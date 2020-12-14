КОВИД и Св. Иоанн Кронштадтский… В пример сегодняшним апостасийным „космонавтам” с наперстными крестами

(Перепечатано из брошюры начала ХХ века, статья из газеты «Ведомости С.-Петербургского градоначальничества»

«В России в 1890 г. была холерная эпидемия. От страшной болезни погибло много народа.

Морское начальство приняло все меры к тому, чтобы холеру не занесли в Кронштадт, боясь за жизнь наших славных моряков. С Петербургом сообщение было почти прервано, а все приходившие из Балтийских портов из Швеции, Дании и Финляндии коммерческие суда подвергались карантину, и команде не разрешалось выходить на берег до разрешения командира порта.

Раз пришло шведское судно — большой грузовой пароход «Густав Адольф» — и остановилось на большом рейде. С парохода сигнализировали, что «есть холерные больные».

Случайно узнал об этом отец Иоанн и, когда катер с врачами и санитарами готов был отчалить от пристани к Купеческой гавани на берегу появился батюшка:

– Остановитесь! Подождите меня!

– Куда вы, батюшка? Ведь мы едем на холерный пароход!

– И я с вами.

Это было так сказано таким твердым, не допускающим возражения голосом, что служителям медицины пришлось принять на борт и этого чудесного врачевателя недугов и душевных, и телесных.

На иностранном пароходе представились тяжелые картины… Холерные больные корчились в судорогах… У некоторых ноги сводило так, что они коленями касались почти подбородка. Заразные извержения всюду были разбросаны по палубе и в каютах.

Окинув быстрым взглядом окружающую ужасающую обстановку, отец Иоанн резко спросил, обращаясь к русским врачам:

– Кто говорит из вас по-шведски?

Нашелся доктор, живший одно время в Стокгольме.

– Я, батюшка, говорю по-шведски…

– Ну, идем!… Скажи капитану, чтобы он приказал вынести всех больных на палубу!

Повеление было исполнено…

Отец Иоанн осенил себя крестным знамением и подошел к больным.

– Переведи! — властно сказал он доктору, сопровождавшему его.

– Святый целитель Пантелеимон, моли Бога о сих страждущих чадах.

Долго молился отец Иоанн…

Доктор, прерывавшимся от рыданий голосом, переводил на шведский слова его молитвы, стоя на коленях.…Больные, несмотря на свои нестерпимые мучения, постепенно стали прислушиваться к словам молитвы и, незаметно для них самих, но на глазах у здоровых начали распрямляться их судорожно согнутые конечности, прекратились извержения… Замолкли хрип и стоны…

И при благоговейной тишине звучал металлический голос отца Иоанна и прерывистый взволнованный голос случайного переводчика…

Отец Иоанн, благословив всех больных, уехал с парохода и, повинуясь, совету врачей, провел назначенный ими срок в карантине, в морском госпитале.

Как было потом удостоверено морскими и крепостными властями в Кронштадте, на пароходе «Густав Адольф» ни одного случая смерти от холеры за время стоянки его на рейде не было».



Это чудо Дорогого Батюшки укрепляет всех верующих во времена нынешней пандемии.Протоиерей Геннадий Беловолов Кронштадтский пастырь преподает нам пример крепкой и мужественной веры исполнения пастырского долга. Он понимал всю опасность посещения корабля (после проходит даже карантин в Морском госпитале), но тем не менее исполняет свой долг, свидетельствуя иноверным Истину Православия.Это чудо Дорогого Батюшки укрепляет всех верующих во времена нынешней пандемии.Протоиерей Геннадий Беловолов Источник: https://3rm.info