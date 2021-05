Khmer verts écologie. Limiter les m² par personne pour réduire l’empreinte carbone !

Haaa… cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu une bonne idée de Khmers verts pour venir limiter un peu plus encore une fois, nos vies et notre façon de vivre.

« Limiter les mètres carrés par personne pour réduire l’empreinte carbone des logements » !

Voilà la dernière idée brillante !

« Dans un rapport, le Bureau européen de l’environnement prône l’idée selon laquelle, pour réduire les émissions carbones liées au secteur du bâtiment, il ne faudrait pas seulement se concentrer sur la rénovation énergétique mais également tenir compte des ressources naturelles de notre planète afin de créer un habitat plus durable et plus écologique.

Selon Pia Mamut, chercheuse à l’Université Münster, la rénovation énergétique des bâtiments n’est pas la solution. Pour limiter l’impact du secteur sur l’environnement, il faut commencer par définir un nombre de mètres carrés autorisés par personne.

Le Bureau européen de l’environnement (BEE) a organisé mercredi (29 avril), un webinaire autour du thème « Construire dans un monde qui voit au-delà de la croissance ». Ce webinaire, présenté par Frédéric Simon, journaliste à Euractiv, fait suite à la publication d’un rapport du BEE intitulé « Un plan d’action pour offrir un environnement bâti sain, abordable et durable pour tous ».

Le nombre de m² carrés autorisés.

Cela peut sembler un idée digne d’intérêt.

C’est vrai quoi.

Chauffer cela coûte cher.

Et puis il n’y a pas que l’argent dans la vie.

Et puis c’est important de sauver la planète.

Alors le mieux, pour ne pas avoir à chauffer c’est d’habiter dans une cabane de 3m² par personne sans chauffage et bas de plafond. En effet moins c’est haut, plus on chauffe facilement.

Vivant parfaitement bien dans les 10m² au sol de notre camping-car à 5 je pense que 2m² par personne est un bon niveau. C’est parfaitement faisable surtout si c’est bien agencé.

Bon c’est mon avis.

Pia Mamut est moins Khmer vert que moi. Elle, elle pense que « 14 mètres carrées minimum à 20 mètres carrés maximum pour une personne seule et 40 à 80 mètres carrés pour un ménage de 4 personnes », c’est une bonne limite.

Après on peut limiter le nombre de naissances parce qu’un être humain qui vit pollue.

Après on peut aussi choisir le profil de ceux à qui on « interdit » de se reproduire n’est-ce pas !

Comprenez moi bien.

Il y a des sujets, des approches intellectuelles dans lesquelles il ne faut jamais mettre le doigt car elles dérivent inévitablement vers de nouveau fascisme, elles créent des totalitarismes aussi abjects et violents que ceux qui ont ensanglanté le 20ème siècle.

L’écologie actuelle porte en elle de terribles dangers liberticides et de violence qu’il faut sans cesse dénoncer pour ce qu’ils sont.

L’écologie politique actuelle est un totalitarisme à combattre.

Charles SANNAT

« Ceci est un article ‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s’exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur www.insolentiae.com. »

Source: https://strategika.fr

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki