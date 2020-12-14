КОВИД и Св. Иоанн Кронштадтский… В пример сегодняшним апостасийным „космонавтам” с наперстными крестами

12:04, 14 decembrie 2020 | Actual | 11 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

ерепечатано из брошюры начала ХХ века, статья из газеты «Ведомости С.-Петербургского градоначальничества»

«В России в 1890 г. была холерная эпидемия. От страшной болезни погибло много народа.
Морское начальство приняло все меры к тому, чтобы холеру не занесли в Кронштадт, боясь за жизнь наших славных моряков. С Петербургом сообщение было почти прервано, а все приходившие из Балтийских портов из Швеции, Дании и Финляндии коммерческие суда подвергались карантину, и команде не разрешалось выходить на берег до разрешения командира порта.

Раз пришло шведское судно — большой грузовой пароход «Густав Адольф» — и остановилось на большом рейде. С парохода сигнализировали, что «есть холерные больные».

Случайно узнал об этом отец Иоанн и, когда катер с врачами и санитарами готов был отчалить от пристани к Купеческой гавани на берегу появился батюшка:
– Остановитесь! Подождите меня!
– Куда вы, батюшка? Ведь мы едем на холерный пароход!
– И я с вами.
Это было так сказано таким твердым, не допускающим возражения голосом, что служителям медицины пришлось принять на борт и этого чудесного врачевателя недугов и душевных, и телесных.
На иностранном пароходе представились тяжелые картины… Холерные больные корчились в судорогах… У некоторых ноги сводило так, что они коленями касались почти подбородка. Заразные извержения всюду были разбросаны по палубе и в каютах.
Окинув быстрым взглядом окружающую ужасающую обстановку, отец Иоанн резко спросил, обращаясь к русским врачам:

– Кто говорит из вас по-шведски?
Нашелся доктор, живший одно время в Стокгольме.
– Я, батюшка, говорю по-шведски…
– Ну, идем!… Скажи капитану, чтобы он приказал вынести всех больных на палубу!
Повеление было исполнено…
Отец Иоанн осенил себя крестным знамением и подошел к больным.
– Переведи! — властно сказал он доктору, сопровождавшему его.
– Святый целитель Пантелеимон, моли Бога о сих страждущих чадах.
Долго молился отец Иоанн…

Доктор, прерывавшимся от рыданий голосом, переводил на шведский слова его молитвы, стоя на коленях.…Больные, несмотря на свои нестерпимые мучения, постепенно стали прислушиваться к словам молитвы и, незаметно для них самих, но на глазах у здоровых начали распрямляться их судорожно согнутые конечности, прекратились извержения… Замолкли хрип и стоны…
И при благоговейной тишине звучал металлический голос отца Иоанна и прерывистый взволнованный голос случайного переводчика…
Отец Иоанн, благословив всех больных, уехал с парохода и, повинуясь, совету врачей, провел назначенный ими срок в карантине, в морском госпитале.

Как было потом удостоверено морскими и крепостными властями в Кронштадте, на пароходе «Густав Адольф» ни одного случая смерти от холеры за время стоянки его на рейде не было».

Кронштадтский пастырь преподает нам пример крепкой и мужественной веры исполнения пастырского долга. Он понимал всю опасность посещения корабля (после проходит даже карантин в Морском госпитале), но тем не менее исполняет свой долг, свидетельствуя иноверным Истину Православия.
Это чудо Дорогого Батюшки укрепляет всех верующих во времена нынешней пандемии.Протоиерей Геннадий Беловолов

Источник: https://3rm.info

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