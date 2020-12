КАЖДОМУ ВЖИВЯТ ЧИП… Альдо Мария Валли: «Великая перезагрузка» глазами гуру глобализма

Клаус Шваб (Klaus Schwab) [1], гуру глобализма, в свои восемьдесят два года, будучи профессором политической экономии Женевского университета, основателем и нынешним исполнительным директором Всемирного экономического форума, более известного как Давосский форум.

Он ясно дал понять, что Четвертая промышленная революция (та, которую мы переживаем после появления Интернета, процессов виртуализации и использования машин, которые все чаще заменяют людей) скоро приведет к «слиянию нашей физической, цифровой и биологической идентичности», и в своей книге «Формирование будущего четвертой промышленной революции» он объясняет, что каждому человеку будет сделана хирургическая операция по имплантации микрочипа, способного читать его мысли. [2]

Мы находимся в эпицентре трансгуманизма, инструмента Великой перезагрузки, которая уже началась путем введения мер по борьбе с пандемией Covid-19.

«Великая перезагрузка» — это выражение, используемое сторонниками глобализма для описания операции, которая ведет нас в «мир завтрашнего дня»: мир, который во многих отношениях уже наступил.

Одним из примеров используемых ныне методов является широкое применение тестов для получения максимального числа положительных результатов. Эпидемия продлевается ради того, чтобы узаконить ограничение или отмену основных свобод и разжечь страх у людей. Политика изоляции и крах экономики — это следующие этапы, связанные с глубоким кризисом среднего класса и всеобщим обнищанием, что сопровождается, как мы уже имели возможность увидеть, ростом богатства и власти тех, кто и так уже сверхбогат.

Не нужно быть прорицателем, чтобы обнаружить, что частная собственность и свобода личности представляют собой два величайших препятствия на пути к Новому мировому порядку. Вот почему Великая перезагрузка нацелена именно на эти две основополагающие ценности западной цивилизации. (прим.ред. – именно сейчас Путин с Госдумой фактически отменили частную собственность на жильё

Дискурс объединившихся СМИ сыграет решающую роль как для поддержки этого проекта, так и для насаждения страха (необходимого для того, чтобы люди согласились отказаться от львиной доли свободы в обмен на здоровье), а также для усиления чувства вины.

Легко представить себе репрессивные меры против неприсоединившихся и противников: «проповедников истины» и тех, кто не попался на удочку, как сказал бы Джузеппе Преццолини (Giuseppe Prezzolini ) .

Эта операция будет навязана нам в форме доброжелательной заботы со стороны организаций, пропитанных добротой и гуманизмом, ничего нового. Многие уже предсказывали, что Враг придет под прикрытием гуманизма, как сторонник пацифизма, солидарности и равенства.

Но вернемся к Швабу и его книге. Автор объясняет, что технологии будут все больше позволять властям «вторгаться в до сих пор недоступное пространство нашего разума, читая наши мысли и влияя на наше поведение». А поскольку лучше предотвратить, нежели бороться, «у правоохранительных органов и судов возрастет соблазн использовать методы определения вероятности преступной деятельности, оценки вины или даже извлечения воспоминаний непосредственно из мозга людей». Следовательно, «даже пересечение государственной границы может однажды потребовать детального сканирования мозга, чтобы оценить риск для безопасности человека».

«Технологии четвертой промышленной революции, — продолжает Шваб, — станут не только частью окружающего нас физического мира, они станут частью нас самих». И мы это уже видим. Действительно, «некоторые из нас уже чувствуют, что наш смартфон стал частью нашей личности. Те устройства, которые сегодня еще являются внешними, от ноутбуков до гарнитуры виртуальной реальности, почти наверняка станут имплантироваться в наши тела и мозг».

Кто-то писал, что Клаус Шваб, родившийся в Равенсбурге в 1938 году, является сыном Адольфа Гитлера…

Сейчас кажется, что старые идеологии уже давно мертвы и похоронены; их сменили новые лозунги, имеющие более оптимистичный технократический, а не политический оттенок. Мы говорим о глобальном управлении, биобезопасности, Великой перезагрузке, но за всем этим нетрудно различить старые призраки.



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Последняя книга Клауса Шваба только что вышла в свет и уже доступна на французском языке: «COVID-19: Великая перезагрузка»/«COVID-19: La Grande Réinitialisation». Forum Publishing (25 сентября 2020 г.), 316 страниц, ISBN-13: 978-2940631131.

2. Клаус Шваб: «Формирование будущего четвертой промышленной революции»/« Shaping the Future of The Fourth Industrial Revolution », Всемирный экономический форум, 2016: « Smart tattoos and other unique chips could help with identification and location. Implanted devices will likely also help to communicate thoughts normally expressed verbally through a “built-in” smart phone, and potentially unexpressed thoughts or moods by reading brainwaves and other signals» («Умные татуировки и другие уникальные фишки смогут помочь в идентификации и местонахождении. Имплантированные устройства, вероятно, также помогут передавать обычно выражаемые вербально мысли через «встроенный» смартфон, а потенциально невыраженные мысли или настроения посредством считывания волн головного мозга и других сигналов).

Источник: https://3rm.info