Калистрат М. Атудорей: Румыния, между глобалистской интеграцией и многополярным партнерством (ВИДЕО)

Третий Кишиневский Форум

20-21 сентября 2019

Калистрат М. Атудорей, исследователь в области философии и общественных наук

Положение в Румынии до 1989 года и сегодня

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Румыния является бывшей коммунистической страной и около 15 лет назад была включена в евроатлантическую интеграцию. Для того, чтобы отразить сегодняшнюю ситуацию в Румынии, я хотел бы сначала вкратце сравнить нынешнее состояние дел и ситуацию до так-называемой „революции”, которая привела нас к либерализации, приватизации, прогрессизму и общей ориентации на линию глобализации. По сути, я думаю, что за эти 30 лет мы прошли от стадии коммунистического угнетения – но, по крайней мере, мы все еще владели ресурсами и экономикой страны – к печальному статусу колонии, в которой практически нет ни суверенитета, ни промышленности, ни собственности на ресурсы, ни национальной культуры.

Давайте поговорим о некоторых деталях. Что касается экономической ситуации в Румынии до 1989 года, то в настоящее время нам говорят, что официальных данных нет, потому что все в коммунизме было ложью, и поэтому данные, представленные правительством Чаушеску, были преувеличены, политизированы. И хотя эти данные, по-видимому, должны были демонстрировать „величие” коммунизма и „любимого правителя” народа, в действительности экономическая система была несовершенной, неэффективной. Известно, что мегало-маниакальная пропаганда была абсолютно реальной, и все же идея об отсутствии данных и дисфункциональности системы, похоже, стала одной из новых форм манипуляции народом.

Прежде всего, не будем забывать, что Румыния была одной из немногих стран мира, которой весной 1989 года удалось полностью погасить свои долги перед МВФ (21 млрд. долл. США). Тогда все, кто жил в те времена, знают, например, что в каждом городе, даже в самых маленьких, было, по крайней мере, одно крупное предприятие, с сотнями или тысячами работников. Всего в стране насчитывалось около 1200 крупных заводов и предприятий, которые имели массивное производство по многим направлениям: машиностроение, крупная и мелкая техника, добывающая промышленность, швейная, пищевая промышленность… и большая часть продукции шла на экспорт. Согласно заявлениям, опубликованным центральными СМИ бывшего министра госсекретаря, а затем директора Института экономики Румынской Академии Константина Чутаку, Румыния входила в первую десятку стран Европы как промышленная держава с самыми высокими темпами экономического роста в 1980-х годах.

В настоящее время транснациональные корпорации контролируют более 90% капитала, используемого в экономике страны, и, согласно недавно опубликованному сенатором от Национально-Либеральной Партии Даниэлем Замфиромотчету, более половины транснациональных компаний, эксплуатирующих наши ресурсы в течение 20 лет, не выплатили никаких отчислений, предвиденных в соответствующих контрактах.

Сегодня же Румыния занимает второе место среди беднейших стран Европейского союза с самым высоким годовым уровнем инфляции в ЕС.

В результате за последние 10 лет эмигрировало более четырех миллионов граждан из числа активного населения, наиболее подготовленных и образованных, что составляет более 20% населения страны. Это ставит нас на 5-е место в мире по численности эмигрантского населения, намного больше, чем в соседних странах.

Отношения Румыния-Молдова

Таким образом, становится очевидным, в чем заключаются так называемые „преимущества” нашей интеграции в евроатлантические структуры. Также, как бы сильно ни критиковал коммунистический режим (сторонником которого я не являюсь) новый политический порядок, складывается впечатление, что ситуация намного хуже. На этом фоне я хочу пояснить суть переговоров, которые ведутся с целью достижения „европейского” подхода в отношениях между Румынией и Республикой Молдова. Я считаю, что это две братские страны, одного рода, у нас одна кровь (происхождение) и мы говорим на одном языке, и мы, по сути, едины душой и сознанием. Только исторические превратности и интересы великих держав поставили в 1940 году искусственную разделительную линию между нами. Но с учетом того, что Румыния уже оккупирована глобалистской империей, вполне понятно, что в данный момент Евроатлантический альянс поддерживает это возобновление сближения между нами лишь для того, чтобы как можно больше приблизиться к России, которая является их реальной целью.

Что представляет собой Россия сегодня

Россия беспокоит глобалистскую империю, эффективно противодействуя ее планам. Вместе с Китаем, Российская Федерация конфигурирует сильные полюсы власти, которые отличаются от гегемонистского однополярного порядка, желанного для США и тех, кто на самом деле правит Америкой. И глобалисты даже не пытаются скрыть, что это именно то, чего они хотят. В настоящее время Россия является главным полюсом христианства в мире, полюсом хранителей христианских нравственных и духовных традиций, которые когда-то составляли основу всей европейской культуры. Однако эти христианские ценности уже практически полностью искоренены на Западе в результате навязывания так-называемых „прогрессивных” и „политкорректных” норм.

С военной точки зрения важно отметить, что Российская Федерация блокировала начавшуюся после 2001 года империалистическую экспансию США. Свержение режима в Сирии, остановленное в 2017-2018 годах, шло тем же путем, что и предыдущие смены режима в Ираке, Ливии и других странах Ближнего Востока, которые долгое время находились в списке стран, планируемых Соединенными Штатами для контроля. Во всех этих странах НАТО под руководством США атаковало под предлогом „гуманитарного вмешательства” и принесло только катастрофу на всех уровнях, ради американского господства.

Решительным вмешательством России, поддержанным Китаем, венесуэльский переворот был заблокирован в начале этого года. Государственный переворот преследовал целью совершенно незаконное навязывание так-называемого нового „президента”, по сути, марионетки ЦРУ. Российская Федерация продолжает оставаться одним из основополагающих факторов поддержания мира на Ближнем Востоке, и я имею в виду, в частности, тот факт, что возглавляемая США атлантистская коалиция упорно стремится напасть на Иран.

