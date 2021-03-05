КРУГЛЫЙ СТОЛ… „ЦИФРОВАЯ ШКОЛА КАК „НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ” – путь к деградации человека”. (ВИДЕО)

Вопросы, обсуждаемые на круглом столе:

1. Концептуальные основы проекта «Цифровая школа» и их несовместимость с традиционной системой ценностей народов России.

2. «Цифровая школа» (МЭШ, РЭШ, ЦОС) как незаконный и опасный эксперимент – правовые аспекты.

3. Негативные последствия цифровых образовательных технологий для здоровья детей.

4. Цифровые технологии и негативные изменения в развитии мозга и психики. Цифровое слабоумие и цифровая зависимость.

5. Умственная и интеллектуальная деградация вследствие ликвидации традиционного педагогического наследия и всей системы передачи фундаментальных знаний.

6. Проект «цифровая школа» как реабилитация социал-дарвинистских принципов, инструмент кастовой селекции общества и введения тотального электронного контроля.

7. Цифровая школа как механизм вовлечения детей в социальные сети и деструктивные группы и формирования интернет-зависимости.

8. Невротические расстройства у детей и родителей в связи с переходом на дистанционное обучение.

9. Цифровизация образования: оценка рисков влияния электромагнитных полей для здоровья детей и подростков.

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Источник: https://3rm.info

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