КЛАУС КЁНЛАЙН „20 ЛЕТ ЭПИДЕМИЙ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО”

Дело в том, что исследователи ВОЗ определили начальную дозу в 2,4 грамма. А затем в течение 10 дней – ежедневно по 800 миллиграммов. То есть через 10 дней у пациентов было около 10 грамм этого гидроксихлорохина. Это токсичный диапазон препарата, что можно прочитать на упаковке препарата или в любом учебнике по токсикологии.

Уместной была бы доза в 400 миллиграммов в день. Такова обычная доза. Человека от ВОЗ, ответственного за данное исследование ВОЗ – некоего профессора Лаундри – спрашивали коллеги, как он пришел к этой высокой дозе. Он сказал, что COVID – новая болезнь и мы должны с чего-то начинать. По его словам, он следовал тому, как лечили раньше амебную дизентерию, которая вызывает тяжелую диарею. Это не вирус. Возможно, они просто перепутали… Он сказал, что ориентировался по дозировке на амебную дизентерию. А другой профессор, который его спрашивал, сказал, что мы никогда не лечили дизентерию гидроксихлорохином, мы лечили ее гидроксихинолином (!), который является другим лекарством. Профессор заявил, что этот человек все перепутал и он опасен. Об этой истории можно прочитать в газете France Soir.

Я согласен с таким утвержданием – это катастрофа. Исследование было проведено с неправильной дозой гидроксихлорохина. Такое может случиться. Все могут ошибаться. Но если этот человек имеет такое положение, то это приведет к катастрофе. Даже в Бразилии они прекратили высокодозированное исследование гидроксихлорохина. Они там тоже заметили, что через 10 дней пациенты начали умирать и получили злокачественное нарушение ритма сердца.

Конечно, это теперь не афишируется. Исследование было немедленно прекращено. На графиках видно, как смертность в середине апреля внезапно поднялась. Что интересно, мы видим разное развитие событий в европейских странах. В Германии, Греции, Ирландии и Венгрии ничего не было. А во Франции, например, от передозировки гидроксихлорохином была высокая смертность, но про это сказали только один раз по радио. Поэтому я и пытаюсь предать огласке, что чрезмерная смертность вызвана именно терапией.

Это не имеет отношения к вирусу. Так быстро можно умереть только с гидроксихлорохином. При исследовании всех других лекарств течение болезни можно затянуть и даже удушить, но это не приводит к внезапному росту смертности», – пояснил доктор Кёнлайн.

По словам врача, применение гидроксихлорохина при COVID не имеет никакого смысла, так как он является иммуносупрессивным препаратом: «В малых дозах мало что проиcходит, но здесь очень тонкая грань. Препарат накапливается в организме, он не выводится так быстро, как поступает. И это может привести к пагубным последствиям. Токсикологи говорят мне, что при высокой дозе гидроксихлорохин вызывает фибрилляцию желудочков сердца».

«Главный эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи говорил, что COVID – страшный вирус, против которого у человека нет иммунной системы. Это неправда. Теперь мы видим это у бесчисленного количества людей, у которых тест был положительный и нет симптомов заболевания, или у которых легкие симптомы заболевания и в очень редких случаях пневмония, которая может возникнуть при любой вирусной инфекции. Это может быть вызвано любым гриппом. Так что в этом ничего нового нет».