Деликатное положение стран в буферной зоне между Россией и евроатлантическим регионом

Учитывая эту напряженную международную обстановку, считаю необходимым отметить, что и Румыния, и Молдова, как и все страны пояса, связывающего Черное море с Балтийским морем, должны тщательно выбирать, чьими союзниками они являются. Это решение тем более важно, что геополитические теории подчеркивают, что эти государства необходимы для контроля над Евразией, основной континентальной землей мира (Heartland). Соответствующие страны занимают ключевые позиции в этой сфере противостояния между двумя великими альянсами (атлантиский и континентальный), поэтому трудно поверить, что страны данного регионасмогут успешно утверждать позицию нейтралитета и независимости.

Важно также подчеркнуть, что, на мой взгляд, сегодняшняя Россия больше не является вчерашним СССР. В этом смысле показательно смотреть на факты, а не на пропаганду. Те, кто стремится дискредитировать Россию, пытаются сегодня представить сегодняшние реалии с прежней практикой СССР, но разница очевидна любому объективному аналитику с военной, политической, идеологической или экономической точек зрения. В то же время США, управляющие Евроатлантическим альянсом, изображаются его сторонниками как гарантия демократии и свободы в мире. Для ясности картиныдостаточно сравнить действия Российской Федерации с одной стороны и США и НАТО с другой за последние 20 лет. Альянс НАТО/США нападает на все большее число стран даже после окончания холодной войны, вторжения которые привели к гибели сотен тысяч людей и хаосу в этих регионах.

Как работает Глобализм

Основываясь на долгосрочных наблюдениях, можно кратко описать, как действует глобализм, чтобы захватить власть, господство над странами мира. Что касается экономической линии, была создана нефте-долларовая система, которая устойчиво благоприятствует американскому доллару как мировой резервной валюте. Система национальных банков является централизованной и находится под контролем западного транснационального картеля. Государствам рекомендуется брать займы и становиться должниками, но затем задолженность растет в геометрической прогрессии. С ростом задолженности наступает утрата суверенитета и природных ресурсов. Государства, стремящиеся выйти из этой системы, подвергаются экономическим санкциям, которые оказывают на них очень сильное влияние именно потому, что фундаментальные рычаги системы контролируются глобалистской элитой. В последнее время альтернатив этому состоянию дел было мало. Но ситуация изменилась с тех пор, как все больше государств стали осознавать, что единственным выходом из тисков глобалистской монополии является альянс с другими государствами в целях достижениямногополярного порядка. В этой связи можно отметить, что твердый процесс „дедолларизации” уже начался.

На военном уровне мы видели, как глобалистская империя работает в случае так называемых „государств-изгоев”: поддерживая, финансируя и даже организуя „протесты оппозиции”, провоцируя более или менее „цветные революции”, которые в конечном итоге приводят к смене режима. И если этих методов недостаточно, то возникает необходимость в „гуманитарной интервенции” и в действие вступает НАТО под руководством США.

На социальном и идеологическом уровне были ослаблены основы общества, иерархии и социальные классы: класс свободной интеллигенции и духовенства, затем класс мелких независимых торговцев и в целом средний класс. Глобализм разделяет общество на „элиту” очень немногих сверхбогатых, обладающих властью, и, с другой стороны, на огромную массу людей, невежественных, бедных и манипулирующих голосованием, как умело подсказывают СМИ, почти полностью принадлежащие элите. Демократия стала инструментом выравнивания и деструктуризации (распыления) общества под лозунгами равенства и прав человека. Пример: в «освободившихся» странах вы больше не позволяете себе публично проявлять христианские обряды, чтобы не оскорбить других (а именно – иммигрантов), и поэтому христианская религия должна быть – по мнению глобалистов-законодателей – изолированной, маргинальной, практиковаться только в частном порядке. Прогрессисты также требуют, чтобы традиционная семья перестала быть фундаментальной моделью; они утверждают, что ЛГБТ-браки равноценны традиционным. Или что права человека важнее, чем права общества. Да и что сама идея существования „наций” давно устарела.

Что касается понятия нации, немецкий философ Гегель рассматривал „народ” как выражение проявленного на Земле божественного порядка: „[Единство вселенской и субъективной воли находится с архетипической точки зрения] в государстве, в его законах, в его универсальных и рациональных механизмах”. В этой же связи один из величайших румынских историков и политиков Николае Йорга заявил, что то, что определяет нацию, – это общность совести и души между членами этой нации: „Мы не вместе, потому что есть для всех одинаковый таможенный режим, одна администрация, одни и те же повседневные обстоятельства, а потому что одна и та же душа оживляет нас всех”.

Однако мы видим, что прогрессизм и „политкорректность” современного евроатлантического общества стремятся привести к унификации и к расчленению этих глубинных явлений на уровне сознания и национальной души. В результате образуется плоский, аморфный конгломерат, утративший свое вертикальное измерение, уходящее своими корнями в традицию и обладая коллективным стремлением к божественному образу.

Связь с Источником (Богом) является самым мощным путем.

И наконец, я хотел бы подчеркнуть, что реальная альтернатива глобалистской системе может сработать только в том случае, если мутация происходит на уровне всего населения. Какие бы прекрасные на владели нами, если они не будут усвоены и затем поддержаны народом, система останется уязвимой для переворотов, коррупции и манипуляций. И самая важная мутация – это распознавание вертикального измерения, о котором я говорил ранее. И особенно воссоединение с Божественным Источником. Бог – непобедимый союзник. Именно поэтому некоторые пытаются заставить нас об этом не думать или вообще забыть.