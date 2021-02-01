КОНЦЛАГЕРЬ НАВСЕГДА… НАМ НЕ ПОЗВОЛЯТ СНЯТЬ НАМОРДНИКИ. Привитый от COVID заражает здоровых: Глава НИИ сделал важное заявление

Прим.Ред. – Дорогие братья и сестры! Антихрист со своими верными слугами путиными не выпустят народы из своих лап. Атрибут рабства – намордник, не разрешат снять даже после преступной и смертельно опасной вакцинации. Концлагерь выстраивается навсегда!

Кроме того, диверсия коронабесием – это лишь вступительный, начальный этап запланированного сатанистами апокалиптического „марлезонского балета”. Путем вакцинации человечество будет заражено, но уже не относительно безобидным ковидом, а именно тем, о котором сейчас говорят гейтсы и мясниковы: со смертностью 35-60%. Только вот „включаться” этот вирус будет с пролонгацией во времени, возможно, облучением 5G или каким-то другим.

И у нас только один выход и путь ко спасению – вырвать Русь из лап антихриста путем отсечения его „щупальцев” на нашей земле, т.е. всех этих оккупационных режимов путиных, зеленских, лукашенков… Имеющий разум, да разумеет! Царь грядет! Помоги нам, Господи!

ПРИВИТЫЙ ОТ COVID ЗАРАЖАЕТ ЗДОРОВЫХ: ГЛАВА НИИ СДЕЛАЛ ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ТАСС СООБЩАЕТ. Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов предупредил о способности прошедшего вакцинацию человека быть носителем коронавируса.

Несмотря на прививку, вирус не перестанет атаковать организм и может легко засесть на слизистых оболочках.

„Привитый человек защищён, у него болезнь не развивается, но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду”, – объяснил Дмитрий Лиознов.

Поэтому привитый человек может являться временным носителем вирусных частиц.

„Именно поэтому мы говорим, что привитый должен соблюдать определённые противоэпидемические меры, чтобы не заразить других”, – отметил эксперт. То есть вакцинация – вовсе не повод расслабляться и перестать соблюдать противоэпидемические меры. Наоборот, следует тщательно их придерживаться, чтобы не заразить других.

Источник: https://3rm.info

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