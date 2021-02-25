Канцлер Австрии поддерживает введение „COVID-паспортов”

Австрийский канцлер считает такой документ решением проблемы с путешествиями по странам Евросоюза. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что введение на территории Европы „зеленого паспорта” по коронавирусу даст возможность гражданам вернуться к путешествиям между странами Евросоюза. Об этом говорится в видеозаписи политика, обнародованной на его странице в Twitter в среду, 24 февраля.

Курц предложил выдавать такой документ лицам, привитым от COVID-19, переболевшим коронавирусной инфекцией или сдавшим актуальный отрицательный тест. По его словам, это позволит вернуться к относительно нормальной жизни.

„Аналогичная система есть в Израиле, поэтому я ожидаю, что мы реализуем это в Европе”, – добавил политик. Свое предложение канцлер намерен озвучить на предстоящем саммите ЕС, передает korrespondent.net.

„Я на Совете ЕС внесу это предложение, уже переговорил со многими коллегами, которые поддержат этот план. Конкретно это представляет собой цифровое решение, то есть у каждого должна быть возможность удостоверить личность со смартфона, таким образом жить относительно нормально”, – заявил политик.

В случае если в ЕС к нему не прислушаются, Курц пообещал ввести „зеленые COVID-паспорта” в Австрии и предложить странам-соседям принять участие в этом проекте. Напомним, неделю назад правительство Израиля представило „зеленый паспорт”, который смогут получить те граждане, которые переболели коронавирусом либо привились от него.

Аналогичный документ ввели до этого власти Бахрейна. Гражданам страны предложили воспользоваться специальным приложением BeAware, где будет указан статус иммунизации человека.

Источник: https://noi.md

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