанционное обучение.
9. Цифровизация образования: оценка рисков влияния электромагнитных полей для здоровья детей и подростков.
Источник: https://3rm.info